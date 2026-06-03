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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीदिल्ली NCRPhotos: दिल्ली के मालवीय नगर के होटल में भयावह आग, 21 की मौत, कई बिल्डिंग से कूदे, देखें खौफनाक तस्वीरें

Photos: दिल्ली के मालवीय नगर के होटल में भयावह आग, 21 की मौत, कई बिल्डिंग से कूदे, देखें खौफनाक तस्वीरें

Malviya Nagar Fire: दिल्ली के मालवीय नगर के रेस्तरां में बुधवार, 3 जून को भीषण आग लग गई. इस अग्निकांड में 20 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोगों ने अपनी जान जान बचाने के लिए खिड़की और बालकनी से कूद गए.

By : एबीपी स्टेट डेस्क  | Updated at : 03 Jun 2026 03:02 PM (IST)
Malviya Nagar Fire: दिल्ली के मालवीय नगर के रेस्तरां में बुधवार, 3 जून को भीषण आग लग गई. इस अग्निकांड में 20 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोगों ने अपनी जान जान बचाने के लिए खिड़की और बालकनी से कूद गए.

दिल्ली के मालवीय नगर के होटल में भयावह आग

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दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में लेमन ग्रीन नाम के एक रेस्टोरेंट में बुधवार (3 जून) को भीषण आग लग गई. आग इतनी भयावह थी कि इस दर्दनाक हादसे में 21 लोगों की जलकर मौत हो गई है.
दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में लेमन ग्रीन नाम के एक रेस्टोरेंट में बुधवार (3 जून) को भीषण आग लग गई. आग इतनी भयावह थी कि इस दर्दनाक हादसे में 21 लोगों की जलकर मौत हो गई है.
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अब तक कुछ शव बरामद कर अस्पताल भेजे जा चुके हैं और 7-8 अन्य लोग भी घायल हुए हैं. कुछ लोग तीसरे मंजिल से कूदे, स्थानीय लोगों ने नीचे गद्दा बिछाया और उन्हें बचाने का प्रयास किया.
अब तक कुछ शव बरामद कर अस्पताल भेजे जा चुके हैं और 7-8 अन्य लोग भी घायल हुए हैं. कुछ लोग तीसरे मंजिल से कूदे, स्थानीय लोगों ने नीचे गद्दा बिछाया और उन्हें बचाने का प्रयास किया.
Published at : 03 Jun 2026 03:02 PM (IST)
Tags :
FIRE Malviya Nagar DELHI NEWS

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