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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRअभिजीत दीपके हिरासत में नहीं, संसद के पास पहुंचे प्रदर्शनकारी, CJP के प्रदर्शन की 10 बड़ी बातें

अभिजीत दीपके हिरासत में नहीं, संसद के पास पहुंचे प्रदर्शनकारी, CJP के प्रदर्शन की 10 बड़ी बातें

CJP Abhijeet Dipke Parliament March: कॉकरोच जनता पार्टी ने दावा किया कि अभिजीत दीपके को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. लेकिन पुलिस ने सूत्रों ने कहा कि वो हिरासत में नहीं लिए गए हैं.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 20 Jul 2026 03:28 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का संसद मार्च जारी है. इस बीच संसद भवन की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है. बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है. कुछ प्रदर्शनकारी छात्रों को हिरासत में लिया गया. पुलिस ने कर्तव्य पथ पर बैरिकेडिंग की. प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से पुलिस ने रोक दिया. कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के पास कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में शामिल लोगों को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षाबलों द्वारा लाठीचार्ज किया गया.

सीजेपी के सदस्य सौरभ दास ने दावा किया कि अभिजीत दीपके को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. कुछ देर बाद अपने एक्स पोस्ट में 'अपडेट' देते हुए कहा कि दीपके हिरासत में नहीं हैं. 

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन की 10 बड़ी बातें

  • सौरभ दास ने ये भी दावा किया कि जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई और ये 10 मिनट तक चली
  • सीजेपी के विरोध मार्च के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की
  • प्रदर्शनकारी संसद भवन के करीब पहुंच गए
  • संसद भवन की सुरक्षा बढ़ाई गई
  • पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे
  • बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है
  • पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया
  • प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने आगे बढ़ने से रोका
  • पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया
  • कुछ प्रदर्शनकारी दिल्ली पुलिस की गाड़ी के ऊपर चढ़ गए

गुजरात के कई शहरों में प्रदर्शन

सोनम वांगचुक के समर्थन में सोमवार को गुजरात के कई शहरों में प्रदर्शन किए गए. अधिकारियों ने बताया कि अहमदाबाद में पुलिस ने कुछ लोगों को लॉ गार्डन में इकट्ठा होने पर हिरासत में ले लिया, क्योंकि उनके पास विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी. सूरत, जूनागढ़ और भावनगर समेत अन्य शहरों में भी प्रदर्शन हुए. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी की. वे कॉजपा के समर्थन वाली टी-शर्ट पहने हुए थे तथा वांगचुक और उनके अनशन के समर्थन में बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे.

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Published at : 20 Jul 2026 03:10 PM (IST)
Tags :
CJP Abhijeet Dipke
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