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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासंजय गांधी की मौत के बाद मेनका चाहती थीं बड़ा पद, इंदिरा गांधी ने क्यों किया था इनकार?

संजय गांधी की मौत के बाद मेनका चाहती थीं बड़ा पद, इंदिरा गांधी ने क्यों किया था इनकार?

सोनिया गांधी ने अपनी किताब में खुलासा किया है कि संजय गांधी के निधन के बाद मेनका पार्टी में बड़ा पद चाहती थीं मगर इंदिरा गांधी ने इससे इनकार कर दिया था.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 10 Nov 2026 02:38 PM (IST)
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कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने अपनी किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' में अपनी सास और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनकी छोटी बहू मेनका गांधी के बीच के कड़वे रिश्तों, राजनीतिक खींचतान और पारिवारिक विवादों पर खुलकर बात की है. सोनिया गांधी ने बताया कि अपने पति संजय गांधी की मृत्यु के बाद मेनका गांधी पार्टी में कोई राजनीतिक पद पाने के लिए बहुत उत्सुक थीं मगर उनकी सास ने इससे इनकार कर दिया क्योंकि मेनका उस समय किसी बड़ी नेतृत्वकारी भूमिका के लिए बहुत छोटी थीं और उन्हें अपने छोटे बेटे की परवरिश पर ध्यान देने की जरूरत थी.

संजय गांधी के निधन के तुरंत बाद मेनका गांधी और उनकी मां चाहती थीं कि मेनका को कांग्रेस पार्टी में कोई बड़ा राजनीतिक पद मिले. संजय गांधी के वफादार नेता भी यही चाहते थे ताकि वे किनारे न कर दिए जाएं. हालांकि इंदिरा गांधी ने इस मांग को खारिज कर दिया. उनका मानना था कि 23 साल की उम्र में मेनका राजनीति के लिए बहुत छोटी और अपरिपक्व हैं. साथ ही उनका बेटा वरुण गांधी उस समय सिर्फ 3 महीने का था और मेनका को उसकी देखभाल पर ध्यान देना चाहिए था.

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इंदिरा का कभी न भेजा पत्र
सोनिया गांधी ने किताब में इंदिरा गांधी के एक लिखे हुए लेकिन कभी न भेजे गए पत्र का जिक्र किया है. इस पत्र में इंदिरा गांधी ने संजय गांधी के अंदरूनी दर्द के बारे में लिखा था. उन्होंने लिखा कि संजय ने केवल देश और परिवार की उम्मीदों का बोझ ही नहीं उठाया बल्कि वे अपनी शादी से भी परेशान थे. क्योंकि उस रिश्ते में उन्हें वह आपसी समझ और प्यार नहीं मिला जो शादी का आधार होता है.

क्यों आई सास-बहू के रिश्ते में खटास
इंदिरा और मेनका के रिश्तों में खटास तब और बढ़ गई जब मेनका गांधी के बेटे वरुण का पहला जन्मदिन गांधी परिवार की बजाय बीजेपी/आरएसएस से जुड़ी नेता वसुंधरा राजे के घर मनाया गया. इसके बाद जब इंदिरा गांधी विदेश दौरे पर थीं तब मेनका गांधी ने लखनऊ में कांग्रेस के बागी नेताओं की एक रैली में हिस्सा लिया. जब इंदिरा वापस आईं तो उन्होंने मेनका को साफ शब्द दिए- या तो वे पार्टी विरोधी गतिविधियों को बंद करें या फिर घर छोड़कर चली जाएं. इसके बाद मेनका ने घर छोड़ दिया और इंदिरा गांधी पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए.

पोते से मिलने नहीं दिया
मेनका के घर छोड़ने के बाद इंदिरा गांधी काफी अकेली और दुखी हो गई थीं. उन्होंने मेनका से गुजारिश की थी कि वे हफ्ते में कम से कम एक दिन (रविवार को) छोटे वरुण को उनसे मिलने भेज दिया करें. मेनका पहले तो मान गईं लेकिन फिर उन्होंने शर्तें लगाना शुरू कर दिया. कभी-कभी वे बच्चे को भेजतीं और थोड़ी ही देर में अचानक फोन करके बच्चे को तुरंत वापस बुला लेतीं. सोनिया गांधी ने इसे इंदिरा गांधी के साथ खेला गया एक 'क्रूर खेल' बताया.

कुछ समय बाद मेनका ने वरुण को अपनी दादी से मिलने भेजना पूरी तरह बंद कर दिया. इस पर मजबूरी में इंदिरा गांधी को अपने पोते से मिलने के अधिकार के लिए कानूनी (कोर्ट) कार्रवाई शुरू करनी पड़ी. वरुण के चौथे जन्मदिन पर जब इंदिरा गांधी ने उनसे मिलने की इच्छा जताई तो मेनका के वकील ने संदेश भेजा कि अगर इंदिरा अपने पोते से मिलना चाहती हैं तो उन्हें खुद मेनका के घर आना होगा. पंजाब संकट में व्यस्त होने के कारण इंदिरा गांधी ने सोनिया गांधी को वरुण के प्ले स्कूल जाकर जन्मदिन के गिफ्ट देने को कहा. अगले ही दिन अखबारों में खबरें छप गईं कि सोनिया गांधी को बच्चे का अपहरण  करने भेजा गया था.

ये भी पढ़ें: 'यह UCC नहीं हिंदू मैरिज एक्ट', फडणवीस पर भड़के ओवैसी, अखिलेश को भी नहीं बख्शा

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है. संपर्क करें- Mail Id- dikshac@abpnetwork.com, X-https://x.com/Diksha29chhabra
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Published at : 10 Nov 2026 02:36 PM (IST)
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