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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली-NCR में बदल सकता है मौसम का मिजाज, धूल भरी हवाओं के साथ हल्की बारिश, IMD का येलो अलर्ट

दिल्ली-NCR में बदल सकता है मौसम का मिजाज, धूल भरी हवाओं के साथ हल्की बारिश, IMD का येलो अलर्ट

26 मई को भी मौसम लगभग इसी तरह रहने की संभावना है, जहां अधिकतम तापमान 44 डिग्री और न्यूनतम 29 डिग्री रह सकता है. इस दिन भी तेज हवाओं और हीट वेव को लेकर चेतावनी जारी की गई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 25 May 2026 06:09 PM (IST)
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Delhi NCR Weather:  दिल्ली-एनसीआर में नौतपा शुरू होने से पहले ही मौसम ने करवट ले ली है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग की मानें तो आने वाले दिनों में तेज आंधी, धूल भरी हवाएं और हल्की बारिश या बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है. चेतावनी के मुताबिक, हवाओं की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

दिल्ली में बारिश के आसार

ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, 25 मई से 27 मई तक दिल्ली-एनसीआर में भीषण गर्मी और हीट वेव का असर बना रहेगा. हालांकि बीच-बीच में बादल छाने और हल्की बारिश से तापमान में कुछ राहत मिल सकती है. 25 मई को अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री रहने का अनुमान है. इस दिन आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या बूंदा-बांदी हो सकती है, जबकि दोपहर और शाम के समय तेज हवाओं के साथ लू का असर बना रहेगा.

26 मई को भी मौसम लगभग इसी तरह रहने की संभावना है, जहां अधिकतम तापमान 44 डिग्री और न्यूनतम 29 डिग्री रह सकता है. इस दिन भी तेज हवाओं और हीट वेव को लेकर चेतावनी जारी की गई है. वहीं 27 मई को भी तापमान लगभग इसी स्तर पर रहने का अनुमान है और गर्म हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ा सकती हैं.

येलो अलर्ट जारी

हालांकि, 28 मई से मौसम में बदलाव के संकेत हैं. इस दिन अधिकतम तापमान घटकर 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और हल्की बारिश की संभावना रहेगी. इसके बाद 29 और 30 मई को तापमान में और गिरावट दर्ज हो सकती है, जहां अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक आने का अनुमान है. इन दिनों बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी.

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि तेज हवाओं और हल्की बारिश के कारण इस बार नौतपा के शुरुआती दिनों में भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है और तापमान 46 डिग्री के पार जाने की संभावना फिलहाल कम है. हालांकि दोपहर के समय लू और उमस लोगों को परेशान कर सकती है. ऐसे में लोगों को सलाह दी गई है कि वे दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचें, पर्याप्त पानी पिएं और सतर्क रहें.

ये भी पढ़ें: सत्ता गंवाने के बाद कम नहीं हो रही ममता बनर्जी की मुसीबत, अब भतीजे अभिषेक के घर पहुंची पुलिस

Published at : 25 May 2026 06:06 PM (IST)
Tags :
Delhi Weather Today Imd Yellow Alert Delhi
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