Delhi Fire: बेसमेंट में किचन, रिसेप्शनिस्ट बैठे-बैठे जली! कैसे बिल्डिंग की बनावट बनी मुसीबत?

3 जून को दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक इमारत के बेसमेंट से निकले धुएं ने पूरी बिल्डिंग को मौत के जाल में बदल दिया. होटल, रेस्तरां और किचन वाली इस इमारत में आग ने 22 लोगों की जान ले ली. पुलिस जांच में सामने आया कि बेसमेंट में अवैध रूप से चल रहे रेस्तरां के किचन में शॉर्ट सर्किट से आग लगी. LPG लीकेज ने इसे भड़काया और फिर सीढ़ियों की सेंट्रल डक्ट ने पूरी इमारत को चिमनी की तरह धुएं से भर दिया. मरने वालों में गुरुग्राम के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के परिवार के आठ लोग, रेस्तरां के कर्मचारी और होटल में ठहरे अन्य मेहमान शामिल हैं. फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं था, न इमरजेंसी एग्जिट, न स्मोक डिटेक्टर, न फायर अलार्म. जिस बिल्डिंग में सैकड़ों लोगों का आना-जाना था, वो दरअसल बिल्डिंग बायलॉज की हर धज्जी उड़ा चुकी थी. आइए पूरे मामले को बारीकी डिटेल के साथ समझते हैं...

हादसा कब और कैसे हुआ, मिनट-दर-मिनट का किस्सा

दिल्ली पुलिस और दमकल विभाग के मुताबिक, 3 जून 2026 की सुबह 8:30 बजे मालवीय नगर की एक चार मंजिला इमारत के बेसमेंट में अचानक आग भड़की. यह बेसमेंट असल में एक रेस्तरां का किचन था, जहां LPG की पाइपलाइन लीक हो रही थी. शॉर्ट सर्किट से एक चिंगारी उठी और देखते ही देखते बेसमेंट में आग फैल गई. लेकिन असली खतरा आग नहीं, उससे निकला घना काला धुआं था. इमारत की डिजाइन ने इस धुएं को और खतरनाक बना दिया.

बेसमेंट से ऊपर जाने वाली सीढ़ियां एक सेंट्रल डक्ट की तरह काम कर रही थीं. धुआं इसी डक्ट के जरिए पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल तक सेकंडों में पहुंच गया. तीसरी मंजिल पर बने होटल के कमरों में लोग गहरी नींद में थे. किसी को भागने का मौका नहीं मिला. जांच में पता चला कि पूरी इमारत में एक भी फायर अलार्म नहीं बजा, क्योंकि वहां अलार्म लगा ही नहीं था. स्मोक डिटेक्टर न के बराबर थे और इमरजेंसी एग्जिट तो था ही नहीं. लोग जान बचाने के लिए सीढ़ियों की तरफ भागे, लेकिन वही सीढ़ियां धुएं का सबसे बड़ा रास्ता बन चुकी थीं.

नतीजतन, 21 लोगों की मौत हो गई. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, आग पर काबू पाने में दमकल विभाग को कई घंटे लग गए और बचाव अभियान के दौरान करीब 35 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया.

सीढ़ियों के रास्ते आग और धुआं फैलता गया

मरने वालों की पूरी लिस्ट और हर एक की कहानी

मरने वालों में सबसे बड़ी संख्या गुरुग्राम के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के परिवार की है. परिवार के आठ सदस्य दिल्ली घूमने आए थे और इसी होटल की तीसरी मंजिल के कमरों में ठहरे हुए थे. हादसे की सुबह वे सब गहरी नींद में थे और धुएं ने उन्हें बाहर निकलने का एक भी मौका नहीं दिया. इनके अलावा, बेसमेंट के किचन में काम कर रहे रेस्तरां के पांच कर्मचारी भी मारे गए. ये कर्मचारी उस वक्त किचन में सुबह की तैयारियां कर रहे थे और आग की लपटों के बीच फंस गए.

बाकी मृतकों में होटल के अन्य मेहमान और इमारत की ऊपरी मंजिलों पर मौजूद कुछ लोग शामिल हैं. द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, मरने वाले सभी लोग भारतीय नागरिक थे और इनमें कोई विदेशी नागरिक शामिल नहीं है. हादसे के बाद शवों की पहचान में काफी देरी हुई क्योंकि धुएं की वजह से ज्यादातर शव पूरी तरह काले पड़ चुके थे और चेहरे की पहचान करना मुश्किल हो रहा था. पुलिस ने DNA टेस्टिंग की मदद से शवों की शिनाख्त की.

