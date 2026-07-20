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संसद तक पहुंचे प्रदर्शनकारी, 20-25 मिनट तक चले आंसू गैस के गोले, मुख्य गेट बंद, तस्वीरों में देखें प्रदर्शन
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर से संसद तक मार्च, संसद तक पहुंच गया है. इस दौरान पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए 20-25 मिनट तक आंसू गैस के गोले दागे.
संसद तक पहुंचे प्रदर्शनकारी
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Published at : 20 Jul 2026 01:19 PM (IST)
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
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