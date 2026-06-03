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Photos: दिल्ली के मालवीय नगर के होटल में भयावह आग, 21 की मौत, कई बिल्डिंग से कूदे, देखें खौफनाक तस्वीरें
Malviya Nagar Fire: दिल्ली के मालवीय नगर के रेस्तरां में बुधवार, 3 जून को भीषण आग लग गई. इस अग्निकांड में 20 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोगों ने अपनी जान जान बचाने के लिए खिड़की और बालकनी से कूद गए.
दिल्ली के मालवीय नगर के होटल में भयावह आग
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Published at : 03 Jun 2026 03:02 PM (IST)
Tags :FIRE Malviya Nagar DELHI NEWS
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डॉ. अरुणाभा घोष
Opinion