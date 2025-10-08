दिल्ली के द्वारका सेक्टर-16बी इलाके में रविवार की रात तब अफरा-तफरी मच गई जब त्रिवेणी हाइट्स अपार्टमेंट में अचानक तेज धमाका हुआ. आवाज इतनी जोरदार थी कि लोग डर के मारे अपने फ्लैट्स से बाहर निकल आए. धमाके के तुरंत बाद सोसायटी के फर्श पर जगह-जगह दरारें पड़ गईं और बेसमेंट में पानी भर गया. वहां खड़ी कई गाड़ियां पानी और मलबे में बुरी तरह टूट-फूट गई.

लोगों में डर और गुस्सा दिखा साफ

धमाके के बाद लोगों में डर और गुस्सा दोनों देखा गया. सोसायटी के एक निवासी ने बताया कि वो बेहतर विकल्प की तलाश में यहां शिफ्ट हुए थे, लेकिन अब उन्हें आने का अफसोस हो रहा है. उनकी गाड़ी भी धमाके में नुकसान हुई. वहीं, महिला निवासी पूनम ने इस पूरी घटना के लिए डीडीए को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि पहले भी कई बार शिकायत की गई थी, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया.

सोसायटी के प्रेसिडेंट बीसी मिश्रा ने बताया कि धमाके के बाद सैकड़ों लोग पैनिक में आ गए. सोसायटी के सेक्रेटरी अरुण अग्रवाल ने कहा कि इमारत का निर्माण कुछ साल पहले हुआ था, लेकिन अभी से ही दीवारों और फर्श में दरारें आने लगी थीं. उन्होंने बताया कि शिकायत के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. वाइस प्रेसिडेंट प्रदीप झा ने कहा कि फिलहाल साफ नहीं हो पाया है कि धमाका क्यों हुआ. लोग डर में हैं कि क्या उन्हें घर छोड़ देना चाहिए.

जांच और डीडीए का बयान

डीडीए अधिकारियों ने बताया कि त्रिवेणी हाइट्स के लोअर बेसमेंट में हुआ धमाका जमीन के नीचे जमा गैस और बढ़े हुए पानी की वजह से हुआ. अधिकारियों ने दावा किया कि इस घटना से बिल्डिंग की सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ा है. 5 अक्टूबर की रात बेसमेंट स्लैब में उभार आया, जिसके बाद फर्श फट गया.

डी.डी.ए. बोर्ड मेंबर राजीव बब्बर ने बताया कि जांच के लिए तीन अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं. इजिनमें जियोलॉजिस्ट और स्ट्रक्चरल एक्सपर्ट शामिल हैं. यह जांच सिर्फ त्रिवेणी हाइट्स तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि द्वारका की बाकी सोसायटियों की भी स्ट्रक्चरल जांच की जाएगी. रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, अधिकारियों ने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है सोसायटी सुरक्षित है.