संसद तक पहुंचे प्रदर्शनकारी, 20-25 मिनट तक चले आंसू गैस के गोले, मुख्य गेट बंद, तस्वीरों में देखें प्रदर्शन

इस प्रदर्शन के बीच राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, 'सरकार छात्रों के लिए संवेदनशील नहीं है अगर आपको परीक्षा करानी नहीं आती है तो आप यह जिम्मेदारी किसी और को दीजिए। आज छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ तो यह लोकतंत्र पर हमला है चंदा चोरी भी हमारा मुद्दा है। करोड़ों रुपए की लूट हो रही है प्रधानमंत्री मोदी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए."