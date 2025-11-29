हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: MCD उपचुनाव के लिए वोटिंग कल, AAP और BJP में जोरदार टक्कर, इतने लाख वोटर्स करेंगे मतदान

दिल्ली: MCD उपचुनाव के लिए वोटिंग कल, AAP और BJP में जोरदार टक्कर, इतने लाख वोटर्स करेंगे मतदान

MCD By Polls: दिल्ली MCD की 12 सीटों पर उपचुनाव में AAP और BJP ज़ोर लगा रही हैं, जिसे बड़े चुनावों से पहले शक्ति परीक्षण माना जा रहा है. कांग्रेस भी कुछ सीटों पर उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश में है.

By : बलराम पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 29 Nov 2025 09:25 PM (IST)
दिल्ली नगर निगम (MCD) की 12 सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. इन उपचुनावों को आगामी बड़े नगर निगम चुनावों से पहले शक्ति परीक्षण के रूप में देखा जा रहा है.

इस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी भी कुछ सीटों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रही है, विशेषकर उन सीटों पर जहां त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है. अन्य छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों की उपस्थिति से कुछ सीटों पर वोटों का बंटवारा होने की संभावना है, जो दोनों प्रमुख दलों के परिणामों को प्रभावित कर सकती है.

दिल्ली नगर निगम (MCD) की 12 खाली सीटों पर होने वाले महत्वपूर्ण उपचुनाव की घोषणा हो गई है. इन सीटों पर करीब 6,98,751 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसके लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है.

मतदाताओं का विभाजन

चुनाव आयोग के अनुसार, इन उपचुनावों में भाग लेने वाले मतदाताओं का विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है:

  • पुरुष मतदाता: 3,74,988

  • महिला मतदाता: 3,23,710

  • थर्ड जेंडर मतदाता: 53

  • वरिष्ठ नागरिक (80+): 14,529

  • युवा मतदाता (18 वर्ष): 4,458

मतदान केंद्र और शालीमार बाग-बी पर विशेष ध्यान

मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए कुल 580 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं. सबसे अधिक 55 पोलिंग स्टेशन शालीमार बाग-बी वार्ड में बनाए गए हैं, जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का पूर्व वार्ड रहा है.

सीटें खाली होने का कारण

इन 12 सीटों में से 11 सीटें इसलिए खाली हुईं, क्योंकि उनके पार्षद 2025 के विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बन गए. वहीं, द्वारका-बी सीट पिछले साल तब खाली हुई थी, जब पार्षद कमलजीत सहरावत लोकसभा सांसद बन गईं. शालीमार बाग-बी सीट को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधायक बनने के बाद खाली किया था.

उपचुनाव में दलों की स्थिति

उपचुनाव से पहले इन 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) और आम आदमी पार्टी (AAP) की स्थिति इस प्रकार थी.

दल सीटों की संख्या खाली हुई सीटें
 बीजेपी (BJP) 9 सीटें शालीमार बाग-बी, द्वारका-बी, ग्रेटर कैलाश, दिचाऊं कलां, नारायणा, संगम विहार-ए, विनोद नगर, अशोक विहार, मुंडका
आप (AAP) 3 सीटें चाँदनी महल, चाँदनी चौक, दक्षिणपुरी.
About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Published at : 29 Nov 2025 09:24 PM (IST)
BJP AAP DELHI NEWS