मृतकों में 11 विदेशी और 10 भारतीय हैं. विदेशियों में 9 अफ्रीकी देशों और 2 तुर्कमेनिस्तान के नागरिक हैं.

होटल की खिड़की से मदद के लिए पुकारती विदेशी महिला

बेसमेंट के किचन की असली कहानी और बिल्डिंग बायलॉज का खुला उल्लंघन

यह पूरा हादसा जिस एक वजह से हुआ, वो था बेसमेंट में अवैध रूप से चल रहा रेस्तरां का किचन. दिल्ली बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक, किसी भी इमारत के बेसमेंट का इस्तेमाल सिर्फ पार्किंग, स्टोरेज या इलेक्ट्रिकल उपकरण रखने के लिए किया जा सकता है. वहां किसी भी तरह का कमर्शियल किचन चलाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि बेसमेंट में नेचुरल वेंटिलेशन नहीं होता है. आग या धुआं फैलने की स्थिति में पूरी इमारत खतरे में पड़ जाती है.

इस इमारत के मालिक ने न सिर्फ बेसमेंट में रेस्तरां चला रखा था, बल्कि वहां भट्टियां, गैस की पाइपलाइन और LPG सिलिंडरों का पूरा सेटअप बना रखा था. पुलिस जांच में यह भी पता चला कि इमारत के नक्शे में बेसमेंट का जो इस्तेमाल दिखाया गया था, असलियत उससे बिल्कुल जुदा थी. यानी नियमों को तोड़कर यह किचन सुनियोजित तरीके से चलाया जा रहा था. इससे भी बड़ी बात यह है कि पूरी इमारत में फायर सेफ्टी का कोई भी इंतजाम काम नहीं कर रहा था. बेसमेंट के ऊपर 3 फ्लोर हैं. हर फ्लोर पर 6-6 कमरे हैं. हर फ्लोर के बाहर दो-दो फायर एक्सटिंग्विशर लगे हैं, लेकिन ये किस हाल में हैं, ये कंफर्म नहीं.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फायर NOC के नाम पर महज कागजी खानापूर्ति की गई थी. असल में न तो फायर अलार्म था, न स्प्रिंकलर, न स्मोक डिटेक्टर और न ही कोई इमरजेंसी एग्जिट. इमारत का इकलौता बाहर निकलने का रास्ता वही सीढ़ियां थीं, जो हादसे के बाद धुएं का सबसे बड़ा जरिया बन गईं.

35 घायलों को मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है

गिरफ्तारियां और जिम्मेदारी का खेल- कौन-कौन है आरोपी?

हादसे के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस ने इमारत के मालिक और होटल के को-ओनर को गिरफ्तार कर लिया. इन पर गैर-इरादतन हत्या, लापरवाही और फायर सेफ्टी नियमों के घोर उल्लंघन की धाराएं लगाई गई हैं. गिरफ्तार मालिक की आसपास के इलाके में ही इसी तरह के दो और होटल-रेस्तरां चल रहे हैं, जिससे आशंका है कि नियमों की अनदेखी का यह कोई अकेला मामला नहीं है, बल्कि एक पूरा रैकेट है. पुलिस अब उन दोनों होटलों की भी जांच कर रही है.

इस हादसे की जिम्मेदारी सिर्फ इन दो लोगों तक सीमित नहीं है. जांच में दिल्ली नगर निगम, फायर डिपार्टमेंट और स्थानीय पुलिस की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि बेसमेंट में अवैध रूप से चल रहा यह किचन पिछले कई सालों से कैसे संचालित था और किसी अधिकारी की नजर इस पर क्यों नहीं पड़ी? क्या इस इमारत का कभी फायर ऑडिट हुआ ही नहीं, या हुआ तो रिपोर्ट को दबा दिया गया? अगर फायर डिपार्टमेंट और MCD ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो शायद यह हादसा टाला जा सकता था.

दिल्ली सरकार और नगर निगम ने बेसमेंट में चल रहे सभी रेस्तरां और किचन की तुरंत जांच के आदेश दिए हैं. पुलिस ने आसपास के इलाकों में ऐसे ही अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है. एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि जब तक फायर सेफ्टी ऑडिट को नियमित, पारदर्शी और डिजिटल नहीं बनाया जाएगा तब तक ऐसी घटनाएं रोकी नहीं जा सकतीं.