हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में गर्मी का प्रकोप: 14 साल बाद मई की सबसे गर्म रात, बिजली की रिकॉर्ड खपत, आज भी नहीं मिलेगी राहत

दिल्ली में गर्मी का प्रकोप: 14 साल बाद मई की सबसे गर्म रात, बिजली की रिकॉर्ड खपत, आज भी नहीं मिलेगी राहत

Delhi Weather Update: भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में सोमवार (25 मई) को भीषण गर्मी रही. यहां अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 32.4  दर्ज किया गया.

By : महिमा पांडेय | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 26 May 2026 06:55 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • दिल्ली-एनसीआर में भीषण गर्मी, अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज.
  • मई की सबसे गर्म रात, न्यूनतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस रहा.
  • आने वाले दो दिनों तक लू से राहत नहीं, फिर तापमान गिरेगा.
  • गर्मी के कारण बिजली की मांग 8,439 मेगावाट तक पहुंची.

दिल्ली एनसीआर में गर्मी कहर बरपा रही है. चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़े लोगों को परेशान कर रहे हैं. आने वाले एक दो दिनों तक लोगों को इससे राहत मिलते नहीं दिखाई दे रही.  भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में सोमवार (25 मई) को भीषण गर्मी रही. यहां अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 32.4  दर्ज किया गया.

सोमवार (25 मई) को राजधानी में लगभग 14 सालों में मई माह की सबसे गर्म रात रही. मौसम विभाग के अनुसार, इससे पहले 26 मई 2012 में सबसे गर्म रात रिकॉड की गई थी. वहीं, सफदरजंग में, अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से लगभग 3.3°C अधिक है. न्यूनतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मौसमी औसत से 5.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है. 

दिल्ली-NCR में बदल सकता है मौसम का मिजाज, धूल भरी हवाओं के साथ हल्की बारिश, IMD का येलो अलर्ट

पिछले 24 घंटों में कितना रहा तापमान?

मौमस विभाग के अनुसार, दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, जबकि न्यूनतम तापमान में 3-6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 30-32 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 43-44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. दिन के समय दिल्ली में पश्चिमी हवाएं चलीं, जिनकी गति 15-20 किमी/घंटा रही और झोंको के साथ यह बढ़कर 37 किमी/घंटा तक पहुंच गई. 

कितना रहेगा आज तापमान?

मौसम विभाग के अनुसार, आज मंगलवार (26 मई) को न्यूनतम तापमान 30-32 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 43-45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. IMD का अनुमान है कि आज आसमान साफ रहेगा. कुछ इलाकों में लू और गर्म रातों की स्थिति बनी रहेगी. दिन के समय पर जमीन की सतह पर पर तेज हवाएं चलेंगी, जिनकी गति 20-30 किमी प्रति घंटा तक जा सकती है और झोंको के साथ कभी-कभी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक जा सकती हैं.

मौसम विभाग का अनुमान है कि आज और कल लोगों को लू से कोई राहत नहीं मिलेगी. बुधवार (27 मई) को अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा और उसके बाद इसमें 7-8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का अनुमान है. मौसम विभाग ने बढ़ते तापमान और लू को देखते हुए लोगों के लिए चेतावनी जारी की है. विभाग ने सलाह दी है कि गर्मी से बचाव के लिए खूब पानी पिएं, जिससे शरीर में पानी की कमी न हो. हल्के रंग के, ढीले-ढाले सूती कपड़े पहनें. दोपहर के सबसे गर्म समय (दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक) घर से बाहर निकलने से बचें

तपिश में बिजली की मांग तोड़ रही सारे रिकॉड

गर्मी के कारण राजधानी में बिजली की मांग भी नए रिकॉड बना रही है. सोमवार (25 मई) को दिल्ली की बिजली की मांग 8,439 मेगावाट तक पहुंच गई, जो इस साल का अभी तक का सबसे अधिक है.  स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (SLDC) के डेटा के अनुसार, भीषण गर्मी के कारण शहर की बिजली की मांग पिछले छह दिनों के अंदर चार बार 8,000 मेगावाट का आंकड़ा पार कर चुकी है. इससे पहले, बिजली की मांग 21 मई को 8,231 मेगावाट और 20 मई को 8,039 मेगावाट तक पहुंची थी.  बिजली कंपनियों का अनुमान है कि यदि तपिश ऐसे ही बढ़ी तो आने वाले दिनों में ये मांग 9 हजार मेगावाट तक पहुंच सकती है. 

