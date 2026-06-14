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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRहादसा या साजिश? दिल्ली तुगलकाबाद एक्सटेंशन अग्निकांड का सामने आया सच, CCTV ने खोला राज

हादसा या साजिश? दिल्ली तुगलकाबाद एक्सटेंशन अग्निकांड का सामने आया सच, CCTV ने खोला राज

Delhi Tughlakabad Extension Fire: तुगलकाबाद एक्सटेंशन में शनिवार (12 जून) की देर रात हुए भीषण अग्निकांड से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा हैं, जिसनें अग्निकांड की सच्चाई सभी के सामने ला दी है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 14 Jun 2026 02:28 PM (IST)
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दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन में शनिवार (12 जून) की देर रात हुए भीषण अग्निकांड से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा हैं, जिससे कई बड़े खुलासे हुए है. पुलिस की शुरूआती जांच में जिसे हादसा माना जा रहा था, वह हादसा नहीं बल्कि साजिश का पार्ट था. पुलिस ने जब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले जिसमें एक संदिग्ध महिला आग लगने से ठीक पहले बिल्डिंग के अंदर जाती नजर आई थी.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 12 जून 2026 को देर रात करीब 2:24 बजे तुगलकाबाद एक्सटेंशन स्थित आरजेड-171/1, गली नंबर-1 की पांच मंजिला इमारत में अचानक आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते ग्राउंड फ्लोर से लेकर पांचवीं मंजिल तक पूरी बिल्डिंग इसकी चपेट में आ गई. मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

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आठ लोग झुलसे, तीन ने तोड़ा दम

आग की इस भयावह घटना में कुल आठ लोग घायल हो गए, जिन्हें तत्काल एम्स ट्रॉमा सेंटर और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालांकि इलाज के दौरान पंकज, सुशीला देवी और सोनिया कुमारी की मौत हो गई. जबकि घायलों का अभी भी इलाज जारी है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

पहले हादसा माना गया, फिर CCTV ने खोला राज

घटना के बाद पुलिस ने पहले लापरवाही और आग से जुड़े प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. जब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई तो एक संदिग्ध महिला आग लगने से ठीक पहले बिल्डिंग के अंदर जाती नजर आई. यहीं से जांच घूमी और पुलिस को आगजनी की साजिश का सुराग मिला.

17 वर्षीय नाबालिग लड़की निकली आग लगाने वाली

जांच के दौरान पुलिस ने गोविंदपुरी के नवजीवन कैंप में रहने वाली 17 वर्षीय एक नाबालिग लड़की की पहचान कर उसे पकड़ लिया. पूछताछ में उसने खुलासा किया कि गिरिनगर निवासी 27 वर्षीय सरिता ने उसे पेट्रोल और माचिस देकर बिल्डिंग की पांचवीं मंजिल पर रहने वाले दीपक की स्कूटी में आग लगाने के लिए उकसाया था. बताया गया कि दीपक और सरिता के बीच पैसों को लेकर विवाद चल रहा था.

बदले की भावना में रची गई थी पूरी साजिश

पुलिस जांच में आगे सामने आया कि सरिता ने यह सब अपने स्तर पर नहीं किया था. उसने खुलासा किया कि नवजीवन कैंप निवासी निरंजन और उसके भाई राजकुमार ने निजी रंजिश का बदला लेने के लिए पूरी साजिश रची थी. दोनों भाइयों ने सरिता को इस काम के लिए तैयार किया और फिर नाबालिग लड़की के जरिए आग लगवाई गई.

आरोपियों का मकसद केवल एक स्कूटी को नुकसान पहुंचा कर दीपक नाम के शख्स से अपनी रंजिश का बदला लेना था, लेकिन पेट्रोल से लगाई गई आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया. आग पूरी इमारत में फैल गई और कई लोग इसकी चपेट में आ गए. नतीजा यह हुआ कि तीन लोगों की जान चली गई और 5 गंभीर रूप से झुलस गए.

नाबालिग समेत दबोचे गए चार आरोपी

मामले में पुलिस ने नाबालिग लड़की समेत सरिता, निरंजन और राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया है. जांच के दौरान आपराधिक साजिश, गैर इरादतन हत्या, हत्या के प्रयास, आग से नुकसान पहुंचाने और रात में घर में घुसपैठ जैसी गंभीर धाराएं भी जोड़ी गई हैं. पुलिस का कहना है कि मामले की आगे की जांच अभी जारी है.

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Published at : 14 Jun 2026 02:28 PM (IST)
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