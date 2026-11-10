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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वक्या रूस यूक्रेन में होगी सुलाह? अबूधाबी में अमेरिका की मध्यस्थता में बातचीत शुरू

क्या रूस यूक्रेन में होगी सुलाह? अबूधाबी में अमेरिका की मध्यस्थता में बातचीत शुरू

कीव के डेलीगेशन चीफ ने यूक्रेन और रूस युद्ध को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. उन्होंने  बताया कि अबू धाबी में रूस और यूक्रेन के बीच अमेरिका की मध्यस्थता में बातचीत शुरू हो गई है. 

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 10 Nov 2026 03:27 PM (IST)
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कीव के डेलीगेशन चीफ ने यूक्रेन और रूस युद्ध को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. उन्होंने  बताया कि अबूधाबी में रूस और यूक्रेन के बीच अमेरिका की मध्यस्थता में बातचीत शुरू हो गई है. 

इस बैठक को लेकर अमेरिका के अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए कहा है कि यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा के साथ एक सार्थक बैठक हुई. हमने रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए चल रही बातचीत, ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा सहयोग पर चर्चा की. अमेरिका एक स्थायी और लंबे समय तक शांति स्थापित करने पर फोकस कर रहा है. हालांकि, दोनों देश के शीर्ष राजनयिक अबू धाबी की बैठक से इतर पेरिस में मिले हैं. यह मुलाकात की तस्वीर सामने आई है. 

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 10 Nov 2026 03:16 PM (IST)
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