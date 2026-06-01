दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास शनिवार (30 मई) की शाम को एक इमारत गिरने के दौरान वहां एक कैंटीन में 6 दोस्तों का छोटा सा जश्न मातम में बदल गया. इस हादसे में अब तक कम से कम 6 लोगों की मौत की खबर है और कई लोग मलबे में दब गए. जान गंवाने वालों में 28 साल का कपिल भी था, जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर (BARC) में नौकरी पाने के लिए तैयारी कर रहा था.

कपिल के दोस्तों ने बताया कि वह बार्क जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में अच्छा इंटरव्यू होने के बाद इमारत के पास वाली कैंटीन में पांच दोस्तों के साथ छोटी सी पार्टी कर रहा था. इस इंटरव्यू का परिणाम जुलाई में आने की उम्मीद है.

इमारत गिरी तो कैंटीन में साथ बैठे थे सभी दोस्त

सैद-उल-अजैब क्षेत्र के वेस्टएंड मार्ग स्थित इमारत शाम करीब 7.30 बजे गिर गई, जिससे टिन-शेड वाली कैंटीन पर टनों मलबा गिर गया. इस कैंटीन में GATE, NEET और FMGE जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र अक्सर आते थे. कपिल बिहार के मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) का पूर्व छात्र था और बाद में दिल्ली के एक कोचिंग संस्थान से जुड़ गया.

कपिल के एक दोस्त ने कहा, ‘‘कपिल ने अपने दोस्तों को फोन कर बताया था कि उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था. जब इमारत गिरी तो वे कैंटीन में एक साथ बैठे थे.’’ कपिल का दोस्त नलिन राय भी एमआईटी का पूर्व छात्र था. उसने हाल में बीटेक की पढ़ाई पूरी की थी और गेट परीक्षा की तैयारी कर रहा था.

छुट्टियों में घर आने वाला था नलिन

गुरुग्राम में रहने वाले नलिन के एक रिश्तेदार बैकुंठ नाथ ने बताया, ‘‘उसने हमें बताया था कि छुट्टियों में घर जाएगा. नलिन को इस हादसे में सिर पर गंभीर चोट आई थीं और बाद में उसकी भी मृत्यु हो गई.’’ वहीं, 24 वर्षीय रवि की भी सिर पर गंभीर चोट आने से मौत हो गई. हादसे में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई, जिनकी पहचान आलोक, पार्वती (35) और एकता (24) के रूप में हुई है.