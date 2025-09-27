हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली एयरपोर्ट से सटे 300 साल पुराने गांव पर संकट, NSG के नोटिस से ग्रामीणों में गुस्सा

दिल्ली एयरपोर्ट से सटे 300 साल पुराने गांव पर संकट, NSG के नोटिस से ग्रामीणों में गुस्सा

Delhi News: एनएसजी ने बीते दिनों नोटिस जारी कर गांव वालों को 30 सितंबर तक जगह खाली करने का अल्टीमेटम दिया था. हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल इस नोटिस पर रोक लगा दी है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 27 Sep 2025 09:02 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास करीब तीन शताब्दी पुराने मेहरम नगर गांव के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) की ओर से गांव खाली करने का नोटिस चिपकाए जाने के बाद ग्रामीणों में गहरी नाराजगी और डर का माहौल है. इसी विरोध के चलते गांव में शनिवार से दो दिवसीय महापंचायत की शुरुआत की गई, जिंसमें शामिल हुए सैकड़ों लोगों ने एनएसजी और सरकार के खिलाफ आवाज उठायी.

दरअसल, एनएसजी ने बीते दिनों नोटिस जारी कर गांव वालों को 30 सितंबर तक जगह खाली करने का अल्टीमेटम दिया था. हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल इस नोटिस पर रोक लगा दी है. बावजूद इसके, गांव के लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और मानते हैं कि उनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है. इस नोटिस के विरोध में जगह-जगह एनएसजी के खिलाफ पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं.

'हम यहां सदियों से रह रहे'

गांव के एक निवासी सोनू प्रजापति ने पुराने नक्शे और दस्तावेज दिखाते हुए दावा किया कि मेहरम नगर का इतिहास 300 साल पुराना है. उनके मुताबिक, 1909 और उससे पहले के कागजात भी गांव की मौजूदगी को साबित करते हैं. प्रजापति का कहना है, 1986 में एनएसजी यहां आई और अब कहती है कि यह उनकी ज़मीन है. लेकिन हकीकत यह है कि यह गांव उनसे बहुत पहले से यहां बसा हुआ है.

36 बिरादरी और 360 गांवों का मिला समर्थन

अब गांव वाले खुलकर एनएसजी के इस नोटिस का विरोध कर रहे हैं और इसके खिलाफ एकजुट हो रहे हैं. वहीं, एनएसजी के नोटिस के खिलाफ आंदोलन को ताकत देने के लिए आसपास की 36 बिरादरी और 360 गांवों के प्रधान भी मेहरम नगर के समर्थन में आ खड़े हुए. शनिवार को आयोजित महापंचायत में सर्वसम्मति से यह मांग उठी कि एनएसजी अपना आदेश वापस ले और इस ऐतिहासिक गांव को उजड़ने से बचाया जाए.

'मर जाएंगे, पर घर नहीं छोड़ेंगे'

एनएसजी के खिलाफ इस संघर्ष में गांव की महिलाएं भी सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी दिखाती नजर आईं. एक बुजुर्ग महिला ने कहा, यह उनकी पांचवीं पीढ़ी है जो यहां रह रही है. एनएसजी तो अभी आई है, लेकिन वे लोग सदियों से यहां बसे हुए हैं. उन्होंने कहा कि, अपने घरों को छोड़ने से बेहतर वे बुलडोज़र के आगे लेट जाना पसंद करेंगे. 

ग्रामीणों का कहना है कि वे किसी भी हाल में अपने घर नहीं छोड़ेंगे. फिलहाल मामला अदालत में है और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें कोर्ट से न्याय मिलेगा. बहरहाल, गांव में आक्रोश और डर का माहौल है और गांव वालों ने एनएसजी के खिलाफ इस लड़ाई के लिए एकजुट होना शुरू कर दिया है.

