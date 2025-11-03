दिल्ली: तेज रफ्तार कार ने 14 महीने के बच्चे को रौंदा, मौके पर मौत, ड्राइवर गिरफ्तार

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: तेज रफ्तार कार ने 14 महीने के बच्चे को रौंदा, मौके पर मौत, ड्राइवर गिरफ्तार

Delhi News: दिल्ली के राजा विहार में एक तेज रफ्तार टाटा हैरियर ने सड़क किनारे खड़ी मां के साथ 14 महीने के बच्चे को रौंद दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 03 Nov 2025 09:10 PM (IST)
Preferred Sources

नॉर्थ-वेस्ट दिल्ली के राजा विहार इलाके में रविवार (2 नवंबर) की दोपहर एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया. यहां सिरसपुर रोड पर अपनी मां के साथ सड़क किनारे खड़े 14 महीने के एक मासूम बच्चे को तेज रफ्तार टाटा हैरियर कार ने रौंद दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई.

एक सीनियर पुलिस अधिकारी के मुताबिक, यह घटना रविवार शाम करीब चार बजे बालाजी नर्सरी के पास हुई. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पीड़ित महिला अपने 14 महीने के बेटे को लेकर सड़क किनारे खड़ी थी. इसी दौरान, एक तेज रफ्तार अनियंत्रित सफेद टाटा हैरियर गाड़ी ने सीधे बच्चे को टक्कर मार दी. बच्चे को गंभीर चोटें आईं और उसे तुरंत बुराड़ी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

 परिजनों पर टूटा दुखों का पहाड़

टक्कर लगते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई. बच्चे की मां की चीखें सुनकर आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे को परिवार के साथ नजदीकी बुराड़ी अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, डॉक्टरों ने जांच के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया. इस दर्दनाक हादसे से बच्चे के परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

अधिकारी ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 (लापरवाही से गाड़ी चलाना) और 106(1) (लापरवाही से मौत का कारण बनना) के तहत मामला दर्ज किया गया है,

कार चालक गिरफ्तार

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस उपायुक्त (नॉर्थ-वेस्ट) ने बताया कि हादसे के तुरंत बाद कार चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी की पहचान रोहिणी निवासी 20 वर्षीय समर चौधरी के रूप में हुई है. उसकी कार (टाटा हैरियर) को भी जब्त कर लिया गया है.

इस संबंध में समयपुर बादली थाने में तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है.

Published at : 03 Nov 2025 09:10 PM (IST)
DELHI NEWS DELHI POLICE ROAD ACCIDENT
