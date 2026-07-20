अभिजीत दीपके हिरासत में नहीं, संसद के पास पहुंचे प्रदर्शनकारी, CJP के प्रदर्शन की 10 बड़ी बातें

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का संसद मार्च जारी है. इस बीच संसद भवन की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है. बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है. कुछ प्रदर्शनकारी छात्रों को हिरासत में लिया गया. पुलिस ने कर्तव्य पथ पर बैरिकेडिंग की. प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से पुलिस ने रोक दिया. कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के पास कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में शामिल लोगों को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षाबलों द्वारा लाठीचार्ज किया गया.

सीजेपी के सदस्य सौरभ दास ने दावा किया कि अभिजीत दीपके को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. कुछ देर बाद अपने एक्स पोस्ट में 'अपडेट' देते हुए कहा कि दीपके हिरासत में नहीं हैं.

UPDATE: Dipke not in detention or arrest. A HUGE CROWD is still outside Kerala House. https://t.co/NneFV6VMa5 — Saurav Das (@SauravDassss) July 20, 2026

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन की 10 बड़ी बातें

सौरभ दास ने ये भी दावा किया कि जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई और ये 10 मिनट तक चली

सीजेपी के विरोध मार्च के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की

प्रदर्शनकारी संसद भवन के करीब पहुंच गए

संसद भवन की सुरक्षा बढ़ाई गई

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे

बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया

प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने आगे बढ़ने से रोका

पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया

कुछ प्रदर्शनकारी दिल्ली पुलिस की गाड़ी के ऊपर चढ़ गए

गुजरात के कई शहरों में प्रदर्शन

सोनम वांगचुक के समर्थन में सोमवार को गुजरात के कई शहरों में प्रदर्शन किए गए. अधिकारियों ने बताया कि अहमदाबाद में पुलिस ने कुछ लोगों को लॉ गार्डन में इकट्ठा होने पर हिरासत में ले लिया, क्योंकि उनके पास विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी. सूरत, जूनागढ़ और भावनगर समेत अन्य शहरों में भी प्रदर्शन हुए. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी की. वे कॉजपा के समर्थन वाली टी-शर्ट पहने हुए थे तथा वांगचुक और उनके अनशन के समर्थन में बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे.

योगेंद्र यादव बोले, 'जो मार्च होना था पहले रैली बन गई, फिर रैली का रेला हो गया, अब तो...'