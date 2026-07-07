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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीदिल्ली NCRदिल्ली में बारिश और आंधी से गिरे कई पेड़, ग्रेटर कैलाश में दबीं गाड़ियां, देखें तस्वीरें

दिल्ली में बारिश और आंधी से गिरे कई पेड़, ग्रेटर कैलाश में दबीं गाड़ियां, देखें तस्वीरें

Delhi Rain News: दिल्ली में आंधी और बारिश के बीच ग्रेटर कैलाश से दर्दनाक तस्वीरें सामने आईं हैं. जिसमें आंधी के चलते कई लग्जरी पर पेड़ गिर गए हैं.वहीं दो से तीन गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा है.

Written By : शिवांक मिश्रा  | Updated at : 07 Jul 2026 03:15 PM (IST)
Delhi Rain News: दिल्ली में आंधी और बारिश के बीच ग्रेटर कैलाश से दर्दनाक तस्वीरें सामने आईं हैं. जिसमें आंधी के चलते कई लग्जरी पर पेड़ गिर गए हैं.वहीं दो से तीन गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा है.

दिल्ली में बारिश और आंधी से गिरे कई पेड़

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दिल्ली में आंधी और बारिश के बीच ग्रेटर कैलाश से दर्दनाक तस्वीरें सामने आईं हैं. इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आंधी के चलते गाड़ियों पर पेड़ गिर गए हैं.
दिल्ली में आंधी और बारिश के बीच ग्रेटर कैलाश से दर्दनाक तस्वीरें सामने आईं हैं. इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आंधी के चलते गाड़ियों पर पेड़ गिर गए हैं.
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दिल्ली में तेज हवा और बारिश का कहर, जिसके चलते ग्रेटर कैलाश इलाके में गिरे बड़े-बड़े पेड़ गिरे और कई लग्जरी गाड़ियां दबीं.
दिल्ली में तेज हवा और बारिश का कहर, जिसके चलते ग्रेटर कैलाश इलाके में गिरे बड़े-बड़े पेड़ गिरे और कई लग्जरी गाड़ियां दबीं.
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कई ऐसे इलाकों में भी इसी तरह के हादसे हुए है, जहां कई इलाकों में पेड़ और जमीनें भी धंसी है.
कई ऐसे इलाकों में भी इसी तरह के हादसे हुए है, जहां कई इलाकों में पेड़ और जमीनें भी धंसी है.
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कई ऐसी सीवर लाइन भी ऐसी है जो बारिश के चलते भर जाती है और जमीनें और पेड़ गिरने जैसी घटनाएं सामने आती हैं.
कई ऐसी सीवर लाइन भी ऐसी है जो बारिश के चलते भर जाती है और जमीनें और पेड़ गिरने जैसी घटनाएं सामने आती हैं.
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कई लग्जरी गाड़ियां पेड़ों के नीचे आई है. वहीं रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच कर पेड़ो को सड़कों और गाड़ियों से हटा रही हैं. वहीं स्थानीय लोग भी उनकी मदद कर रहे हैं.
कई लग्जरी गाड़ियां पेड़ों के नीचे आई है. वहीं रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच कर पेड़ो को सड़कों और गाड़ियों से हटा रही हैं. वहीं स्थानीय लोग भी उनकी मदद कर रहे हैं.
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बताया जा रहा है कि, तेज आंधियों के चलते पार्किंग में लगी गाड़ियों के ऊपर एका एक पेड़ उन पर गिर गया. वहीं दो से तीन गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा है.
बताया जा रहा है कि, तेज आंधियों के चलते पार्किंग में लगी गाड़ियों के ऊपर एका एक पेड़ उन पर गिर गया. वहीं दो से तीन गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा है.
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अब तक हादसे में कोई भी जना की हानि नहीं हुई है. वहीं दिल्ली पुलिस और फायर सर्विस की टीम मौके पर लगी हुई है.
अब तक हादसे में कोई भी जना की हानि नहीं हुई है. वहीं दिल्ली पुलिस और फायर सर्विस की टीम मौके पर लगी हुई है.
Published at : 07 Jul 2026 02:59 PM (IST)
Tags :
Greater Kailash News DELHI NEWS Monsoon 2026

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