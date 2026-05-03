पंजाब में FIR के दावे पर BJP नेता संदीप पाठक का आया बयान, बोले- 'मुझे कोई...'

आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता जनता पार्टी में शामिल हुए राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ पंजाब में दो एफआईआर के मामले में आज खुद संदीप पाठक मीडिया के सामने आए, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें ये सब सूचनाएं मीडिया और सोशल मीडिया से मिल रहीं हैं, उन्हें अभी तक कोई अधिकारिक सूचना एफआईआर से संबंधित नहीं मिली है. जब तक उनके हाथ में कुछ नहीं आ जात वे इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे.

वहीं आम आदमी पार्टी छोड़ने के सवाल पर संदीप पाठक ने कहा कि उन्होंने कहा कि इसमें उनका कोई निजी फायदा नहीं है. मैंने नीतियों के चलते पार्टी छोड़ी और आज बीजेपी में भी मैं नीति और धर्म का पालन करूंगा.