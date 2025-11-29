दिल्ली: जन्मदिन से पहले युवक की गोली मारकर हत्या, महज 18 दिन का है बेटा
Delhi Crime News: दिल्ली के शाहदरा में 27 वर्षीय गगन की उसके 27वें जन्मदिन से ठीक पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई. गगन अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था और उसका 18 दिन का बेटा है.
देश की राजधानी दिल्ली के शाहदरा जिले में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है. यहां 27 वर्षीय गगन नामक युवक की उसके घर के पास ही सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई. यह घटना उसके 27वें जन्मदिन से ठीक कुछ मिनट पहले हुई, जब वह आधी रात 12 बजे अपना जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहा था.
मृतक के पिता रवि के मुताबिक, गगन किसी दोस्त से मिलने गया था. जब वह दोस्त से गले मिल रहा था, उसी दौरान उसके सिर में गोली मार दी गई. हत्यारे ने गोली चलाने के बाद दो राउंड हवा में फायर भी किया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई.
गगन की निर्मम हत्या की खबर मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीम, क्राइम टीम और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) टीम मौके पर पहुँची और घटना की गहनता से जाँच शुरू की. मृतक के शव को गुरु तेग बहादुर अस्पताल (GTB) की मॉर्चरी में रखवाया गया है.
परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़
गगन शादीशुदा था और उसका केवल 18 दिन का एक बेटा है. वह अपने घर में अकेला कमाने वाला सदस्य था और उसकी तीन बहनें भी हैं. इस जघन्य वारदात के बाद गगन के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और घर में मातम छाया हुआ है. शोकाकुल परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और उन्होंने हत्या के दोषी को कठोरतम सज़ा दिलाने की मांग की है.
पुलिस के सामने हत्यारे को पकड़ने की चुनौती
फिलहाल, दिल्ली पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती गोली चलाने वाले शख्स का पता लगाने की है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच के लिए आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं. साथ ही, घटना के संबंध में स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है.
दिल्ली पुलिस ने आश्वासन दिया है कि, "हम मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं. दोषी जो भी होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है."
