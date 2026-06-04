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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRMalviya Nagar Fire: परिवार बढ़ाने की चाहत में आए थे दिल्ली, मौत भी नहीं कर पाई अलग, एक-दूसरे की बाहों में अफ्रीकी जोड़े की मौत

Malviya Nagar Fire: परिवार बढ़ाने की चाहत में आए थे दिल्ली, मौत भी नहीं कर पाई अलग, एक-दूसरे की बाहों में अफ्रीकी जोड़े की मौत

Delhi fire News: दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में एक अफ्रीकी जोड़ा IVF इलाज करवा रहा था. आग लगने पर दोनों बाथरूम में छिपे और एक-दूसरे की बाहों में लिपटे मृत पाए गए. यह दर्दनाक घटना सबको झकझोर गई.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 04 Jun 2026 05:27 PM (IST)
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लोग कहते हैं, मौत इंसान को सब कुछ से अलग कर देती है लेकिन दिल्ली के मालवीय नगर में बुधवार को जो हादसा हुआ, उसमें एक अफ्रीकी जोड़ा मौत के मुंह में भी एक-दूसरे का साथ नहीं छोड़ पाया. दोनों की लाशें एक-दूसरे की बाहों में लिपटी मिलीं. यह दृश्य देखने वालों की रूह कांप गई.

बाथरूम में छिपकर भी न बची जान

अग्निकांड के बाद हौजरानी स्थित ‘फ्लोरिश स्टे B&B’ नाम के उस होटल के ग्राउंड फ्लोर पर बने बाथरूम में दोनों को पाया गया. जब आग की लपटें और घना धुआं चारों तरफ फैल रहा था, तब यह जोड़ा बाथरूम में घुसकर बचने की कोशिश कर रहा था. महिला टॉयलेट सीट पर बैठी थी और उसका सिर अपने पति के कंधे पर टिका हुआ था. पति कुर्सी पर बैठा था और दोनों एक-दूसरे को कसकर थामे हुए थे.

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मैक्स स्मार्ट हॉस्पिटल के ड्यूटी इंचार्ज वसीम राजा सबसे पहले वहां पहुंचे. उनकी आंखें अभी भी नम हैं. उन्होंने बताया, दरवाजा खोला तो जो नजारा देखा, वो शब्दों में बयां नहीं कर सकता. महिला के सिर पर हाल ही में सर्जरी का निशान था. दोनों एक-दूसरे की बाहों में थे. हमने CPR किया, नब्ज चेक की, लेकिन कुछ नहीं बचा पाए. धुएं से दम घुटने से ही उनकी मौत हुई लगती है.

परिवार शुरू करने आए थे, सपना अधूरा रह गया

पास के अस्पताल में यह जोड़ा IVF ट्रीटमेंट करवा रहा था. बच्चा पैदा करने की ख्वाहिश लेकर अफ्रीका से दिल्ली आए थे. इलाके के टैक्सी ड्राइवर इकरार उन्हें अच्छी तरह जानते थे. वे बताते हैं, 'दोनों अक्सर अस्पताल जाते-आते थे. हम उन्हें छोड़ने और लेने जाते थे. बहुत उम्मीद लेकर आए थे परिवार बसाने की.”होटल में आग लगने की वजह अभी भी जांच का विषय है. होटल सिर्फ 6 कमरों का परमिशन लेकर चल रहा था, लेकिन अंदर 25 कमरे चला रहा था. छत पर निकासी का रास्ता बंद था, कमरों में खाना बनाने के हीटर चल रहे थे. होटल मैनेजर फरार है और मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया गया है.

ताजमहल से भी बढ़कर प्यार का प्रतीक था...

इस हादसे में कुल 21 लोगों की जान चली गई, जिनमें 12 विदेशी भी शामिल हैं. लेकिन इस अफ्रीकी जोड़े की मौत ने सबका दिल दहला दिया. मौत के आखिरी पलों में भी उन्होंने एक-दूसरे का साथ नहीं छोड़ा. वसीम राजा ने कहा 'ताजमहल से भी बढ़कर प्यार का प्रतीक था वो दृश्य. जब मौत आई, तब भी वे साथ थे.'

दिल्ली पुलिस अब पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है. होटलों की सुरक्षा और अनियमितताओं पर सवाल खड़े हो गए हैं. लेकिन इस जोड़े के लिए अब कोई जांच कुछ नहीं बदल सकती. बस एक दर्द भरी कहानी रह गई है, जो लंबे समय तक लोगों को रुलाएगी.

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Published at : 04 Jun 2026 05:15 PM (IST)
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Delhi Fire News DELHI NEWS African Couple
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