मराठा आरक्षण: महाराष्ट्र सरकार के आदेश पर रोक लगाने की मांग, हाई कोर्ट से आया बड़ा अपडेट

मराठा आरक्षण: महाराष्ट्र सरकार के आदेश पर रोक लगाने की मांग, हाई कोर्ट से आया बड़ा अपडेट

Maratha Reservation: बॉम्बे हाई कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर 2 सितंबर के सरकारी आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिससे फडणवीस सरकार और मनोज जरांगे को राहत मिली है.

By : मृत्युंजय सिंह | Updated at : 07 Oct 2025 02:27 PM (IST)
Preferred Sources

मराठा आरक्षण की मांग को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है, जिससे देवेंद्र फडणवीस सरकार और मनोज जरांगे को राहत मिली है. दरअसल, आरक्षण की मांग पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2 सितंबर को जो शासन निर्णय जारी किया गया था, उसपर कई ओबीसी संगठन रोक लगाने की मांग कर रहे थे. हालांकि, कोर्ट ने अंतिम फैसला लेते हुए GR पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. 

कोर्ट ने शासन निर्णय पर अंतरिम स्थगन देने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया है. ऐसे में मराठा आरक्षण मुद्दे पर राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है. 

हैदराबाद गजेटियर के क्रियान्वयन को मंजूरी देने वाला GR

चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की बेंच ने यह फैसला लिया है. हैदराबाद गैजेटियर के क्रियान्वयन को मंजूरी देने वाले शासन निर्णय के खिलाफ मुंबई उच्च न्यायालय में कई याचिकाएं दायर की गई थीं. इन याचिकाओं के जरिए मांग की गई थी कि 2 सितंबर का शासन निर्णय असंवैधानिक है और उसे रद्द किया जाना चाहिए.

इन संस्थाओं ने दायर की थीं याचिकाएं

सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए कुनबी सेना, महाराष्ट्र माली समाज महासंघ, अहीर सुवर्णकार समाज संस्था, महाराष्ट्र नाभिक महामंडल और सदानंद मंडलिक की ओर से रिट याचिकाएं दायर की गई थीं. इन संगठनों की चिंता यह है कि अगर मराठाओं को आरक्षण दिया गया तो ओबीसी के हिस्से के रिजर्वेशन कोटा पर प्रभाव पड़ेगा.

मनोज जरांगे ने सरकार के सामने यही शर्त रखी थी कि जब तक आरक्षण को लेकर जीआर जारी नहीं होता, वे आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे. इसके बाद 2 सितंबर को महाराष्ट्र कैबिनेट उप-समिति के प्रस्ताव को स्वीकार कर उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया था. देवेंद्र फडणवीस सरकार के इस फैसले से कैबिनेट में ही विरोध के स्वर उठे थे. छगन भुजबल और पंकजा मुंडे जैसे कई बड़े नेताओं ने ओबीसी आरक्षण पर गलत असर पड़ने की चिंता जताई थी.

About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
Published at : 07 Oct 2025 02:11 PM (IST)
Bombay High Court MAHARASHTRA NEWS Manoj Jarange Marathan Reservation
