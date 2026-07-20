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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराज्यसंसद तक पहुंचे प्रदर्शनकारी, 20-25 मिनट तक चले आंसू गैस के गोले, मुख्य गेट बंद, तस्वीरों में देखें प्रदर्शन

संसद तक पहुंचे प्रदर्शनकारी, 20-25 मिनट तक चले आंसू गैस के गोले, मुख्य गेट बंद, तस्वीरों में देखें प्रदर्शन

Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर से संसद तक मार्च, संसद तक पहुंच गया है. इस दौरान पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए 20-25 मिनट तक आंसू गैस के गोले दागे.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क  | Updated at : 20 Jul 2026 01:41 PM (IST)
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर से संसद तक मार्च, संसद तक पहुंच गया है. इस दौरान पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए 20-25 मिनट तक आंसू गैस के गोले दागे.

संसद तक पहुंचे प्रदर्शनकारी

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जंतर मंतर से संसद तक मार्च, संसद तक पहुंच गया है. इस दौरान पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए 20-25 मिनट तक आंसू गैस के गोले दागे.
जंतर मंतर से संसद तक मार्च, संसद तक पहुंच गया है. इस दौरान पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए 20-25 मिनट तक आंसू गैस के गोले दागे.
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प्रदर्शनकारियों के समूह को विजय चौक पर रोक लिया गया है. उधर सुरक्षा के एहतियातन संसद का मुख्य गेट बंद कर दिया गया है. सांसदों के आने जाने के लिए एक छोटा गेट खुला रखा गया है.
प्रदर्शनकारियों के समूह को विजय चौक पर रोक लिया गया है. उधर सुरक्षा के एहतियातन संसद का मुख्य गेट बंद कर दिया गया है. सांसदों के आने जाने के लिए एक छोटा गेट खुला रखा गया है.
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प्रदर्शनकारी ऐसे वक्त में संसद पहुंचे हैं जब संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है. इस बीच गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात हुई.
प्रदर्शनकारी ऐसे वक्त में संसद पहुंचे हैं जब संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है. इस बीच गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात हुई.
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फिलहाल रेल भवन वाले गोल चक्कर से प्रदर्शनकारियों को हटाया गया है. लगातार आंसू गैस के गोली छोड़े जा रहे हैं
फिलहाल रेल भवन वाले गोल चक्कर से प्रदर्शनकारियों को हटाया गया है. लगातार आंसू गैस के गोली छोड़े जा रहे हैं
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इस प्रदर्शन के बीच राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, 'सरकार छात्रों के लिए संवेदनशील नहीं है अगर आपको परीक्षा करानी नहीं आती है तो आप यह जिम्मेदारी किसी और को दीजिए। आज छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ तो यह लोकतंत्र पर हमला है चंदा चोरी भी हमारा मुद्दा है। करोड़ों रुपए की लूट हो रही है प्रधानमंत्री मोदी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए.
इस प्रदर्शन के बीच राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, 'सरकार छात्रों के लिए संवेदनशील नहीं है अगर आपको परीक्षा करानी नहीं आती है तो आप यह जिम्मेदारी किसी और को दीजिए। आज छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ तो यह लोकतंत्र पर हमला है चंदा चोरी भी हमारा मुद्दा है। करोड़ों रुपए की लूट हो रही है प्रधानमंत्री मोदी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए."
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संसद भवन के भीतर से बहार निकले लेफ्ट के सांसद जॉन ब्रिटास अपने साथियों के साथ जंतर मंतर की तरफ जा रहे थे. उन्होंने एबीपी न्यूज़ से कहा कि गेट बंद किए गए हैं.
संसद भवन के भीतर से बहार निकले लेफ्ट के सांसद जॉन ब्रिटास अपने साथियों के साथ जंतर मंतर की तरफ जा रहे थे. उन्होंने एबीपी न्यूज़ से कहा कि गेट बंद किए गए हैं.
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प्रदर्शनकारियों पर इस दौरान आंसूगैस के गोले छोड़े गए.
प्रदर्शनकारियों पर इस दौरान आंसूगैस के गोले छोड़े गए.
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प्रदर्शनकारी संसद भवन से लगभग करीब पहुंच गए थे.
प्रदर्शनकारी संसद भवन से लगभग करीब पहुंच गए थे.
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यह प्रदर्शन ऐसे वक्त में हुआ जब संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है.
यह प्रदर्शन ऐसे वक्त में हुआ जब संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है.
Published at : 20 Jul 2026 01:19 PM (IST)
Tags :
Jantar Mantar DELHI NEWS DELHI POLICE PARLIAMENT NEWS DELHI POLITICS Monsoon Session 2026

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