दिल्ली में डेंगू से दो लोगों की मौत, सामने आई MCD की चौंकाने वाली रिपोर्ट

दिल्ली में डेंगू अब जानलेवा होता नजर आ रहा है. डेंगू से दो लोगों की मौत का मामला सामने आया है. दिल्ली में एमसीडी की ओर से साप्ताहिक रिपोर्ट जारी की गई है, इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2025 में अब तक दिल्ली में डेंगू के कुल 1136 मामले दर्ज किए जा चुके हैं.

इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दिल्ली में डेंगू से दो लोगों को जान गंवानी पड़ी है. इस साल डेंगू के मामलों में इजाफा हो रहा है. हालात इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है और कई इलाकों में संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है.

तेजी से बढ़ रहे डेंगू के मामले

एमसीडी की रिपोर्ट बताती है कि केवल सितंबर और अक्टूबर के महीनों में मामलों में सबसे ज्यादा उछाल देखा गया. सितंबर में 208 नए केस दर्ज किए गए, जबकि 25 अक्टूबर तक 307 नए मरीज सामने आए. पिछले एक हफ्ते में ही 72 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं. यह स्थिति बताती है कि डेंगू का संक्रमण अब राजधानी के लगभग हर जोन में फैल चुका है.

बारिश और सफाई व्यवस्था में लापरवाही बनी वजह

विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश के बाद जमा हुआ पानी, गंदगी और अपर्याप्त सफाई व्यवस्था इस बढ़ोतरी के प्रमुख कारण हैं. कई इलाकों में जलभराव और गड्ढों में पानी जमा रहने से मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल माहौल मिल गया है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर तुरंत प्रभाव से फॉगिंग, एंटी-लार्वा स्प्रे और निरीक्षण नहीं बढ़ाए गए तो हालात और बिगड़ सकते हैं.

फील्ड कर्मचारियों की हड़ताल से असर

जानकारी के मुताबिक पिछले एक महीने से दिल्ली नगर निगम के फील्ड कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं. इस वजह से घर-घर जाकर लार्वा जांच, एंटी-लार्वल स्प्रे और निरीक्षण का काम बुरी तरह प्रभावित हुआ है. यही वजह है कि जिन इलाकों में हर साल इस समय फॉगिंग होती थी, वहां इस बार यह काम धीमा पड़ा है. स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार, पिछले साल की तुलना में इस बार अक्टूबर में घरों की जांच और कानूनी कार्रवाई में भारी कमी दर्ज की गई है.

मलेरिया और चिकनगुनिया के मामले भी बढ़े

डेंगू के साथ-साथ दिल्ली में मलेरिया और चिकनगुनिया के मामलों में भी तेजी आई है. इस साल अब तक मलेरिया के 590 और चिकनगुनिया के 120 मामले दर्ज किए जा चुके हैं. सिर्फ अक्टूबर माह में ही मलेरिया के 219 नए केस सामने आए हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि मच्छरों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और रोकथाम के उपाय कमजोर पड़े हैं.

एमसीडी के मुताबिक, इस साल अब तक 3.21 करोड़ घरों का निरीक्षण किया गया है. इनमें से 2.18 लाख घरों में मच्छर प्रजनन स्थल मिले थे. निगम ने 1.43 लाख कानूनी नोटिस जारी किए, 27,959 अभियोजन शुरू किए और लगभग 19.6 लाख रुपये का जुर्माना वसूला है. हालांकि, हड़ताल के चलते ये अभियान भी अब धीमे पड़ गए हैं.

जनता से सतर्क रहने की अपील

स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे घरों और आसपास पानी जमा न होने दें, फूलदानों और कूलरों को नियमित रूप से साफ करें और यदि बुखार या शरीर में दर्द जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत जांच करवाएं.

विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले दो सप्ताह में हालात नहीं सुधरे तो दिल्ली में डेंगू के मामले पिछले वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं.

1 नवंबर 2025 तक के MCD (Municipal Corporation of Delhi) की Vector Borne Diseases (VBD) की रिपोर्ट में क्या

ख़ास है यहाँ डिटेल में देखें

दिल्ली में मच्छर से होने वाली बीमारियों की स्थिति (1 नवंबर 2025 तक)

1. डेंगू

* अब तक 1136 मामले दर्ज किए जा चुके हैं.

* इस साल 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है.

* पिछले साल (2024) इसी अवधि में 6391 मामले और 11 मौतें दर्ज हुई थीं.

* इस हफ्ते ही 67 नए केस आए हैं.

* सबसे अधिक प्रभावित ज़ोन — Karol Bagh, Shah (North), South Delhi, Rohini और Najafgarh.

* विशेषज्ञों के मुताबिक अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में भी मामलों में गिरावट नहीं दिखी, जो चिंताजनक है.

2. मलेरिया

* इस साल अब तक 623 मामले दर्ज हुए हैं.

* जबकि पिछले वर्ष (2024) इसी समय तक 792 केस दर्ज थे.

* इस हफ्ते 33 नए केस आए.

* अभी तक कोई मौत दर्ज नहीं हुई है.

* ज़्यादातर केस City SP, West Delhi और Shahdara South ज़ोन से सामने आए हैं.

3. चिकनगुनिया

* अब तक 133 मामले दर्ज किए गए हैं.

* 2024 में इस समय तक 127 केस थे.

* इस हफ्ते 13 नए केस सामने आए हैं.

* सबसे ज़्यादा मामले Karol Bagh, Shah (North), South Delhi में दर्ज हुए.

* पिछले कुछ सप्ताह में वृद्धि का रुझान दिख रहा है.



MCD ने इसे लेकर क्या करवाई की उसकी जानकारी भी इस रिपोर्ट में दी गई है -

एमसीडी की कार्रवाई (जनवरी से 1 नवंबर 2025 तक)

* कुल 3.21 करोड़ घरों का निरीक्षण किया गया.

* इनमें से 2.18 लाख घरों में मच्छरों के प्रजनन स्थल मिले.

* 1.43 लाख कानूनी नोटिस जारी किए गए.

* 28,028 अभियोजन (prosecutions) शुरू किए गए.

* अब तक 19.6 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया.

* 121,892 घरों में फॉगिंग (स्प्रे) की गई.

* मच्छर रोकथाम के लिए अब तक 6,438 G8 ऑपरेशन किए गए.

* दिल्ली में ऐसे 290 स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां एंटी-लार्वल मछलियां छोड़ी गई हैं.