दिल्ली प्रदूषण पर सौरभ भारद्वाज का दावा, 'पराली का योगदान जीरो है'

दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए थे कि वो सनातन धर्म के त्योहार को बदनाम करने की कोशिशें कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझकर दिवाली के दिन पंजाब में पराली जलवाने की साजिश रची थी.

नवंबर 2026 में दिवाली के ठीक बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने ये दावे किए थे. अब AAP ने इसपर पलटवार किया है. AAP के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सरकार पर एयर क्वालिटी इंडेक्स में गड़बड़ी करने के गंभीर आरोप लगाए हैं और दावा किया है कि दिवाली के दिन वायु प्रदूषण में पराली जलाने में योगदान जीरो है.

#WATCH | Delhi | On Delhi air pollution row, AAP Delhi president Saurabh Bharadwaj says, "The Central Government's SAFAR website provides data on the contribution of stubble burning to pollution in Delhi... According to the data, stubble burning contributed only 5% to Delhi's pollution a day before Diwali and 0% on Diwali itself. This was because winds from Punjab were blowing towards Pakistan. Even if stubble had been burnt that day, the smoke would have drifted in that direction... Blaming Diwali pollution on stubble burning is misleading. The Delhi government is blaming farmers to protect the firecracker industry..." On the launch of 'Namo Yamuna River Safari' by the Delhi Government today, he says, "... The government is presenting an existing boating activity in the area as a major development to create the impression that the Yamuna has been cleaned... Neither the air nor the Yamuna has been cleaned. While the government claims to have improved air quality, AQI monitoring stations have been shut down. Spraying water to create an impression of cleaner air does not address the actual problem..." — ANI (@ANI) November 10, 2026

कपिल मिश्रा को दिया जवाब

उन्होंने इसपर मीडिया से बातचीत में कहा, "केंद्र सरकार की SAFAR वेबसाइट दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने के योगदान का डेटा देती है. इस डेटा के अनुसार, दिवाली से एक दिन पहले दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने का योगदान केवल 5 प्रतिशत था. कपिल मिश्रा भी चेक कर लें और अगर चेक करने नहीं आती तो बच्चों से कह दें. दिवाली के दिन यह जीरो प्रतिशत था क्योंकि पंजाब से हवा की दिशा पाकिस्तान की तरफ थी."

बीजेपी पर लगाया किसानों को दोषी ठहराने का आरोप

उन्होंने आगे कहा कि पराली का धुआं कोई हवाई जहाज लेकर नहीं पहुंचता, वो हवा की गति से पहुंचता है, जिसे पहुंचने में भी 2--3 दिन लगते हैं. अगर दिवाली वाला आरोप पक्का भी है तो 2-3 दिन में दिल्ली में हवा पहुंचती, लेकिन हवा पाकिस्तान की दिशा में थी अगर कपिल मिश्रा को लगता है कि दिल्ली पाकिस्तान में है तो वो अपनी जियोग्राफी ठीक कर लें, विज्ञान तो खराब था ही.

उन्होंने दिल्ली की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, "दिवाली के प्रदूषण के लिए पराली जलाने को जिम्मेदार ठहराना पूरी तरह झूठ पर आधारित है, दिल्ली सरकार को पटाखा उद्योग को बचाने के लिए किसानों को दोष दे रही है."

'न यमुना साफ है, न ही हवा'

आज दिल्ली सरकार द्वारा 'नमो यमुना रिवर सफारी' की शुरुआत की है. इसपर उन्होंने कहा कि ये लोग इस तरह की शुरूआत कर पूरे भारत का मजाक बना रहे हैं. पहले तो इन लोगों ने क्रूज की परिभाषा बदल दी है, ये तो नाव है. सोनिया विहार में तो कई वर्षों से बोटिंग की प्रैक्टिस होती है. सौरभ ने कहा, "अब सरकार इलाके में पहले से चल रही बोटिंग गतिविधि को एक बड़े विकास के रूप में पेश कर रही है, ताकि यह दिखाया जा सके कि यमुना साफ हो गई है. इन झूठों से न तो यमुना साफ होती है और न ही हवा. एक तरफ सरकार हवा की गुणवत्ता में सुधार का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ AQI मॉनिटरिंग स्टेशन बंद कर दिए गए हैं. हवा साफ होने का दिखावा करने के लिए पानी का छिड़काव करना असल समस्या का समाधान नहीं है."