दिल्ली में एक और सनसनीखेज वारदात, किराये पर रह रही 25 साल की लड़की की चाकू मारकर हत्या

दिल्ली के कोटला मुबारकपुर इलाके से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां 25 वर्षीय युवती की बेरहमी से हत्या कर दी गई. सीढ़ियों पर पड़े खून के निशान और बंद कमरे से मिली लाश ने पूरे मोहल्ले में सनसनी फैला दी. शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि युवती की हत्या किसी जानकार ने झगड़े के दौरान की है.

कब हुई वारदात?

पुलिस अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक, घटना मंगलवार रात की है. सूचना करीब 9:19 बजे पुलिस को PCR कॉल से मिली. कॉलर ने बताया कि कोटला मुबारकपुर की नानक चंद बस्ती में एक मकान में झगड़े की आवाजें आ रही थीं.

कॉलर के अनुसार, उसके माता-पिता ने उसे फोन कर बुलाया क्योंकि ऊपर वाले किरायेदार के कमरे से अजीब आवाजें आ रही थीं. जब कॉलर मौके पर पहुंचा तो सीढ़ियों पर खून के निशान नजर आए, जिस पर उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

हत्या का स्थल और स्थिति

सूचना मिलते ही एएसआई राजेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. घर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि सीढ़ियों पर खून बिखरा हुआ था और कमरे के दरवाजे की कुंडी बाहर से लगी थी. जब दरवाजा खोला गया, तो अंदर फर्श पर एक युवती की लाश खून से लथपथ पड़ी थी.

उसकी पहचान एंड्रयूज गंज के मस्जिद मोठ की रहने वाली साक्षी (25) के रूप में हुई. बताया जा रहा है कि साक्षी कुछ समय से कोटला मुबारकपुर स्थित इस घर में किराये पर रह रही थी.

जांच और आरोपी की पहचान

मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर FSL टीम और क्राइम टीम को बुलाया गया. कमरे की गहनता से जांच कर सबूतों को इकट्ठा किया गया. शुरुआती जांच में यह सामने आया कि साक्षी अपने किसी परिचित के साथ कमरे में थी. दोनों के बीच झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर आरोपी ने चाकू से उसके चेहरे और गले पर कई वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हत्या के पीछे क्या वजह थी. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आगामी सबूतों के आधार पर आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है.