दिल्ली में आज 30 रूट पर डायवर्जन, घर से निकलने से पहले पढ़ें ट्रैफिक एडवाइजरी
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आज रविवार (11 अक्टूबर) के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. ये ट्रैफिक डायवर्जन सुबह 6 बजे से ही लागू कर दिया गया है और लोगों को गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई है.
दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) प्रोटेस्ट के चलते 11 अक्टूबर 2026 को भी कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आज के लिए भी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. इसके तहत नई दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली के लगभग 30 प्रमुख मार्गों और चौराहों पर सुबह 6:00 बजे से ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया गया है. इसके साथ ही आम नागरिकों को सलाह दी गई है कि वो घर से निकलने से पहले ट्रैफिक से जुड़े अपडेट को जरूर पढ़ लें और गैर-जरूरी यात्रा से बचें.
दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक मौजूदा हालात के आधार पर 11 अक्टूबर को सुबह 06:00 बजे से ही डायवर्जन लागू कर दिया गया है. एडवाइजरी के मुताबिक इन 30 जगहों पर ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है:
- शंकर रोड गोलचक्कर - वंदे मातरम 'T' पॉइंट (नई दिल्ली की ओर)
- धौला कुआं फ्लाईओवर
- झंडेवालान गोलचक्कर
- पंचकुइयां गोलचक्कर
- मंडी हाउस गोलचक्कर
- डॉ. दिनेश नंदिनी डालमिया चौक (W-पॉइंट)
- राम चरण अग्रवाल चौक (A-पॉइंट)
- मिंटो रोड/दीन दयाल उपाध्याय मार्ग
- गुरु नानक चौक
- चेम्सफोर्ड रोड – आउटर सर्कल कनॉट प्लेस T-पॉइंट
- भैरों रोड - MGM (रिंग रोड) T-पॉइंट
- लोधी रोड फ्लाईओवर
- नीला गुंबद गोलचक्कर
- मदरसा T-पॉइंट
- सम्राट होटल गोलचक्कर
- सरदार पटेल मार्ग - पंचशील मार्ग क्रॉसिंग
- भीकाजी कामा प्लेस के नीचे
- मोती बाग फ्लाईओवर के नीचे
- रिंग रोड - सैन मार्टिन मार्ग T-पॉइंट
- अशोक रोड – जंतर मंतर रोड गोलचक्कर
- विंडसर पैलेस गोलचक्कर
- टॉल्स्टॉय-जनपथ क्रॉसिंग
- रेल भवन गोलचक्कर
- जय सिंह रोड – संसद मार्ग क्रॉसिंग
- आउटर सर्कल कनॉट प्लेस - बाराखंबा रोड T-पॉइंट
- गोल डाक खाना गोलचक्कर
- पटेल चौक गोलचक्कर
- जय सिंह रोड – अशोक रोड T-पॉइंट
- RML अस्पताल गोलचक्कर
- आउटर सर्कल कनॉट प्लेस - संसद मार्ग T-पॉइंट
DELHI TRAFFIC POLICE ADVISORY In view of the law and order situation, traffic may be impacted on following stretches in Delhi on 11.10.2026. 1. Diversions Diversions will be enforced starting from 06:00 AM on 11.10.2026 depending upon prevailing situation. General public is informed that movement at following points and surrounding stretches might remain affected:- 1.Round About Shankar Road-Vande Matram ‘T’ Point towards New Delhi 2.Dhaula Kuan Flyover 3.Round About Jhandewalan 4.Round About Panchkuian 5.Round About Mandi House 6.Dr Dinesh Nandini Dalmia Chowk (W-Point) 7.Ram Charan Aggarwal Chowk (A-Point) 8.Minto Road/Deen Dayal Upadhyay Marg https://t.co/hLq6pNQgBG Nanak Chowk 10.Chemsford Road – Outer Circle Connaught Place T-Point 11.Bharion Road- MGM (Ring Road) T-Point 12.Lodhi Road Flyover 13.Round About Neela Gumbad 14.Madarsa T- Point 15.Round About Samrat Hotel 16.Sardar Patel Marg- Panchsheel Marg Crossing 17.Under Bhikaji Kama Place 18.Under Moti Bagh Flyover 19.Ring Road-San Martin Marg T-Point 20.Round About Ashoka Road – Jantar Mantar Road 21.Round About Windsor Palace 22.Tolstoy-Janpath Crossing 23.Round About Rail Bhawan 24.Jai Singh Road – Sansad Marg Crossing 25.Outer Circle Connaught Place -Barakhamba Road T-Point 26.Round About Gol Dak Khana 27.Round About Patel Chowk 28.Jai Singh Road – Ashoka Road T-Point 29.Round About RML Hospital 30.Outer Circle Connaught Place - Sansad Marg T-Point 2.Commuters’ Advisory & Recommendations •Plan in Advance: Please keep extra travel time in hand if heading towards railway stations, ISBTs, or the airport via New Delhi and Central Delhi. •Avoid Non-Essential Travel: Commuters are requested not to undertake non essential travel. •Dynamic Restrictions: Traffic management measures are dynamic and will be relaxed or regulated based on real-time ground assessment. 3.Stay Updated (Real-Time Information) For live updates, alternate routes, and continuous traffic alerts, please keep referring to official Delhi Traffic Police platforms: •Website: https://t.co/8CZTflQ8x7 •X (Twitter): @dtptraffic •Instagram : @dtptraffic •Facebook : @dtptraffic •Helpline Numbers: 1095 or 011-25844444 #DPTrafficAdvisory #DTPUpdates @PMOIndia @HMOIndia @LtGovDelhi @CPDelhi @CMODelhi @DelhiPolice @OfficialDMRC @dtchq_delhi @tweetndmc @FBDPolice @gurgaonpolice @SonipatPolice @jhajjarpolice @ghaziabadpolice @CP_Noida @timesofindia @the_hindu @IndianExpress @AmarUjalaNews @NavbharatTimes @Live_Hindustan @TimesNow @IndiaToday @republic— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) October 10, 2026
सौरव दास का डिटेन होने के बाद ट्वीट वायरल, 'अगर आपको हिरासत में ले लिया जाए तो...'
आम जनता को सलाह
एडवाइजरी में कहा गया है कि यदि कोई नई दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली होते हुए रेलवे स्टेशनों, ISBT या एयरपोर्ट जा रहा है, तो कृपया यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलें. इसके साथ यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे गैर-जरूरी यात्रा न करें.
एडवाइजरी में बताया गया है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट में बदलाव हो सकते हैं और जमीनी हालात को देखते हुए इसमें ढील दी जा सकती है या इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है. इसके अलावा लोगों से अपील की गई है कि ताजा अपडेट के लिए ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक प्लेटफॉर्म को चेक करते रहें. इसके साथ ही हेल्पलाइन नंबर 1095 या 011-25844444 भी जारी किया गया है.
CJP प्रोटेस्ट: दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशन खोले गए, इंटरनेट सेवा भी बहाल