और पढ़ें
Published at : 27 Sep 2025 09:02 PM (IST)
Tags :
Delhi Airport DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
30 हजार करोड़ के 'अनंत शस्त्र' से होगा दुश्मनों का सफाया, सेना ने शुरू किया खरीद का प्रोसेस
30 हजार करोड़ के 'अनंत शस्त्र' से होगा दुश्मनों का सफाया, सेना ने शुरू किया खरीद का प्रोसेस
बिहार
तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव से पूछा सवाल- होर्डिंग से माता-पिता की तस्वीर गायब क्यों?
तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव से पूछा सवाल- होर्डिंग से माता-पिता की तस्वीर गायब क्यों?
बॉलीवुड
इमरान हाशमी बने अक्षय, सनी देओल और सलमान से भी बड़े स्टार! मिट्टी में मिला दिए सबके रिकॉर्ड
इमरान हाशमी बने अक्षय, सनी देओल और सलमान से भी बड़े स्टार! मिट्टी में मिला दिए सबके रिकॉर्ड
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप का फाइनल? टीम इंडिया की टेंशन बढ़ाने वाली रिपोर्ट
हार्दिक पांड्या नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप का फाइनल? टेंशन बढ़ाने वाली रिपोर्ट
Advertisement

वीडियोज

बॉलीवुड के बुरे हालात के बाद अब महेश भट्ट की इस फिल्म से छाएंगे डेब्यूटेंट्स?
बॉलीवुड की बुराइयों, आर्यन खान, शाहरुख खान, कोई मिल गया और अन्य पर Rajat Bedi interview
रजत बेदी ने बॉलीवुड के बुरे किरदारों पर वर्षों की नेगलेक्ट के बाद अपनी बात रखी करियर  फेम और अधिक
TV Serial Update: Reet बनी Raghav की कंपनी की मालकिन, बुआ जी का हिसाब बंद!
Tesla cars in India, prices, performance and rivals | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
30 हजार करोड़ के 'अनंत शस्त्र' से होगा दुश्मनों का सफाया, सेना ने शुरू किया खरीद का प्रोसेस
30 हजार करोड़ के 'अनंत शस्त्र' से होगा दुश्मनों का सफाया, सेना ने शुरू किया खरीद का प्रोसेस
बिहार
तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव से पूछा सवाल- होर्डिंग से माता-पिता की तस्वीर गायब क्यों?
तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव से पूछा सवाल- होर्डिंग से माता-पिता की तस्वीर गायब क्यों?
बॉलीवुड
इमरान हाशमी बने अक्षय, सनी देओल और सलमान से भी बड़े स्टार! मिट्टी में मिला दिए सबके रिकॉर्ड
इमरान हाशमी बने अक्षय, सनी देओल और सलमान से भी बड़े स्टार! मिट्टी में मिला दिए सबके रिकॉर्ड
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप का फाइनल? टीम इंडिया की टेंशन बढ़ाने वाली रिपोर्ट
हार्दिक पांड्या नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप का फाइनल? टेंशन बढ़ाने वाली रिपोर्ट
इंडिया
'दवाइयां नहीं दी, खाना मांगा तो बीफ परोसा', अमेरिका से भारत भेजी गई बुजुर्ग सिख महिला हरजीत कौर ने सुनाई आपबीती
'दवाइयां नहीं दी, खाना मांगा तो बीफ परोसा', अमेरिका से भारत भेजी गई बुजुर्ग सिख महिला हरजीत कौर ने सुनाई आपबीती
दिल्ली NCR
दिल्ली BMW एक्सीडेंट मामला, आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को मिली जमानत
दिल्ली BMW एक्सीडेंट मामला, आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को मिली जमानत
जनरल नॉलेज
Ladakh Statehood: पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद लोगों को क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं? इसे लेकर लद्दाख में हो रहा बवाल
पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद लोगों को क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं? इसे लेकर लद्दाख में हो रहा बवाल
हेल्थ
नवरात्रि के व्रत में अगर नहीं पीते लंबे समय तक पानी तो क्या होगा? हो जाएगी ये दिक्कतें
नवरात्रि के व्रत में अगर नहीं पीते लंबे समय तक पानी तो क्या होगा? हो जाएगी ये दिक्कतें
ENT LIVE
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
ENT LIVE
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
ENT LIVE
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
Embed widget