हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: 'दरिंदगी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी', उत्तम नगर मर्डर मामले पर बोलीं CM रेखा गुप्ता

दिल्ली: 'दरिंदगी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी', उत्तम नगर मर्डर मामले पर बोलीं CM रेखा गुप्ता

Delhi News: सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि बताया कि प्रशासन को स्पष्ट और कड़े निर्देश दिए गए हैं कि सभी दोषियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उनके विरुद्ध कानून के अनुसार कठोरतम कार्रवाई की जाए.

By : आईएएनएस | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 08 Mar 2026 07:17 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उत्तम नगर में होली के पावन पर्व पर एक मासूम युवक तरुण की जघन्य हत्या की घटना पर गहरा दुख और आक्रोश व्यक्त किया है. उन्होंने इस घटना को अत्यंत दर्दनाक, निंदनीय और पूरे समाज को झकझोर देने वाली करार दिया. सीएम ने स्पष्ट किया कि दिल्ली में ऐसी जघन्य आपराधिक और हिंसक घटनाओं के लिए शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई गई है और इस तरह की दरिंदगी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

मुख्यमंत्री ने लिखा, "होली के पावन पर्व पर दिल्ली के उत्तम नगर में एक मासूम युवा की जघन्य हत्या की यह घटना अत्यंत दर्दनाक, निंदनीय और पूरे समाज को झकझोर देने वाली है. दिल्ली में इस प्रकार की जघन्य आपराधिक और हिंसक घटनाओं के लिए शून्य सहनशीलता की नीति है. इस तरह की दरिंदगी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी."

इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी- रेखा गुप्ता

उन्होंने बताया कि प्रशासन को स्पष्ट और कड़े निर्देश दिए गए हैं कि इस अपराध में शामिल सभी दोषियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उनके विरुद्ध कानून के अनुसार कठोरतम और शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. सीएम ने कहा कि इस मामले में सख्त और उदाहरणात्मक कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी अमानवीय घटना करने का दुस्साहस न कर सके.

तरुण के परिवार ने अपना जवान बेटा खोया- रेखा गुप्ता

पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए मुख्यमंत्री ने लिखा, "इस कठिन समय में दिल्ली सरकार पूरी संवेदना, जिम्मेदारी और दृढ़ता के साथ पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है. मैं परिवार को हर संभव सहायता और न्याय दिलवाने के लिए कार्रवाई करूंगी. तरुण के परिवार ने अपना जवान बेटा खोया है, उनके दुःख को शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और परिवार को इस असहनीय दुःख को सहने की शक्ति दें."

रंग की छींटें पड़ने पर शुरू हुआ था विवाद 

पुलिस सूत्रों के अनुसार, उत्तम नगर की जेजे कॉलोनी में होली के दौरान एक 11 वर्षीय बच्ची द्वारा फेंके गए पानी के गुब्बारे से रंग की छींटें पड़ने पर विवाद शुरू हुआ. माफी मांगने के बावजूद विवाद हिंसक हो गया. आरोपियों ने तरुण (26) को लोहे की रॉड, ईंट-पत्थर से पीट-पीटकर घायल कर दिया, जिससे अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. इलाके में तनाव फैल गया, लोगों ने प्रदर्शन किया, वाहनों में आग लगाई और थाने का घेराव किया. दिल्ली पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है.
 

Published at : 08 Mar 2026 07:17 AM (IST)
