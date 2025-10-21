दिवाली के बाद दिल्ली की हवा हुई बेहद खराब तो AAP ने घेरा, BJP ने किया पलटवार

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिवाली के बाद दिल्ली की हवा हुई बेहद खराब तो AAP ने घेरा, BJP ने किया पलटवार

Delhi News: दिल्ली में दिवाली के बाद वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. गोपाल राय ने सरकार पर तीखा हमला किया, जबकि बीजेपी ने पलटवार करते हुए अपनी कार्रवाईयों का बचाव किया.

By : बलराम पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 21 Oct 2025 04:04 PM (IST)
Preferred Sources

राजधानी में दिवाली के बाद वायु प्रदूषण फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) ‘रेड जोन’ में दर्ज किया गया है. इसी मुद्दे पर अब सियासत भी तेज हो गई है.

गोपाल राय का सरकार पर तीखा हमला

आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि दिल्ली की हवा ज़हरीली होती जा रही है, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है. आधे से ज़्यादा इलाके सांस लेने लायक नहीं हैं. गोपाल राय ने आरोप लगाया कि मौजूदा पर्यावरण मंत्री सिर्फ़ बहाने बना रहे हैं और कोई ठोस एक्शन प्लान नहीं है.

 बीजेपी का पलटवार

गोपाल राय के आरोपों पर बीजेपी विधायक अजय महावर ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार दिल्ली की हालत सुधारने में लगी है और स्वच्छ हवा और साफ यमुना दोनों सुनिश्चित करेंगे. महावर ने तंज कसते हुए कहा कि गोपाल राय अब केवल बयानबाज़ी कर रहे हैं और दिल्ली में जो धुआं है उसमें 90% हिस्सा पंजाब की पराली का है.

 प्रदूषण की समस्या और GRAP योजना

हर साल दिवाली के बाद दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है. ठंडी हवा और धुआं ज़मीन के पास जम जाता है. केंद्र और दिल्ली सरकार हर साल ‘ग्रैप’ (Graded Response Action Plan) लागू करती हैं, लेकिन इसके बावजूद हालात में सुधार न के बराबर दिखता है. 

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Published at : 21 Oct 2025 03:56 PM (IST)
