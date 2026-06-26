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Delhi News: यमुना बाजार में बुलडोजर एक्शन से उजड़े सैकड़ों परिवार, सड़क किनारे रहने को मजबूर लोग
Delhi News: यमुना बाजार इलाके में गुरुवार से ही बुलडोजर एक्शन में घरों को जमींदोज कर दिया गया है. इसके चलते कई लोग सड़क किनारे रह रहे हैं. लेकिन सरकार ने वादा किया था कि उनपर बुलडोजर एक्शन नहीं होगा.
बुलडोजर एक्शन से सड़क किनारे रहने को मजबूर लोग
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Published at : 26 Jun 2026 12:32 PM (IST)
Tags :Bulldozer Action DELHI NEWS
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