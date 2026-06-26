हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीदिल्ली NCRDelhi News: यमुना बाजार में बुलडोजर एक्शन से उजड़े सैकड़ों परिवार, सड़क किनारे रहने को मजबूर लोग

Delhi News: यमुना बाजार में बुलडोजर एक्शन से उजड़े सैकड़ों परिवार, सड़क किनारे रहने को मजबूर लोग

Delhi News: यमुना बाजार इलाके में गुरुवार से ही बुलडोजर एक्शन में घरों को जमींदोज कर दिया गया है. इसके चलते कई लोग सड़क किनारे रह रहे हैं. लेकिन सरकार ने वादा किया था कि उनपर बुलडोजर एक्शन नहीं होगा.

Written By : बलराम पांडेय  | Updated at : 26 Jun 2026 12:32 PM (IST)
Delhi News: यमुना बाजार इलाके में गुरुवार से ही बुलडोजर एक्शन में घरों को जमींदोज कर दिया गया है. इसके चलते कई लोग सड़क किनारे रह रहे हैं. लेकिन सरकार ने वादा किया था कि उनपर बुलडोजर एक्शन नहीं होगा.

बुलडोजर एक्शन से सड़क किनारे रहने को मजबूर लोग

1/5
दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में कल (25 जून) के बुलडोजर एक्शन में कई घर जमींदोज हो गए और कई लोग बेघर हो गए. घर से बेघर हुए लोग सड़क के किनारे रहने को मजबूर है और उनका कहना है कि यही पैदा यही हुए है तो रहेंगे भी यहीं पर. लेकिन आज बेघर होकर सड़क किनारे रहने को मजबूर है.
दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में कल (25 जून) के बुलडोजर एक्शन में कई घर जमींदोज हो गए और कई लोग बेघर हो गए. घर से बेघर हुए लोग सड़क के किनारे रहने को मजबूर है और उनका कहना है कि यही पैदा यही हुए है तो रहेंगे भी यहीं पर. लेकिन आज बेघर होकर सड़क किनारे रहने को मजबूर है.
2/5
सरकार ने भरोसा दिलाया था कि 'ओ जोन' में बने पुराने निर्माण सुरक्षित है, उनपर बुलडोजर एक्शन नहीं होगा, सिर्फ नए निर्माण पर एक्शन होगा. लेकिन सरकार ने वादाखिलाफी की है भरोसा देकर भरोसा तोड़ा है. लोगों का कहना है कि आखिर हम गरीबों का कोई नहीं है और हम लोग कर भी क्या सकते है सरकार की मर्जी जो चाहे वो करे.
सरकार ने भरोसा दिलाया था कि 'ओ जोन' में बने पुराने निर्माण सुरक्षित है, उनपर बुलडोजर एक्शन नहीं होगा, सिर्फ नए निर्माण पर एक्शन होगा. लेकिन सरकार ने वादाखिलाफी की है भरोसा देकर भरोसा तोड़ा है. लोगों का कहना है कि आखिर हम गरीबों का कोई नहीं है और हम लोग कर भी क्या सकते है सरकार की मर्जी जो चाहे वो करे.
Published at : 26 Jun 2026 12:32 PM (IST)
Tags :
Bulldozer Action DELHI NEWS

