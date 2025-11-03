हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRJNUSU Election 2025: कल होगा मतदान, बैलेट पेपर से वोटिंग, 6 नवंबर को आएंगे नतीजे

JNUSU Election 2025: कल होगा मतदान, बैलेट पेपर से वोटिंग, 6 नवंबर को आएंगे नतीजे

JNUSU Election 2025 News: इस बार चुनाव में दो मुख्य धड़े आमने-सामने हैं. वामपंथी गठबंधन ने कैंपस में महिला सुरक्षा, हॉस्टल फीस में बढ़ोतरी और छात्रवृत्ति से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता दी है.

By : अजातिका सिंह | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 03 Nov 2025 06:05 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में छात्रसंघ चुनाव की हलचल अपने चरम पर है. कैंपस में दीवारों पर पोस्टर, जनसभाएं और बहसें चुनावी माहौल को और गर्म बना रही हैं. रविवार (2 नवंबर) को होने वाली प्रेसिडेंशियल डिबेट को लेकर छात्रों में खासा उत्साह देखने को मिला था. यह बहस प्रचार के आखिरी चरण की सबसे अहम कड़ी मानी जाती है. आज  “नो कैंपेन डे” रहा , जबकि किसी भी तरह का प्रचार नहीं किया जाता है.

ये है चुनाव का पूरा शेड्यूल

जेएनयू में मतदान मंगलवार (4 नवंबर) को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा. इस बार भी चुनाव पारंपरिक तरीके से बैलेट पेपर के जरिए कराए जाएंगे. नतीजे गुरुवार (6 नवंबर) को घोषित किए जाएंगे. इस बार चुनाव में दो मुख्य धड़े आमने-सामने हैं. 

एक तरफ वामपंथी छात्र संगठनों का गठबंधन है, जो समावेशी और लोकतांत्रिक राजनीति को मुद्दा बना रहा है. दूसरी ओर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) है, जो विकास और राष्ट्रवाद के एजेंडे के साथ मैदान में उतर रही है.

वामपंथी गठबंधन के मुद्दे

वामपंथी गठबंधन ने कैंपस में महिला सुरक्षा, हॉस्टल फीस में बढ़ोतरी और छात्रवृत्ति से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता दी है. इनका कहना है कि विश्वविद्यालय में छात्रों को आर्थिक और सामाजिक स्तर पर बराबरी का माहौल मिलना चाहिए. 

वहीं, एबीवीपी का जोर कैंपस में सुविधाओं के सुधार और छात्रों की जवाबदेही वाली राजनीति पर है. संगठन का दावा है कि उसने पिछले कार्यकाल में हॉस्टल सुविधाओं, बस सेवा और अन्य बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की दिशा में काम किया है.

छात्र राजनीति की दिशा तय करते हैं चुनाव

जेएनयू छात्रसंघ चुनाव हमेशा से विश्वविद्यालय की राजनीतिक संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं. यहां होने वाले चुनाव अक्सर देशभर की छात्र राजनीति की दिशा तय करते हैं. इस बार भी कैंपस के भीतर लोकतांत्रिक मूल्यों, छात्र अधिकारों और समान अवसरों पर गहन बहस हो रही है.

चुनाव आयोग ने सभी उम्मीदवारों और संगठनों से शालीनता और नियमों के पालन की अपील की है. विश्वविद्यालय प्रशासन भी मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और पारदर्शी बनाने की तैयारी में जुटा है. छात्रों के अनुसार, यह चुनाव सिर्फ प्रतिनिधियों को चुनने का अवसर नहीं, बल्कि कैंपस की विचारधारा और भविष्य की दिशा तय करने का मौका भी है.

मैदान में हैं कुल 20 प्रत्याशी 

इस बार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में होने वाले छात्रसंघ चुनाव 2025 के लिए कुल 20 प्रत्याशी मैदान में हैं. ये उम्मीदवार छात्रसंघ के चार मुख्य पदों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं. जिसमें अध्यक्ष (President), उपाध्यक्ष (Vice-President), महासचिव (General Secretary) और संयुक्त महासचिव (Joint Secretary) के पद के लिए चुनाव होगा.

बता दें, अध्यक्ष पद के लिए इस बार 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. उपाध्यक्ष पद पर 5 प्रत्याशी, महासचिव पद पर 6 प्रत्याशी और संयुक्त महासचिव पद पर 5 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. इनके अलावा विश्वविद्यालय के 18 स्कूलों और केंद्रों में काउंसलर पद के लिए कुल 111 नामांकन दाखिल किए गए हैं.

बैलेट पेपर से ही होगा चुनाव 

इस बार का चुनाव पहले की तरह पारंपरिक तरीके से बैलेट पेपर से होगा. मतदान 4 नवंबर को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा, जबकि मतगणना के बाद परिणाम 6 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. रविवार को हुई प्रेसिडेंशियल डिबेट (अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों की खुली बहस) को लेकर कैंपस में काफी उत्साह दिखा. यह बहस प्रचार अभियान के अंतिम दिन आयोजित की जाती है, जिसके बाद “नो-कैंपेन डे” रहा .

