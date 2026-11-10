क्या रूस यूक्रेन में होगी सुलाह? अबूधाबी में अमेरिका की मध्यस्थता में बातचीत शुरू

कीव के डेलीगेशन चीफ ने यूक्रेन और रूस युद्ध को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. उन्होंने बताया कि अबूधाबी में रूस और यूक्रेन के बीच अमेरिका की मध्यस्थता में बातचीत शुरू हो गई है.

इस बैठक को लेकर अमेरिका के अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए कहा है कि यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा के साथ एक सार्थक बैठक हुई. हमने रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए चल रही बातचीत, ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा सहयोग पर चर्चा की. अमेरिका एक स्थायी और लंबे समय तक शांति स्थापित करने पर फोकस कर रहा है. हालांकि, दोनों देश के शीर्ष राजनयिक अबू धाबी की बैठक से इतर पेरिस में मिले हैं. यह मुलाकात की तस्वीर सामने आई है.

Productive meeting with Ukrainian Foreign Minister @Andrii_Sybiha. We discussed ongoing negotiations to end the Russia-Ukraine war, energy resilience, and defense cooperation. The United States remains focused on achieving a durable and lasting peace. https://t.co/vIK5DOl8xi — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) November 10, 2026

अपडेट जारी है..