दिल्ली NCR फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राज्य
राम मंदिर चंदा चोरी मामले में FIR के बाद CM योगी की पहली प्रतिक्रिया, 'जन आस्था से खिलवाड़ करने वाले...'
राम मंदिर चंदा चोरी मामले में FIR के बाद CM योगी की पहली प्रतिक्रिया, 'जन आस्था से खिलवाड़ करने वाले...'
राज्य
'राहुल-अखिलेश किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे...', सीएम योगी ने विरोधी दलों पर साधा निशाना
'राहुल-अखिलेश किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे...', सीएम योगी ने विरोधी दलों पर साधा निशाना
राज्य
राम मंदिर कथित चढ़ावा चोरी मामले में रोहिणी आचार्य का बड़ा बयान, 'असली चपत लगाने वाले…'
राम मंदिर कथित चढ़ावा चोरी मामले में रोहिणी आचार्य का बड़ा बयान, 'असली चपत लगाने वाले…'
राज्य
लखनऊ अग्निकांड के बाद वाराणसी में अवैध कोचिंग संस्थानों पर एक्शन, अब तक 35 भवन किए गए सील
लखनऊ अग्निकांड के बाद वाराणसी में अवैध कोचिंग संस्थानों पर एक्शन, अब तक 35 भवन किए गए सील
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Ketan Agrawal Murder Case:मर्डर से ठीक एक दिन पहले सिया और चेतन ने रची थी ये साजिश!
Ketan Murder Case: 350 फीट गहरी खाई...'क्राइम कुंडली' सामने आई! | Bharat ki Baat
Ram Mandir Daan Chori | Sanjay Singh | Champat Rai | Sandeep Chaudhary:राम नाम की लूट का पूरा सच!
Ketan Murder Case | Siya Goyal | ABP News | ABP Report : मर्डर के बाद सिया ने मनाया था जश्न
Ram Mandir Daan Chori | Sanjay Singh | Mahadangal: क्या खतरे में है हिंदुओं की आस्था?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एके जैन
एके जैनपूर्व पुलिस महानिदेक, उत्तर प्रदेश
Opinion: लखनऊ आग की घटना ने जब सीएम योगी को अंदर तक झकझोर दिया, संवेदनशील नेतृत्व का मानवीय स्पर्श
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
तीस्ता के बाद बांग्लादेश ने दिया एक और बड़ा झटका, भारत से प्रोजेक्ट लेकर चीन से तारिक रहमान ने कर ली बड़ी डील
तीस्ता के बाद बांग्लादेश ने दिया एक और बड़ा झटका, भारत से प्रोजेक्ट लेकर चीन से तारिक रहमान ने कर ली बड़ी डील
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ram Mandir Donation Case Live: राम मंदिर चंदा चोरी मामले के सभी 8 आरोपियों के बयान रिकॉर्ड, बैंक खातों के जरिए पैसे ट्रैक करेगी पुलिस
Live: राम मंदिर चंदा चोरी मामले के सभी 8 आरोपियों के बयान रिकॉर्ड, बैंक खातों के जरिए पैसे ट्रैक करेगी पुलिस
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
तमिल सिनेमा
क्या फिर टकराएंगे महेंद्र बाहुबली और भल्लादेव? प्रभास- अनुष्का और राणा दग्गुबाती ने 'बाहुबली 3' पर लगा दी मुहर!
क्या फिर टकराएंगे महेंद्र बाहुबली और भल्लादेव? प्रभास ने 'बाहुबली 3' पर लगा दी मुहर!
स्पोर्ट्स
FIFA World Cup 2026: FIFA वर्ल्ड कप में महाउलटफेर, जर्मनी को हराकर इक्वाडोर ने रचा इतिहास
FIFA वर्ल्ड कप में महाउलटफेर, जर्मनी को हराकर इक्वाडोर ने रचा इतिहास
विश्व
Donald Trump Popularity: भारत में कितने लोग ट्रंप को पसंद करते हैं? प्यू रिसर्च की रिपोर्ट ने चौंकाया, आंकड़े देख सिर पीट लेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति
भारत में कितने लोग ट्रंप को पसंद करते हैं? प्यू रिसर्च की रिपोर्ट ने चौंकाया, आंकड़े देख सिर पीट लेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति
महाराष्ट्र
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में संजय राउत की एंट्री, बोले- 'एक करोड़ रुपये और चांदी की ईंट दान की थी, कहां गई?'
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में संजय राउत की एंट्री, बोले- 'एक करोड़ रुपये और चांदी की ईंट दान की थी, कहां गई?'
विश्व
Explained: 260 परमाणु बम एकसाथ फटने जितना 'जुड़वा भूकंप' क्या? वेनेजुएला में 10 हजार मौतों का गुमान, जमीन के नीचे चल क्या रहा?
वेनेजुएला में 260 परमाणु बम फटने जितना 'जुड़वा भूकंप' क्या? आखिर जमीन के नीचे चल क्या रहा?
ABP NEWS
Viral Video : सीधे जा रहा था ट्रैक्टर, अचानक पलटा और ऑटो में मारी टक्कर!
Viral Video : सीधे जा रहा था ट्रैक्टर, अचानक पलटा और ऑटो में मारी टक्कर!
ABP NEWS
Viral Video : समुद्र की लहरों से मजाक पड़ा भारी! बहा कर ले गई समुद्र की लहर
Viral Video : समुद्र की लहरों से मजाक पड़ा भारी! बहा कर ले गई समुद्र की लहर
ABP NEWS
Maharashtra Politics: ‘प्रेग्नेंट थे एकनाथ शिंदे, 6 गद्दार सांसदों को दिया जन्म’
Maharashtra Politics: ‘प्रेग्नेंट थे एकनाथ शिंदे, 6 गद्दार सांसदों को दिया जन्म’
ABP NEWS
Viral Video : राम मंदिर में दान की गई 200 किलो चांदी की ईंटें, सिंधी समाज पूछ रहा अब कहां हैं?
Viral Video : राम मंदिर में दान की गई 200 किलो चांदी की ईंटें, सिंधी समाज पूछ रहा अब कहां हैं?
ABP NEWS
Viral Video : वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, जान बचाने के लिए भागते दिखे लोग | #viralvideo
Viral Video : वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, जान बचाने के लिए भागते दिखे लोग | #viralvideo
Embed widget