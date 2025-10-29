बिहार विधानसभा चुनाव के लिए विपक्षी महागठबंधन की ओर से जारी घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि उनकी सरकार बनने पर हर घर में सरकारी नौकरी होगी. यानी करोड़ों युवाओं के लिए करोड़ों नौकरियां. तेजस्वी यादव के इस वादे को सत्तारूढ़ गठबंधन दल NDA 'झूठा' करार दे रहा है और बीजेपी और जेडीयू नेता नेता तेजस्वी यादव को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं.

इसी क्रम में अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और फेमस सिंगर मैथिली ठाकुर की भी प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव ने बिहार के लिए करीब 20 करोड़ नौकरी का ऐलान तो कर दिया, लेकिन यह जादू जैसा है, संभव ही नहीं है.

न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए मैथिली ठाकुर ने कहा, "मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा है कि हर एक घर में सरकारी नौकरी कैसे मिल सकती है. सरकार के पास भी सरकारी नौकरियों में लिमिटेशन है. अगर आप चाहते हैं कि बिहार में नौकरियां या रोजगार आएं, तो फिर इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ेंगी. बाहर से निवेशकों को लाना होगा, ताकि हमारे क्षेत्र में भी बड़ी इंडस्ट्री लगें और उनके द्वारा युवाओं को रोजगार मिले."

Darbhanga, Bihar: On RJD leader Tejashwi Yadav's statement, Singer and BJP candidate from Alinagar Assembly constituency, Maithili Thakur says, "I don't understand how every household could possibly get a government job. Even the government has its own limitations when it comes… pic.twitter.com/CO6x0IzrNV — IANS (@ians_india) October 29, 2025

मैथिली ठाकुर ने आगे कहा कि, "हमें युवाओं के लिए कौशल विकास के लिए अभियान चलाने होंगे. यह तो बिल्कुल ही अलग चीज है. वो (तेजस्वी यादव) बोल तो रहे हैं कि हर एक घर में सरकारी नौकरी दिला देंगे, लेकिन यह जादू जैसा है. यह न ही संभव है और न ही वास्तविक."