दिल्ली BMW एक्सीडेंट मामला, आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को मिली जमानत
Delhi BMW Accident: दिल्ली बीएमडब्ल्यू एक्सिडेंट मामले में आरोपी गगनप्रीत को पटियाला हाउस कोर्ट ने एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी है. हादसे में डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई थी.
दिल्ली के धौला कुआं के बीएमडब्ल्यू एक्सीडेंट मामले में गिरफ्तार महिला गगनप्रीत को राहत मिल गई है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार (27 सितंबर) को वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ कर्मचारी नवजोत सिंह की मौत मामले में आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को जमानत दे दी. उन्हें एक लाख के मुचलके पर जमानत दी गई है.
दिल्ली के धौलाकुआं इलाके में 14 सितंबर को हुए सड़क हादसे में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई थी, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई. इस मामले में अदालत ने 17 सितंबर को आरोपी महिला गगनप्रीत कौर की न्यायिक हिरासत 27 सितंबर तक बढ़ा दी थी
नवजोत सिंह पत्नी के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारा से दर्शन करके घर लौट रहे थे. रास्ते में धौलाकुआं के पिलर नंबर 57 से राजा गार्डन की ओर जाते समय एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी थी. उस वक्त गगनप्रीत कार को चला रही थी.
बंगला साहिब के दर्शन कर लौटते समय हादसा
उनके बेटे नवनूर सिंह ने बताया था, "मां और पिताजी सुबह बाइक से बंगला साहिब के लिए निकले थे. घर लौटते समय एक बीएमडब्ल्यू कार से उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें पिताजी की मौत हो गई. मां की हालत गंभीर है."
मेल नहीं खाते फुटेज और बयान- वकील
वहीं, इस मामले में आरोपी गगनप्रीत कौर की तरफ से पेश वकील प्रदीप राणा ने दावा किया कि अदालत में पेश की गई सीसीटीवी फुटेज और एफआईआर में दर्ज बयान आपस में मेल नहीं खाते. दोनों पक्षों की दलीलें सुन ली गई हैं और कोर्ट ने आरोपी की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा है.
वकील प्रदीप राणा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "अदालत में जो सीसीटीवी फुटेज पेश की गई है, वह एफआईआर के दावों से बिल्कुल अलग है. एफआईआर में कहा गया है कि वाहन को पीछे से टक्कर मारी गई थी, लेकिन सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि कार पहले फुटपाथ से टकराई थी. उसके बाद फ्लिपओवर हुई, तब बाइक के संपर्क में आई. बाद में बाइक सवार की टक्कर बस से भी हुई. सीसीटीवी के वीडियो एफआईआर से मेल नहीं खाते हैं."
