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दिल्ली में बारिश और आंधी से गिरे कई पेड़, ग्रेटर कैलाश में दबीं गाड़ियां, देखें तस्वीरें
Delhi Rain News: दिल्ली में आंधी और बारिश के बीच ग्रेटर कैलाश से दर्दनाक तस्वीरें सामने आईं हैं. जिसमें आंधी के चलते कई लग्जरी पर पेड़ गिर गए हैं.वहीं दो से तीन गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा है.
दिल्ली में बारिश और आंधी से गिरे कई पेड़
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Published at : 07 Jul 2026 02:59 PM (IST)
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दिल्ली में बारिश और आंधी से गिरे कई पेड़, ग्रेटर कैलाश में दबीं गाड़ियां, देखें तस्वीरें
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