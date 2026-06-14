दिल्ली में सफर होगा और आसान, DTC ने शुरू किए तीन नए बस रूट; हजारों यात्रियों को मिलेगा फायदा
Delhi News In Hindi: DTC ने दिल्ली में तीन नए बस रूट शुरू किए. रूट 806A (पापरावत-द्वारका मोड़), D-6606 (बक्करवाला-उत्तम नगर) और RL-79 का विस्तार.
दिल्ली परिवहन निगम (DTC) ने राजधानी की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए तीन नए बस रूट शुरू कर दिए हैं. इन नई सेवाओं से तेजी से विकसित हो रहे आवासीय क्षेत्रों के हजारों यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और मेट्रो व प्रमुख केंद्रों तक पहुंच आसान हो जाएगी.
परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने बताया कि नए रूटों की शुरुआत और पुराने रूट के विस्तार का फैसला विभिन्न इलाकों की परिवहन जरूरतों का विस्तृत अध्ययन करने के बाद लिया गया है. सरकार का लक्ष्य उन क्षेत्रों को मुख्य परिवहन नेटवर्क से जोड़ना है जहां हाल के वर्षों में आबादी और आवासीय परियोजनाओं का तेज विस्तार हुआ है.
रूट 806A: पापरावत और द्वारका मोड़ के बीच नई सेवा
DTC ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रूट 806A शुरू किया है, जो पापरावत गांव को द्वारका मोड़ से जोड़ेगा. इस रूट से पापरावत, नांगली सकरावती, कांकरोला और आसपास के इलाकों के निवासियों को सीधी बस सुविधा उपलब्ध होगी. इन क्षेत्रों में लंबे समय से बेहतर सार्वजनिक परिवहन की मांग की जा रही थी.
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रूट D-6606: बक्करवाला से उत्तम नगर तक नई बस सेवा
नया रूट डी-6606 उत्तम नगर टर्मिनल को डीडीए फ्लैट्स बक्करवाला से जोड़ेगा. इस सेवा से बक्करवाला, काकरोला, मटियाला और द्वारका के विभिन्न सेक्टरों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. तेजी से बढ़ते इन इलाकों में अब यात्रा अधिक सुविधाजनक और समय बचाने वाली होगी.
रूट आरएल-79 का विस्तार, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से द्वारका तक सीधी कनेक्टिविटी
DTC ने मौजूदा रूट आरएल-79 का विस्तार किया है. अब यह रूट नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को द्वारका के नए विकसित सेक्टर-23बी और आसपास की कॉलोनियों से सीधे जोड़ेगा. इससे यात्री मेट्रो स्टेशनों, शैक्षणिक संस्थानों और रोजगार केंद्रों तक आसानी से पहुंच सकेंगे.
फर्स्ट-लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर जोर
सरकार का मानना है कि बिना मजबूत फर्स्ट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी के सार्वजनिक परिवहन को प्रभावी नहीं बनाया जा सकता. इन नए रूटों से निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी, यात्री समय बचेगा और दिल्ली की ट्रैफिक समस्या में भी कुछ हद तक राहत मिलेगी. DTC इन नई सेवाओं के माध्यम से राजधानी के विकासशील क्षेत्रों को मुख्य परिवहन नेटवर्क से बेहतर तरीके से जोड़ने की दिशा में लगातार काम कर रही है.
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