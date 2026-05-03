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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: न छत का रास्ता खुला, न कोई इमरजेंसी एग्जिट! कैसे बिल्डिंग की खामियों ने ली 9 लोगों की जान?

दिल्ली: न छत का रास्ता खुला, न कोई इमरजेंसी एग्जिट! कैसे बिल्डिंग की खामियों ने ली 9 लोगों की जान?

Delhi News In Hindi: दिल्ली के विवेक विहार में तड़के लगी भीषण आग में बंद छत का दरवाजा और आपातकालीन निकास की कमी 9 लोगों की मौत का कारण बनी. आग तेजी से फैलने के चलते लोग बाहर नहीं निकल पाए.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 03 May 2026 06:05 PM (IST)
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पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार इलाके में तड़के एक रिहायशी इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. आग करीब साढ़े 3 से 4 बजे के बीच लगी, जब ज्यादातर लोग गहरी नींद में थे. आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने और बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला.

इस हादसे की सबसे बड़ी वजह छत की ओर जाने वाले दरवाजे का बंद होना माना जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, कई लोग ऊपर की मंजिलों पर फंस गए थे लेकिन वे छत तक नहीं पहुंच सके. अगर दरवाजा खुला होता तो शायद कुछ लोग अपनी जान बचा सकते थे.

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एक ही सीढ़ी, कोई दूसरा रास्ता नहीं

न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इमारत में केवल एक ही सीढ़ी थी और कोई आपातकालीन निकास नहीं था. खिड़कियों पर लगी लोहे की ग्रिल ने भी लोगों की आवाजाही को रोक दिया. ऐसे में आग लगने के बाद लोगों के पास बाहर निकलने का कोई सुरक्षित विकल्प नहीं बचा.

दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और राहत-बचाव अभियान शुरू किया. अधिकारियों के अनुसार, करीब 10 से 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जबकि 2 से 3 घायलों को अस्पताल भेजा गया. हालांकि बंद रास्तों और तेज आग के कारण बचाव कार्य में काफी मुश्किलें आईं और देरी भी हुई.

इस दर्दनाक हादसे में एक छोटे बच्चे की भी मौत हो गई, जिससे इलाके में शोक का माहौल है. स्थानीय लोग और प्रत्यक्षदर्शी घटना से बेहद दुखी और आक्रोशित हैं. फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. शुरुआती तौर पर बिजली की खराबी या एसी में धमाका होने की आशंका जताई गई है, लेकिन अंतिम वजह जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगी.

सुरक्षा इंतजामों पर उठे सवाल

इस हादसे ने रिहायशी इमारतों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. खासकर बंद निकास द्वार, अग्नि सुरक्षा उपकरणों की कमी और आपातकालीन रास्तों का अभाव अब चिंता का विषय बन गया है. स्थानीय प्रशासन ने भी इस मामले में सख्ती से जांच और कार्रवाई के संकेत दिए हैं.

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Published at : 03 May 2026 05:48 PM (IST)
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