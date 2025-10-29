हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Election 2025: तेजस्वी यादव के इस वादे को मैथिली ठाकुर ने बताया ‘जादू’, कहा- मुझे तो समझ नहीं आ रहा

Bihar Election 2025: तेजस्वी यादव के इस वादे को मैथिली ठाकुर ने बताया ‘जादू’, कहा- मुझे तो समझ नहीं आ रहा

Maithili Thakur News: बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव ने हर घर में सरकारी नौकरी का वादा किया है, जिसे बीजेपी उम्मीदवार मैथिली ठाकुर ने असंभव बताया है. उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियां सीमित हैं.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 29 Oct 2025 10:10 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए विपक्षी महागठबंधन की ओर से जारी घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि उनकी सरकार बनने पर हर घर में सरकारी नौकरी होगी. यानी करोड़ों युवाओं के लिए करोड़ों नौकरियां. तेजस्वी यादव के इस वादे को सत्तारूढ़ गठबंधन दल NDA 'झूठा' करार दे रहा है और बीजेपी और जेडीयू नेता नेता तेजस्वी यादव को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं.

इसी क्रम में अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और फेमस सिंगर मैथिली ठाकुर की भी प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव ने बिहार के लिए करीब 20 करोड़ नौकरी का ऐलान तो कर दिया, लेकिन यह जादू जैसा है, संभव ही नहीं है. 

न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए मैथिली ठाकुर ने कहा, "मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा है कि हर एक घर में सरकारी नौकरी कैसे मिल सकती है. सरकार के पास भी सरकारी नौकरियों में लिमिटेशन है. अगर आप चाहते हैं कि बिहार में नौकरियां या रोजगार आएं, तो फिर इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ेंगी. बाहर से निवेशकों को लाना होगा, ताकि हमारे क्षेत्र में भी बड़ी इंडस्ट्री लगें और उनके द्वारा युवाओं को रोजगार मिले."

'तेजस्वी यादव का बयान जादू जैसा, संभव नहीं है'- मैथिली ठाकुर

मैथिली ठाकुर ने आगे कहा कि, "हमें युवाओं के लिए कौशल विकास के लिए अभियान चलाने होंगे. यह तो बिल्कुल ही अलग चीज है. वो (तेजस्वी यादव) बोल तो रहे हैं कि हर एक घर में सरकारी नौकरी दिला देंगे, लेकिन यह जादू जैसा है. यह न ही संभव है और न ही वास्तविक."

और पढ़ें

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
Read
Published at : 29 Oct 2025 10:10 AM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Bihar Vidhan Sabha Chunav Maithili Thakur Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
इजरायल ने गाजा पर फिर कर दी एयरस्ट्राइक, 30 से ज्यादा लोगों की मौत, ट्रंप के शांति समझौते की उड़ी धज्जियां
इजरायल ने गाजा पर फिर कर दी एयरस्ट्राइक, 30 से ज्यादा लोगों की मौत, ट्रंप के शांति समझौते की उड़ी धज्जियां
बिहार
'उनको किस बात की तकलीफ है', डिप्टी सीएम फेस विवाद पर मुकेश सहनी ने NDA पर कसा तंज
'उनको किस बात की तकलीफ है', डिप्टी सीएम फेस विवाद पर मुकेश सहनी ने NDA पर कसा तंज
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर की नहीं हुई कोई सर्जरी, BCCI सेक्रेटरी ने बताया कि आखिर सिडनी में कैसे हुआ इलाज?
श्रेयस अय्यर की नहीं हुई कोई सर्जरी, BCCI सेक्रेटरी ने बताया कि आखिर सिडनी में कैसे हुआ इलाज?
Advertisement

वीडियोज

Cyclone Montha: चेतावनी जारी! भीषण रफ्तार से आ रहा है तूफान मोंथा! इन 5 राज्यों पर पड़ेगी मार
आशिकी के अड्डे पर बीवी का अटैक
'43 बागी' बिगाड़ेंगे खेल? JDU-RJD को अपनों से ही खतरा!
Bihar Election: विपक्ष का 'महा मेनिफेस्टो'
बिहार में तेजस्वी का 'प्रण' क्या?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इजरायल ने गाजा पर फिर कर दी एयरस्ट्राइक, 30 से ज्यादा लोगों की मौत, ट्रंप के शांति समझौते की उड़ी धज्जियां
इजरायल ने गाजा पर फिर कर दी एयरस्ट्राइक, 30 से ज्यादा लोगों की मौत, ट्रंप के शांति समझौते की उड़ी धज्जियां
बिहार
'उनको किस बात की तकलीफ है', डिप्टी सीएम फेस विवाद पर मुकेश सहनी ने NDA पर कसा तंज
'उनको किस बात की तकलीफ है', डिप्टी सीएम फेस विवाद पर मुकेश सहनी ने NDA पर कसा तंज
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर की नहीं हुई कोई सर्जरी, BCCI सेक्रेटरी ने बताया कि आखिर सिडनी में कैसे हुआ इलाज?
श्रेयस अय्यर की नहीं हुई कोई सर्जरी, BCCI सेक्रेटरी ने बताया कि आखिर सिडनी में कैसे हुआ इलाज?
ओटीटी
Maharani Season 4 Release Date: 'रानी भारती' के किरदार में फिर धमाल मचाने आ रही हुमा कुरैशी, जानें कब और कहां रिलीज होगी 'महारानी 4'
'महारानी 4' से धमाल मचाने आ रही हुमा कुरैशी, जानें-कब और कहां देख सकेंगे ये सीरीज
हेल्थ
हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती हैं दिल से जुड़ी ये 7 बीमारियां, गलती से भी न करें इग्नोर
हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती हैं दिल से जुड़ी ये 7 बीमारियां, गलती से भी न करें इग्नोर
जनरल नॉलेज
पावर स्लैप कॉम्पिटिशन में कितनी तेज मारना होता है थप्पड़, क्या इससे हो जाती है मौत?
पावर स्लैप कॉम्पिटिशन में कितनी तेज मारना होता है थप्पड़, क्या इससे हो जाती है मौत?
यूटिलिटी
कैसा रखें GMAIL का पासवर्ड, जो मजबूत हो और कभी न भूलें? हैकर भी न कर पाएं हैक
कैसा रखें GMAIL का पासवर्ड, जो मजबूत हो और कभी न भूलें? हैकर भी न कर पाएं हैक
ABP NEWS
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
ABP NEWS
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
ABP NEWS
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
ABP NEWS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
ABP NEWS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
Embed widget