Weather Live Updates: लखनऊ में भीषण गर्मी से राहत देने के लिए अनोखा फैसला, राजस्थान में इस हफ्ते के लिए अलर्ट जारी

और पढ़ें

About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
Read More
Published at : 26 May 2026 06:55 AM (IST)
Tags :
Weather Forecast IMD WEATHER UPDATE DELHI DELHI WEATHER
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली में गर्मी का प्रकोप: 14 साल बाद मई की सबसे गर्म रात, बिजली की रिकॉर्ड खपत, आज भी नहीं मिलेगी राहत
दिल्ली में गर्मी का प्रकोप: 14 साल बाद मई की सबसे गर्म रात, बिजली की रिकॉर्ड खपत, आज भी नहीं मिलेगी राहत
दिल्ली NCR
Weather Live: महाराष्ट्र में लू का रेड अलर्ट, एक हफ्ते तक बुरा तपेगा राजस्थान, भीषण गर्मी के लिए एडवाइजरी जारी
Live: महाराष्ट्र में लू का रेड अलर्ट, एक हफ्ते तक बुरा तपेगा राजस्थान, भीषण गर्मी के लिए एडवाइजरी जारी
दिल्ली NCR
BJP नेता शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान, 'किसी की हिम्मत नहीं कि वो गाय काट दे और हम...'
BJP नेता शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान, 'किसी की हिम्मत नहीं कि वो गाय काट दे और हम...'
दिल्ली NCR
जिमखाना क्लब और केंद्र सरकार के बीच सीधी टक्कर, 26 मई को HC करेगा सुनवाई
जिमखाना क्लब और केंद्र सरकार के बीच सीधी टक्कर, 26 मई को HC करेगा सुनवाई
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Coimbatore News: एकतरफा प्यार का 'बमबाज' दिलजला! | CCTV | Breaking News | Crime News
Coimbatore News | Breaking News: एकतरफा प्यार में युवती के घर के अंदर फेंका बम... | ABP News
Bharat Ki Baat | UP Power Crisis : लखनऊ में सबस्टेशन पर जनता का भारी हंगामा | CM Yogi | Akhilesh
Chitra Tripathi | US-Iran War: डील के दावों के बीच Trump ने दिखाई बम की तस्वीर | Hormuz
Petrol Price Hike | Sandeep Chaudhary: भारत में महंगाई का सीधा हमला, जनता में आक्रोश | Petrol Price
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
शांति दूत बना पाकिस्तान अब बन सकता है ‘खलनायक’! ट्रंप के अब्राहम अकॉर्ड्स से फंस गए शहबाज
शांति दूत बना पाकिस्तान अब बन सकता है ‘खलनायक’! ट्रंप के अब्राहम अकॉर्ड्स से फंस गए शहबाज
राजस्थान
राजस्थान: जैसलमेर में 500 गायों के शव मिलने से हड़कंप, नगर परिषद ने रद्द किया ठेका
राजस्थान: जैसलमेर में 500 गायों के शव मिलने से हड़कंप, नगर परिषद ने रद्द किया ठेका
स्पोर्ट्स
MOST WICKETS IN 1ST OVER: आईपीएल के 5 कमाल के गेंदबाज़ जिन्होंने पहले ओवर में लिए सबसे ज्यादा विकेट, लिस्ट में 4 बॉलर भारतीय
आईपीएल के 5 कमाल के गेंदबाज़ जिन्होंने पहले ओवर में लिए सबसे ज्यादा विकेट, लिस्ट में 4 बॉलर भारतीय
बॉलीवुड
4 मिनट 7 सेकंड का 21 साल पुराना रोमांटिक सॉन्ग, 30 मिनट में हुआ था तैयार, तपती गर्मी में शूट हुआ था किसिंग सीन
4 मिनट 7 सेकंड का 21 साल पुराना रोमांटिक सॉन्ग, 30 मिनट में हुआ था तैयार, तपती गर्मी में शूट हुआ था किसिंग सीन
इंडिया
मिडिल ईस्ट संकट के बीच पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों पर आया निर्मला का बयान, जानें क्यों बोलीं 3F पर करें फोकस
मिडिल ईस्ट संकट के बीच पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों पर आया निर्मला का बयान, जानें आगे क्या होगा
शिक्षा
दिल्ली के तीन बड़े अस्पतालों की कमान संभाल रहीं महिला डॉक्टर, जानें कैसे पहुंचीं इस मुकाम तक
दिल्ली के तीन बड़े अस्पतालों की कमान संभाल रहीं महिला डॉक्टर, जानें कैसे पहुंचीं इस मुकाम तक
जनरल नॉलेज
बिना संबंध बनाए भी बच्चे पैदा कर लेते हैं कॉकरोच, जानें किन जीवों के पास है यह क्षमता?
बिना संबंध बनाए भी बच्चे पैदा कर लेते हैं कॉकरोच, जानें किन जीवों के पास है यह क्षमता?
ट्रेंडिंग
रात के अंधेरे में चमकी ‘सीमा की लकीर’! आसमान से दिखा भारत-पाक बॉर्डर का हैरान कर देने वाला नजारा
रात के अंधेरे में चमकी ‘सीमा की लकीर’! आसमान से दिखा भारत-पाक बॉर्डर का हैरान कर देने वाला नजारा
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget