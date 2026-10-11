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दिल्ली में आज 30 रूट पर डायवर्जन, घर से निकलने से पहले पढ़ें ट्रैफिक एडवाइजरी

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आज रविवार (11 अक्टूबर) के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. ये ट्रैफिक डायवर्जन सुबह 6 बजे से ही लागू कर दिया गया है और लोगों को गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 11 Oct 2026 08:05 AM (IST)
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दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) प्रोटेस्ट के चलते 11 अक्टूबर 2026 को भी कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आज के लिए भी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. इसके तहत नई दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली के लगभग 30 प्रमुख मार्गों और चौराहों पर सुबह 6:00 बजे से ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया गया है. इसके साथ ही आम नागरिकों को सलाह दी गई है कि वो घर से निकलने से पहले ट्रैफिक से जुड़े अपडेट को जरूर पढ़ लें और गैर-जरूरी यात्रा से बचें.

दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक मौजूदा हालात के आधार पर 11 अक्टूबर को सुबह 06:00 बजे से ही डायवर्जन लागू कर दिया गया है. एडवाइजरी के मुताबिक इन 30 जगहों पर ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है:

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  • शंकर रोड गोलचक्कर - वंदे मातरम 'T' पॉइंट (नई दिल्ली की ओर)
  • धौला कुआं फ्लाईओवर
  • झंडेवालान गोलचक्कर
  • पंचकुइयां गोलचक्कर
  • मंडी हाउस गोलचक्कर
  • डॉ. दिनेश नंदिनी डालमिया चौक (W-पॉइंट)
  •  राम चरण अग्रवाल चौक (A-पॉइंट)
  • मिंटो रोड/दीन दयाल उपाध्याय मार्ग
  • गुरु नानक चौक
  •  चेम्सफोर्ड रोड – आउटर सर्कल कनॉट प्लेस T-पॉइंट
  • भैरों रोड - MGM (रिंग रोड) T-पॉइंट
  • लोधी रोड फ्लाईओवर
  •  नीला गुंबद गोलचक्कर
  • मदरसा T-पॉइंट
  • सम्राट होटल गोलचक्कर
  • सरदार पटेल मार्ग - पंचशील मार्ग क्रॉसिंग
  • भीकाजी कामा प्लेस के नीचे
  •  मोती बाग फ्लाईओवर के नीचे
  • रिंग रोड - सैन मार्टिन मार्ग T-पॉइंट
  • अशोक रोड – जंतर मंतर रोड गोलचक्कर
  •  विंडसर पैलेस गोलचक्कर
  • टॉल्स्टॉय-जनपथ क्रॉसिंग
  • रेल भवन गोलचक्कर
  •  जय सिंह रोड – संसद मार्ग क्रॉसिंग
  •  आउटर सर्कल कनॉट प्लेस - बाराखंबा रोड T-पॉइंट
  •  गोल डाक खाना गोलचक्कर
  •  पटेल चौक गोलचक्कर
  •  जय सिंह रोड – अशोक रोड T-पॉइंट
  • RML अस्पताल गोलचक्कर
  • आउटर सर्कल कनॉट प्लेस - संसद मार्ग T-पॉइंट

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आम जनता को सलाह

एडवाइजरी में कहा गया है कि  यदि कोई नई दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली होते हुए रेलवे स्टेशनों, ISBT या एयरपोर्ट जा रहा है, तो कृपया यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलें. इसके साथ यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे गैर-जरूरी यात्रा न करें.

एडवाइजरी में बताया गया है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट में बदलाव हो सकते हैं और जमीनी हालात को देखते हुए इसमें ढील दी जा सकती है या इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है. इसके अलावा लोगों से अपील की गई है कि ताजा अपडेट के लिए ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक प्लेटफॉर्म को चेक करते रहें. इसके साथ ही हेल्पलाइन नंबर 1095 या 011-25844444 भी जारी किया गया है. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 11 Oct 2026 08:05 AM (IST)
Tags :
Delhi Traffic Police DELHI NEWS CJP Protest
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