Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom दिल्ली-एनसीआर में भीषण गर्मी, अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज.

मई की सबसे गर्म रात, न्यूनतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस रहा.

आने वाले दो दिनों तक लू से राहत नहीं, फिर तापमान गिरेगा.

गर्मी के कारण बिजली की मांग 8,439 मेगावाट तक पहुंची.

दिल्ली एनसीआर में गर्मी कहर बरपा रही है. चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़े लोगों को परेशान कर रहे हैं. आने वाले एक दो दिनों तक लोगों को इससे राहत मिलते नहीं दिखाई दे रही. भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में सोमवार (25 मई) को भीषण गर्मी रही. यहां अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 32.4 दर्ज किया गया.

सोमवार (25 मई) को राजधानी में लगभग 14 सालों में मई माह की सबसे गर्म रात रही. मौसम विभाग के अनुसार, इससे पहले 26 मई 2012 में सबसे गर्म रात रिकॉड की गई थी. वहीं, सफदरजंग में, अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से लगभग 3.3°C अधिक है. न्यूनतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मौसमी औसत से 5.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

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पिछले 24 घंटों में कितना रहा तापमान?

मौमस विभाग के अनुसार, दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, जबकि न्यूनतम तापमान में 3-6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 30-32 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 43-44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. दिन के समय दिल्ली में पश्चिमी हवाएं चलीं, जिनकी गति 15-20 किमी/घंटा रही और झोंको के साथ यह बढ़कर 37 किमी/घंटा तक पहुंच गई.

कितना रहेगा आज तापमान?

मौसम विभाग के अनुसार, आज मंगलवार (26 मई) को न्यूनतम तापमान 30-32 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 43-45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. IMD का अनुमान है कि आज आसमान साफ रहेगा. कुछ इलाकों में लू और गर्म रातों की स्थिति बनी रहेगी. दिन के समय पर जमीन की सतह पर पर तेज हवाएं चलेंगी, जिनकी गति 20-30 किमी प्रति घंटा तक जा सकती है और झोंको के साथ कभी-कभी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक जा सकती हैं.

मौसम विभाग का अनुमान है कि आज और कल लोगों को लू से कोई राहत नहीं मिलेगी. बुधवार (27 मई) को अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा और उसके बाद इसमें 7-8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का अनुमान है. मौसम विभाग ने बढ़ते तापमान और लू को देखते हुए लोगों के लिए चेतावनी जारी की है. विभाग ने सलाह दी है कि गर्मी से बचाव के लिए खूब पानी पिएं, जिससे शरीर में पानी की कमी न हो. हल्के रंग के, ढीले-ढाले सूती कपड़े पहनें. दोपहर के सबसे गर्म समय (दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक) घर से बाहर निकलने से बचें

तपिश में बिजली की मांग तोड़ रही सारे रिकॉड

गर्मी के कारण राजधानी में बिजली की मांग भी नए रिकॉड बना रही है. सोमवार (25 मई) को दिल्ली की बिजली की मांग 8,439 मेगावाट तक पहुंच गई, जो इस साल का अभी तक का सबसे अधिक है. स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (SLDC) के डेटा के अनुसार, भीषण गर्मी के कारण शहर की बिजली की मांग पिछले छह दिनों के अंदर चार बार 8,000 मेगावाट का आंकड़ा पार कर चुकी है. इससे पहले, बिजली की मांग 21 मई को 8,231 मेगावाट और 20 मई को 8,039 मेगावाट तक पहुंची थी. बिजली कंपनियों का अनुमान है कि यदि तपिश ऐसे ही बढ़ी तो आने वाले दिनों में ये मांग 9 हजार मेगावाट तक पहुंच सकती है.

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