मोती नगर में बेकाबू रफ्तार ने ली दो राहगीरों की जान, हादसे के बाद से चालक फरार, तलाश जारी
Delhi News: मोती नगर में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पर चल रहे दो लोगों को कुचल दिया. कार हरियाणा नंबर की हैं, हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया. जिसकी तलाश पुलिस कर रही है.
राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पश्चिमी दिल्ली के मोती नगर इलाके में बुधवार शाम तेज रफ्तार कार ने सड़क पर चल रहे दो लोगों को कुचल दिया. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद चालक कार छोड़कर फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है.
पुलिस अधिकारी के मुताबिक, यह दर्दनाक हादसा जखीरा गोल चक्कर के पास हुआ, जहां तेज गति से आ रही एक कार ने पहले सड़क किनारे खड़े एक बुजुर्ग ठेले वाले को टक्कर मारी और फिर फुटपाथ पर जा रहे एक अन्य व्यक्ति को भी अपनी चपेट में ले लिया. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. स्थानीय लोगों ने बताया कि टक्कर की आवाज इतनी जोरदार थी कि आसपास अफरा-तफरी सी मच गई.
मृतकों की पहचान हुई, परिवार में मातम
मृतकों में आनंद पर्वत के नेहरू नगर के रहने वाले 45 वर्षीय मुनिराज और जखीरा के 70 वर्षीय सुरेश पाल शामिल थे. मुनिराज पेंटर का काम करते थे जबकि सुरेश पाल सड़क के किनारे मूंगफली की रेहड़ी लगाते थे. मुनिराज के भतीजे ने बताया कि उनका चाचा हादसे के समय घर लौट रहे थे, वहीं सुरेश पाल रोज़ की तरह रेहड़ी लेकर सड़क किनारे खड़े थे.
हरियाणा नंबर की कार, चालक की तलाश जारी
हादसे में शामिल कार हरियाणा नंबर है. पुलिस ने वाहन जब्त कर लिया है और रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर आरोपी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. चालक घटनास्थल पर कार छोड़कर फरार हो गया, जिससे उसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है.
नशे में होने की आशंका, परिजनों ने लगाए आरोप
मुनिराज के परिजनों ने आशंका जताई है कि कार चालक शराब के नशे में था, इसलिए उसने नियंत्रण खो दिया और दो लोगों की जान गई. उनका कहना है कि मौके से फरार होने के कारण अब आरोपी के नशे में होने की पुष्टि करना मुश्किल हो गया है. प्रत्यक्षदर्शियों ने भी बताया कि कार की रफ्तार बेहद तेज थी और अगर उस समय फुटपाथ पर ज्यादा लोग मौजूद होते तो और भी लोग उसकी चपेट में आ सकते थे.
