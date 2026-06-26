Delhi News: यमुना बाजार में बुलडोजर एक्शन से उजड़े सैकड़ों परिवार, सड़क किनारे रहने को मजबूर लोग

सरकार ने भरोसा दिलाया था कि 'ओ जोन' में बने पुराने निर्माण सुरक्षित है, उनपर बुलडोजर एक्शन नहीं होगा, सिर्फ नए निर्माण पर एक्शन होगा. लेकिन सरकार ने वादाखिलाफी की है भरोसा देकर भरोसा तोड़ा है. लोगों का कहना है कि आखिर हम गरीबों का कोई नहीं है और हम लोग कर भी क्या सकते है सरकार की मर्जी जो चाहे वो करे.