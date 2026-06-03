Delhi Malviya Nagar Fire LIVE: होटल का मालिक लवकेश बजाज गिरफ्तार, गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज
Delhi Malviya Nagar Hotel Fire LIVE: दिल्ली स्थित मालवीय नगर के एक रेस्तरां में बुधवार, 3 जून को भीषण आग लग गई. इस अग्निकांड में 21 लोगों की मौत हो गई. वहीं कई लोगों ने अपनी जान कूद कर बचाई
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Delhi Hotel Fire Live: दिल्ली स्थित मालवीय नगर के एक होटल में बुधवार, 3 जून को भीषण आग लग गई. इस अग्निकांड में 21 लोगों की मौत हो गई वहीं कई लोगों ने अपनी जान कूद कर बचाई. अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक रेस्तरां में भीषण आग लगने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है, मृतकों में से कई विदेशी नागरिक हैं.
मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड (Malviya Nagar Restaurant Fire) में लोगों की मौत पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) ने गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने कहा, "मालवीय नगर में हुई भयावह आग की घटना में लोगों की जान जाने से मैं बेहद दुखी हूं. शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने और इस दुखद त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों को शक्ति व साहस मिलने की प्रार्थना करती हूं.
घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA), कैट्स एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों की टीमों को मौके पर भेजा गया और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया. उनकी त्वरित कार्रवाई से कई लोगों को प्रभावित परिसर से सुरक्षित निकाला गया. दिल्ली सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है. प्रभावित परिवारों को हर संभव चिकित्सीय सहायता और अन्य जरूरी सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है. इस दुख की घड़ी में दिल्ली सरकार प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है. इस त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं."
Delhi Hotel Fire LIVE: होटल मालिक लवकेश बजाज गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर अग्निकांड मामले में होटल मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया गया है. इस होटल में आग लगने से विदेशी नागरिकों समेत 21 लोगों की जान चली गई थी.
Delhi Hotel Fire LIVE: लवकेश बजाज और पत्नी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी
दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर अग्निकांड के आरोपी लवकेश बजाज और उसकी पत्नी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है. इसका मतलब आरोपी को विदेश भागने से रोकना होता है. फिलहाल बजाज फरार है और पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में लगी है.