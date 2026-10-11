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CJP नेता मजिस्ट्रेट के सामने होंगे पेश, क्या होगा एक्शन?

CJP के तीन नेता अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष आज दिल्ली कैंट थाने में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होंगे. रत्ना सिंह ने कहा आंदोलन जारी रहेगा.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 11 Oct 2026 09:46 AM (IST)
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दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के तीन नेताओं अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष को आज रविवार (11 अक्टूबर 2026) को कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा. तीनों दिल्ली पुलिस की हिरासत में हैं. CJP की लीगल अफेयर्स हेड रत्ना सिंह ने यह जानकारी दी. उन्होंने यह भी साफ किया कि पार्टी ने अपने नेताओं की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दायर नहीं की है. इस बीच, CJP ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर रविवार को फिर जंतर-मंतर की ओर मार्च करने का ऐलान किया है.

रत्ना सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष को सुबह दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन में कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पार्टी की कानूनी टीम के दूसरे वकीलों के साथ वह भी थाने में मौजूद रहेंगी.

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एयरपोर्ट से हिरासत में लिए गए थे नेता

बता दें कि तीनों नेताओं को शनिवार को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया था. वे भारत निर्वाचन आयोग के खिलाफ प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे थे. CJP मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है.

सुप्रीम कोर्ट में याचिका की खबर से किया इनकार

रत्ना सिंह ने सोशल मीडिया पर प्रसारित एक याचिका को CJP की ओर से दायर किए जाने से इनकार किया. उन्होंने कहा कि पार्टी की कानूनी टीम ने कोई बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस याचिका दाखिल नहीं की है. उनके मुताबिक, सोशल मीडिया पर साझा किया जा रहा दस्तावेज पार्टी की ओर से दायर नहीं किया गया है.

CEC के इस्तीफे तक प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान

CJP नेता अजिंक्य शिंदे ने कहा है कि प्रदर्शनकारी रविवार को फिर जंतर-मंतर की ओर मार्च करेंगे. संगठन का कहना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे तक आंदोलन जारी रहेगा. प्रदर्शन और हिरासत से जुड़े मामले में आगे की कार्रवाई पर सबकी नजर है. आज कोर्ट की कार्यवाही में पता चलेगा कि इन नेताओं पर क्या एक्शन होगा.

यह भी पढ़ें- दिल्ली में आज 30 रूट पर डायवर्जन, घर से निकलने से पहले पढ़ें ट्रैफिक एडवाइजरी

Published at : 11 Oct 2026 09:46 AM (IST)
Tags :
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