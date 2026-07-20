योगेंद्र यादव बोले, 'जो मार्च होना था पहले रैली बन गई, फिर रैली का रेला हो गया, अब तो...'

कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च पर सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने कहा कि जो मार्च होना था पहले रैली बन गई. इसके बाद रैली का रेला हो गया. अब तो लगता है कि रेला मेले में बदल गया है. युवाओं ने फिर याद दिलाया है कि संसद का रास्ता सड़क से होकर जाता है.

योगेंद्र यादव ने कहा, ''एक ऐतिहासिक घड़ी के गवाह बन रहे हैं. आज संसद की ओर जाने वाली हर सड़क पर युवा, स्टूडेंट और बेरोजगार सभी आकर भरे हुए हैं. लोग पूछ रहे हैं कि पार्लियामेंट मार्च का क्या हुआ? मार्च तो थोड़े लोग करते हैं. यहां तो देश के कोने-कोने से लाखों लोग आए हुए हैं. ये जो मार्च होना था पहले ये रैली बन गई, अब रैली का रेला हो गया. मुझे लगता है कि यह रेला अब मेले में बदल गया है. युवा बेरोजगारों ने दिल्ली की सत्ता के केंद्र को ऑक्यूपाई कर लिया है.''

50 साल बाद शिक्षा के सवाल पर युवा सड़क पर उतरे- योगेंद्र यादव

उन्होंने आगे कहा, ''पचास साल के बाद देश में शिक्षा और बेरोजगारी के सवाल पर युवा सड़क पर आए हैं. युवाओं ने फिर याद दिलाया है कि संसद का रास्ता सड़क से होकर जाता है. वो खुद यहां आए हैं, बिना किसी के बुलाए, बिना किसी के पैसा दिए और बिना किसी के फोन किए आए हैं. इतना गहरा असंतोष, ये ऊर्जा और आकांक्षा व्यवस्था को बदलने में लगनी चाहिए.

अब ये सिर्फ एक व्यक्ति के इस्तीफे का मामला नहीं- योगेंद्र यादव

योगेंद्र यादव ने ये भी कहा कि अब ये सिर्फ एक व्यक्ति के इस्तीफे का मामला नहीं है, अब ये व्यवस्था परिवर्तन का मामला है. उन्होंने कहा, ''वो एजुकेशन सिस्टम जो शिक्षा नहीं देता है, वो इकॉनोमिक सिस्टम जो रोजगार नहीं देता है, वो पॉलिटिकल सिस्टम जो जवाब नहीं देता, अब उन्हें बदलने की हुंकार है. ये आप सभी के लिए अद्भुत क्षण है.''

अभिजीत दीपके को हिरासत में लिया गया- सौरव दास

बता दें कि प्रदर्शनकारी संसद के करीब पहुंच गए हैं. दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे हैं. संसद की सभी गेट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और मेन गेट को बंद कर दिया गया. संसद के पास प्रदर्शन के बीच अभिजीत दीपके ने अपना अनशन जूस पीकर तोड़ दिया है. इस बीच प्रदर्शनकारी नेता सौरव दास ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि पुलिस ने अभिजीत दीपके को हिरासत में लिया है. उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से करीब 10 मिनट मुलाकात हुई है. सौरव दास ने कहा कि जेपी नड्डा से हमें आश्वासन मिला है.

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