हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'AAPऔर BJP से नाराज है जनता', देवेंद्र यादव ने MCD के 12 वार्डों में किया कांग्रेस की जीत का दावा

'AAPऔर BJP से नाराज है जनता', देवेंद्र यादव ने MCD के 12 वार्डों में किया कांग्रेस की जीत का दावा

Delhi News: दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में कांग्रेस ने सभी 12 वार्डों पर जीत का दावा किया है. देवेंद्र यादव का कहना है कि जनता आप और बीजेपी से निराश है और अब बदलाव चाहती है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Updated at : 29 Oct 2025 02:25 PM (IST)
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने 12 वार्डों में होने वाले उपचुनावों को लेकर कांग्रेस की पूरी तैयारी का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि जनता अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों से निराश है और बदलाव चाहती है. कांग्रेस इस मौके को जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए तैयार देख रही है.

देवेन्द्र यादव ने चुनाव आयोग द्वारा 30 नवंबर को दिल्ली के 12 वार्डों में उपचुनाव कराने की घोषणा का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस निगम उपचुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है और इस बार सभी वार्डों पर जीत हासिल करेगी. यादव ने दावा किया कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को पहले ही नकार दिया है, जबकि बीजेपी ने पिछले आठ महीनों में लोगों की उम्मीदों को तोड़ने का काम किया है.

12 पर्यवेक्षक करेंगे उम्मीदवारों का चयन, बूथ स्तर पर तैयारी तेज

कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि पार्टी ने हर विधानसभा क्षेत्र में जीतने वाले उम्मीदवारों के चयन के लिए 12 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं. ये पर्यवेक्षक लोकसभा, जिला और विधानसभा स्तर के नेताओं के साथ समन्वय बनाकर स्थानीय कार्यकर्ताओं से क्षेत्र की समस्याओं और जनता की जरूरतों पर चर्चा करेंगे. यादव ने कहा कि कांग्रेस ने पिछले कुछ महीनों से बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की दिशा में व्यापक काम किया है. नए ब्लॉक, जिला अध्यक्षों और पदाधिकारियों की नियुक्ति के बाद कार्यकर्ता अब हर बूथ पर लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं.

‘आप’ पर हमला, बीजेपी को भी घेरा — कांग्रेस का पलटवार

देवेन्द्र यादव ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 11 साल के शासन में ‘आप’ ने दिल्ली को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है. वहीं बीजेपी, सत्ता में आने के बाद भी शहर को सुधारने में नाकाम रही है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में फैली गंदगी, बढ़ता वायु प्रदूषण, जहरीली यमुना, बिगड़ी परिवहन व्यवस्था और चरमराई स्वास्थ्य एवं शिक्षा प्रणाली से लोग परेशान हैं. यादव ने चांदनी चौक में सीलिंग के मुद्दे को भी बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा चुनावी विषय बताया.

पारदर्शी चुनाव हुए तो कांग्रेस की 12 में 12 सीटों पर जीत तय

देवेन्द्र यादव ने भरोसा जताया कि अगर उपचुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराए गए, तो कांग्रेस सभी 12 वार्डों - उपचुनाव मुंडका, शालीमार बाग-बी, अशोक विहार, चांदनी चौक, चांदनी महल, द्वारका-बी, दिचाऊं कलां, नारायणा, संगम विहार-ए, दक्षिण पुरी, ग्रेटर कैलाश और विनोद नगर में जीत हांसिल करेगी.

30 नवंबर को मतदान, 3 दिसम्बर को आएंगे नतीजे

बता दें कि, दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों पर उपचुनाव होने हैं. जिसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है. इसके मुताबिक तीन नवंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी जिसकी अंतिम तारीख 10 नवंबर तय की गई है. 30 नवंबर को सभी 12 सीटों पर मतदान होगा जिसके नतीजे 3 दिसम्बर को जारी किए जाएंगे.

क्यों खाली हुईं सीटें, जानिए वजह

दिल्ली की विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा जीत दर्ज करने के बाद एमसीडी में 12 सीट खाली हो गए. इनमें शालीमार बाग-बी वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाली रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गयी हैं, जबकि द्वारका-बी वार्ड से बीजेपी की महिला नेत्री कमलजीत सहरावत पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद के रूप में चुनी गई. वहीं, बाकी वार्ड बीजेपी और 'आप' के मौजूदा पार्षदों द्वारा फरवरी में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने से खाली हो गए.

Published at : 29 Oct 2025 02:25 PM (IST)
Devendra Yadav News DELHI NEWS CONGRESS
