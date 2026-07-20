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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'चलो संसद' मार्च के बीच दिल्ली में नहीं हैं अरविंद केजरीवाल, पंजाब से बोले- 'ये हमारे बच्चे हैं, PM इनसे बात करें'

'चलो संसद' मार्च के बीच दिल्ली में नहीं हैं अरविंद केजरीवाल, पंजाब से बोले- 'ये हमारे बच्चे हैं, PM इनसे बात करें'

Jantar Mantar Protest: अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से अपील की है कि ये हमारे ही देश के बच्चे हैं जो संसद पहुंच रहे हैं. उनपर लाठियां मत चलवाइए. उनसे बात करिए.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 20 Jul 2026 02:02 PM (IST)
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दिल्ली में चल रहे 'चलो संसद' मार्च के बीच पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां नहीं हैं. वे पंजाब गए हुए हैं. हालांकि प्रदर्शनकारियों के लिए अरविंद केजरीवाल ने पंजाब से ही एक वीडियो जारी कर उनका मनोबल बढ़ाया है. वीडियो में अरविंद केजरीवाल ने कहा, "दोस्तों मैं पंजाब में हूं अभी और सोशल मीडिया पर देख रहा हूं कि दिल्ली में, कनॉट प्लेस पर कितने ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए हैं. पूरा सीपी, जंतर मंतर, जनपथ भर गया है. देश भर से हजारों की संख्या में बच्चे यहां आए हुए हैं. सरकार इनके ऊपर दमन की पूरी शक्तियां इस्तेमाल कर रही है. लाठीचार्ज कर रही है, मार रही है."

अरविंद केजरीवाल का कहना है, "उधर इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है. उनको संसद जाने से रोका जा रहा है. यह गलत है. युवा आखिर जाए तो जाए कहां? उनका तो आपने भविष्य बर्बाद कर दिया है. अब जब वह आपसे न्याय मांगने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं तो आप उनपर लाठीचार्ज करा रहे हो. यह तो बिल्कुल सही नहीं है."

'हमारे ही बच्चे हैं, इनसे बात करें पीएम मोदी'- अरविंद केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल का कहना है कि यह कि पीएम मोदी से कहना चाहते हैं कि बच्चों के गुस्से को संभालिये नहीं तो यह आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा. बच्चों के साथ बैठकर बात करो. हमारे बच्चे हैं. इनके साथ बैठकर बात क्यों नहीं करते? इतना क्यों अहंकार है? 

भगवंत मान ने प्रदर्शनकारियों का बढ़ाया मनोबल

दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा, "बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको यह लगता है कि यह किताब मेरी जिंदगी बदल देगी. यह किताब मेरे परिवार का भविष्य बदल देगी. मैं किताब पढ़ूंगा. सुबह-सुबह 3.00 बजे का अलार्म लगाकर बच्चे पढ़ने बैठते हैं. 14-14 घंटे तक बैठकर पढ़ते हैं. तब जाकर कहीं वह नीट का पेपर देते हैं. एक दिन पता चले कि पेपर लीक हो गया. बड़े बड़े अमीरों ने पेपर खरीद लिया. अब वही डॉक्टर बनेंगे. यह तो सही नहीं है. मैं जंतर-मंतर पर पहुंचे प्रदर्शनकारियों को समर्थन देता हूं. हम एक साथ हैं."

यह भी पढ़ें: समाजवादी पार्टी का दावा- डिंपल यादव, इकरा हसन समेत कई सपा सासंद हिरासत में

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 20 Jul 2026 01:49 PM (IST)
Tags :
Jantar Mantar Protest CJP ARVIND KEJRIWAL NARENDRA MODI DELHI NEWS CJP Parliament March Chalo Sansad
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