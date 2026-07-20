'चलो संसद' मार्च के बीच दिल्ली में नहीं हैं अरविंद केजरीवाल, पंजाब से बोले- 'ये हमारे बच्चे हैं, PM इनसे बात करें'
Jantar Mantar Protest: अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से अपील की है कि ये हमारे ही देश के बच्चे हैं जो संसद पहुंच रहे हैं. उनपर लाठियां मत चलवाइए. उनसे बात करिए.
दिल्ली में चल रहे 'चलो संसद' मार्च के बीच पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां नहीं हैं. वे पंजाब गए हुए हैं. हालांकि प्रदर्शनकारियों के लिए अरविंद केजरीवाल ने पंजाब से ही एक वीडियो जारी कर उनका मनोबल बढ़ाया है. वीडियो में अरविंद केजरीवाल ने कहा, "दोस्तों मैं पंजाब में हूं अभी और सोशल मीडिया पर देख रहा हूं कि दिल्ली में, कनॉट प्लेस पर कितने ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए हैं. पूरा सीपी, जंतर मंतर, जनपथ भर गया है. देश भर से हजारों की संख्या में बच्चे यहां आए हुए हैं. सरकार इनके ऊपर दमन की पूरी शक्तियां इस्तेमाल कर रही है. लाठीचार्ज कर रही है, मार रही है."
अरविंद केजरीवाल का कहना है, "उधर इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है. उनको संसद जाने से रोका जा रहा है. यह गलत है. युवा आखिर जाए तो जाए कहां? उनका तो आपने भविष्य बर्बाद कर दिया है. अब जब वह आपसे न्याय मांगने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं तो आप उनपर लाठीचार्ज करा रहे हो. यह तो बिल्कुल सही नहीं है."
'हमारे ही बच्चे हैं, इनसे बात करें पीएम मोदी'- अरविंद केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल का कहना है कि यह कि पीएम मोदी से कहना चाहते हैं कि बच्चों के गुस्से को संभालिये नहीं तो यह आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा. बच्चों के साथ बैठकर बात करो. हमारे बच्चे हैं. इनके साथ बैठकर बात क्यों नहीं करते? इतना क्यों अहंकार है?
जंतर-मंतर पर देश का सारा युवा लाखों की संख्या में जमा हो गया है। सरकार उनकी बात सुनने की बजाय उनपे लाठी चार्ज करवा रही है। ये ठीक नहीं है।— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 20, 2026
मैं सरकार से appeal करता हूँ कि ये हमारे ही देश के बच्चे हैं जो न्याय मांगने सड़कों पर उतरे हैं। अहंकार छोड़िये और इनकी बात सुनिए। pic.twitter.com/7CNoTmx2tq
भगवंत मान ने प्रदर्शनकारियों का बढ़ाया मनोबल
दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा, "बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको यह लगता है कि यह किताब मेरी जिंदगी बदल देगी. यह किताब मेरे परिवार का भविष्य बदल देगी. मैं किताब पढ़ूंगा. सुबह-सुबह 3.00 बजे का अलार्म लगाकर बच्चे पढ़ने बैठते हैं. 14-14 घंटे तक बैठकर पढ़ते हैं. तब जाकर कहीं वह नीट का पेपर देते हैं. एक दिन पता चले कि पेपर लीक हो गया. बड़े बड़े अमीरों ने पेपर खरीद लिया. अब वही डॉक्टर बनेंगे. यह तो सही नहीं है. मैं जंतर-मंतर पर पहुंचे प्रदर्शनकारियों को समर्थन देता हूं. हम एक साथ हैं."
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