राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव 2025 के संदर्भ में बड़ा ऐलान किया है. पटना में एक प्रेस वार्ता के दौरान तेजस्वी ने कहा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस विशेष है. चुनाव का शंखनाद हो चुका है.

तेजस्वी ने कहा कि आज यह लोग बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं नौकरी देने की बात नहीं कर रहे. अब बिहार में बदलाव होगा ,नवजागरण होगा. आज हम आपके बीच क्रांतिकारी घोषणा करने जा रहे हैं. यह हमारी पहली घोषणा है अंतिम नहीं है ,इसके बाद हम अपना विजन आपके सामने रखेंगे.

उन्होंने कहा कि बिहार में जितने भी ऐसे परिवार हैं जिनके घर में सरकारी नौकरी नहीं है वहां हम सरकार में आने के बाद बीस दिनों के अंदर अधिनियम लाएंगे और बिहार के हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे. उन्होंने कहा कि अब हमसे पूछा जाएगा कि हम यह कैसे करेंगे. तो हम बता दें कि हम इसे साइंटफिक तरीके से करेंगे और हमारे पर सभी चीजों का आंकड़ा है.

मेरी घोषणाओं की नकल कर रही सरकार- तेजस्वी

उन्होंने आरोप लगाया कि जितनी घोषणाएं मैं कर रहा हूं वही नकल यह सरकार कर रही है. राजद नेता ने कहा कि 17 महीने में हमने जो काम किया था उसमें 5 लाख नौकरियां दी थी. आज यह लोग बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं नौकरी देने की बात नहीं कर रहे.

उन्होंने कहा कि हम कोई जुमलेबाजी नहीं कर रहे हैं. एक कसक है हमारे मन में. हमने पाँच लाख नौकरी दी सत्रह महीने की सरकार में पर इससे संतुष्टि नहीं मिली. सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय करेंगे.तेजस्वी जो कह रहा है वो करेगा। ये फ़िजिबल है. तेजस्वी की दिखायी राह का इन्होंने नकल किया.

तेजस्वी ने कहा कि बीस साल में एनडीए ने असुरक्षा दी और अब हम हर घर नौकरी देंगे. तेजस्वी ने कहा कि हम बिहार को करेक्ट और परफेक्ट सरकार देंगे. बिहार चुनाव के परिणामों के संदर्भ में तेजस्वी ने कहा कि हमें पूरी आशा है कि बिहार की जनता हमें आशीर्वाद देगी.