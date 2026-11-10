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दिल्ली प्रदूषण पर सौरभ भारद्वाज का दावा, 'पराली का योगदान जीरो है'

AAP दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिवाली से एक दिन पहले दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने का योगदान केवल 5% था और दिवाली के दिन यह 0% था. दिल्ली सरकार पंजाब पर झूठा आरोप लगा रही है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 10 Nov 2026 03:11 PM (IST)
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दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए थे कि वो सनातन धर्म के त्योहार को बदनाम करने की कोशिशें कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझकर दिवाली के दिन पंजाब में पराली जलवाने की साजिश रची थी.

नवंबर 2026 में दिवाली के ठीक बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने ये दावे किए थे. अब AAP ने इसपर पलटवार किया है. AAP के  दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ  भारद्वाज ने सरकार पर एयर क्वालिटी इंडेक्स में गड़बड़ी करने के गंभीर आरोप लगाए हैं और दावा किया है कि दिवाली के दिन वायु प्रदूषण में पराली जलाने में योगदान जीरो है. 

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कपिल मिश्रा को दिया जवाब

उन्होंने इसपर मीडिया से बातचीत में कहा, "केंद्र सरकार की SAFAR वेबसाइट दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने के योगदान का डेटा देती है. इस डेटा के अनुसार, दिवाली से एक दिन पहले दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने का योगदान केवल 5 प्रतिशत था.  कपिल मिश्रा भी चेक कर लें और अगर चेक करने नहीं आती तो बच्चों से कह दें. दिवाली के दिन यह जीरो प्रतिशत था क्योंकि पंजाब से हवा की दिशा पाकिस्तान की तरफ थी."

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बीजेपी पर लगाया किसानों को दोषी ठहराने का आरोप

उन्होंने आगे कहा कि पराली का धुआं कोई हवाई जहाज लेकर नहीं पहुंचता, वो हवा की गति से पहुंचता है, जिसे पहुंचने में भी 2--3 दिन लगते हैं. अगर दिवाली वाला आरोप पक्का भी है तो 2-3 दिन में दिल्ली में हवा पहुंचती, लेकिन हवा पाकिस्तान की दिशा में थी अगर कपिल मिश्रा को लगता है कि दिल्ली पाकिस्तान में है तो वो अपनी जियोग्राफी ठीक कर लें, विज्ञान तो खराब था ही. 

उन्होंने दिल्ली की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, "दिवाली के प्रदूषण के लिए पराली जलाने को जिम्मेदार ठहराना पूरी तरह झूठ पर आधारित है, दिल्ली सरकार को पटाखा उद्योग को बचाने के लिए किसानों को दोष दे रही है."

'न यमुना साफ है, न ही हवा'

आज दिल्ली सरकार द्वारा 'नमो यमुना रिवर सफारी' की शुरुआत की है. इसपर उन्होंने कहा कि ये लोग इस तरह की शुरूआत कर पूरे भारत का मजाक बना रहे हैं. पहले तो इन लोगों ने क्रूज की परिभाषा बदल दी है, ये तो नाव है. सोनिया विहार में तो कई वर्षों से बोटिंग की प्रैक्टिस होती है. सौरभ ने कहा, "अब सरकार इलाके में पहले से चल रही बोटिंग गतिविधि को एक बड़े विकास के रूप में पेश कर रही है, ताकि यह दिखाया जा सके कि यमुना साफ हो गई है. इन झूठों से न तो यमुना साफ होती है और न ही हवा. एक तरफ सरकार हवा की गुणवत्ता में सुधार का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ AQI मॉनिटरिंग स्टेशन बंद कर दिए गए हैं. हवा साफ होने का दिखावा करने के लिए पानी का छिड़काव करना असल समस्या का समाधान नहीं है."

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 10 Nov 2026 03:11 PM (IST)
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