इंदौर में दिवाली की रात हुई काली, दोस्तों के झगड़े में युवक की हत्या, चाकू से मार डाला

इंदौर में दिवाली की रात खूनी वारदात सामने आई है जहां अपने ही दोस्तों ने एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर घायल कर दिया. परिजन उसे गंभीर हालत में एमवाय अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई.

घटना का समय और स्थान

दरअसल पूरी घटना आजाद नगर थाना क्षेत्र के पालदा इलाके की बताई जा रही है. यह वारदात सोमवार देर रात करीब 1 बजे हुई. मृतक की पहचान राजा सोनकर निवासी पारसी मोहल्ला के रूप में हुई है. इस हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें घायल राजा हमले के बाद उठने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही कदम चलकर लड़खड़ाकर गिरते हुए भागते हुए दिखाई दे रहा है.

पुलिस की कार्रवाई

घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्रीय डीसीपी लालकृष्ण चंदानी सहित आजाद नगर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. डीसीपी के अनुसार सिलावटपुरा पार्किंग में शराब के नशे में विवाद के बाद चाकूबाजी हुई थी जिसमें राजा नामक युवक घायल हुआ था जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई. घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है जिसमें कुछ युवक दिखाई दे रहे है सभी की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है. घटना किस कारण हुई है यह आरोपियों पकड़ने के बाद ही इस बात का खुलासा हो सकेगा. फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

मृतक की पृष्ठभूमि

जानकारी के अनुसार मृतक राजा क्षेत्र का लिस्टेड बदमाश है जिस पर कई आपराधिक रिकार्ड दर्ज है और वह जिलाबदर भी था जिसकी अवधि 10 नवम्बर को समाप्त होना थी. उससे पहले उसकी जीवनलीला समाप्त हो गई.