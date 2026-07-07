दिल्ली में बारिश और आंधी से गिरे कई पेड़, ग्रेटर कैलाश में दबीं गाड़ियां, देखें तस्वीरें

कई लग्जरी गाड़ियां पेड़ों के नीचे आई है. वहीं रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच कर पेड़ो को सड़कों और गाड़ियों से हटा रही हैं. वहीं स्थानीय लोग भी उनकी मदद कर रहे हैं.