जेएनयू छात्रसंघ चुनाव हमेशा से विश्वविद्यालय की राजनीति और देशभर के छात्र आंदोलनों के लिए अहम माने जाते हैं. इस बार भी कैंपस में विचारधाराओं, छात्र अधिकारों और समान अवसरों को लेकर जोरदार बहसें जारी हैं.

और पढ़ें
Published at : 03 Nov 2025 05:59 PM (IST)
Tags :
Abvp JNU DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'तोड़ दी हमारी 200 साल पुरानी मस्जिद और महाकाल मंदिर के लिए...', सुप्रीम कोर्ट में उज्जैन तकिया मस्जिद पर क्या बोला मुस्लिम पक्ष?
'तोड़ दी हमारी 200 साल पुरानी मस्जिद और महाकाल मंदिर के लिए...', सुप्रीम कोर्ट में उज्जैन तकिया मस्जिद पर क्या बोला मुस्लिम पक्ष?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बंदरों की टोली में बैठा दिये जाएं तो अलग नजर भी नहीं आते' CM योगी के बयान पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया
'बंदरों की टोली में बैठा दिये जाएं तो अलग नजर भी नहीं आते' CM योगी के बयान पर बोले अखिलेश यादव
क्रिकेट
महिला वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, दक्षिण अफ्रीकी कप्तान 52 साल में सबसे आगे
महिला वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, दक्षिण अफ्रीकी कप्तान 52 साल में सबसे आगे
टेलीविजन
Bigg Boss 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
बिग बॉस 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
Advertisement

वीडियोज

Sneha को हुआ Shock, Siddhu निकला उसी औरत का बेटा जिससे वो नफरत करती है #sbs
BollyWood News: किंग खान का बर्थडे बना ब्लॉकबस्टर | KFH
Amit Shah Bihar Visit: Amit Shah ने जंगलराज पर दिया बड़ा बयान | ABP NEWS
King First Look Review | शाहरुख खान जन्मदिन विशेष | किंग खान 2025
Sonam Bajwa Interview | Harshvardhan Rane | ग्लैमर से परे | पंजाबी से बॉलीवुड उद्योग और बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'तोड़ दी हमारी 200 साल पुरानी मस्जिद और महाकाल मंदिर के लिए...', सुप्रीम कोर्ट में उज्जैन तकिया मस्जिद पर क्या बोला मुस्लिम पक्ष?
'तोड़ दी हमारी 200 साल पुरानी मस्जिद और महाकाल मंदिर के लिए...', सुप्रीम कोर्ट में उज्जैन तकिया मस्जिद पर क्या बोला मुस्लिम पक्ष?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बंदरों की टोली में बैठा दिये जाएं तो अलग नजर भी नहीं आते' CM योगी के बयान पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया
'बंदरों की टोली में बैठा दिये जाएं तो अलग नजर भी नहीं आते' CM योगी के बयान पर बोले अखिलेश यादव
क्रिकेट
महिला वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, दक्षिण अफ्रीकी कप्तान 52 साल में सबसे आगे
महिला वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, दक्षिण अफ्रीकी कप्तान 52 साल में सबसे आगे
टेलीविजन
Bigg Boss 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
बिग बॉस 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
न्यूज़
EXPLIANED: 9 देशों के परमाणु बमों से 300 बार मिटेगी धरती! दुनियाभर में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की होड़ क्यों, क्या कुछ बड़ा होने वाला है?
EXPLIANED: 9 देशों के परमाणु बमों से 300 बार मिटेगी धरती! दुनियाभर में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की होड़ क्यों, क्या कुछ बड़ा होने वाला है?
राजस्थान
न जाने राजस्थान को किसकी नजर लगी! एक के बाद एक भीषण सड़क हादसे
न जाने राजस्थान को किसकी नजर लगी! एक के बाद एक भीषण सड़क हादसे
जनरल नॉलेज
Unlucky Number: दुनियाभर में फैली हुई है '13' नंबर की मिस्ट्री, इसे इतना अशुभ क्यों माना जाता है?
दुनियाभर में फैली हुई है '13' नंबर की मिस्ट्री, इसे इतना अशुभ क्यों माना जाता है?
ट्रेंडिंग
100AQI पर चल रहा था एयर प्यूरीफायर, कमरा खोलते ही पहुंचा 500 के पार; वीडियो देख सहमे यूजर्स
100AQI पर चल रहा था एयर प्यूरीफायर, कमरा खोलते ही पहुंचा 500 के पार; वीडियो देख सहमे यूजर्स
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
ENT LIVE
पंकज त्रिपाठी की मां का 89 साल की उम्र में निधन; शोकाकुल परिवार ने साझा की खबर
पंकज त्रिपाठी की मां का 89 साल की उम्र में निधन; शोकाकुल परिवार ने साझा की खबर
ENT LIVE
उपासना सिंह, मन्नत सिंह और राज धालीवाल | बड़ा करारा पुडना | सिस्टरहुड और पंजाबी लोक जादू
उपासना सिंह, मन्नत सिंह और राज धालीवाल | बड़ा करारा पुडना | सिस्टरहुड और पंजाबी लोक जादू
ENT LIVE
The Game Review द फैमिली मैन 3 से पहले शारिब हाशमी की 12 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म देख डालो
The Game Review द फैमिली मैन 3 से पहले शारिब हाशमी की 12 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म देख डालो
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Embed widget