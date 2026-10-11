CJP प्रदर्शन पर उदित राज का BJP पर हमला, बोले- 'तानाशाही की पराकाष्ठा'

दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन और इसे लेकर बीजेपी नेताओं के बयानों पर कांग्रेस नेता उदित राज ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन सिर्फ सीजेपी की तरफ से नहीं था, बल्कि इसमें कई संगठन शामिल थे. तृणमूल कांग्रेस (TMC) भी इसमें शामिल थी और आम आदमी पार्टी (AAP) इसे लीड कर रही थी. उदित राज ने केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे इलाके को जेल में बदल दिया गया और सरकार डरी हुई है.

सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर उदित राज ने कहा कि इसमें कई संगठन शामिल थे. उन्होंने कहा, ''ये आम आदमी पार्टी के ही लोग हैं और कई संगठनों ने मिलकर ये प्रदर्शन किया है. जंतर-मंतर पर जब पहले जून-जुलाई में प्रोटेस्ट हुआ था, तो उस कंटीन्यूअस प्रोटेस्ट में तमाम सारे संगठन थे, लेकिन नाम हमेशा सीजेपी का ही रहा है. आज भी उसी तरीके से ये मिला-जुला प्रदर्शन है.''

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केंद्र सरकार पर लगाया तानाशाही का आरोप

उदित राज ने दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान की गई व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा, ''आज तानाशाही की पराकाष्ठा रही और पूरे इलाके को जेल में बदल दिया गया. पार्लियामेंट, हनुमान रोड, अशोक रोड, जंतर-मंतर, रायसीना, महादेव रोड और कई जगहों पर इंटरनेट काट दिया गया. सरकार डरी हुई है.''

उन्होंने बताया कि शुक्रवार को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की थी. उदित राज के मुताबिक, ''इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि उनको प्रूफ दिया जाए, एक तरह से एक्नॉलेज तो किया कि हां कोई गड़बड़ी है, आगे देखते हैं क्या होता है.''

सीजेपी के प्रदर्शन से दूरी पर क्या बोले?

कांग्रेस की सीजेपी के प्रदर्शन से दूरी को लेकर पूछे गए सवाल पर उदित राज ने कहा कि इंडिया ब्लॉक लगातार इस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहा है. उन्होंने कहा, ''आज इंडिया ब्लॉक खुद कर रहा है. राजघाट में किया फिर आकाशवाणी पर किया और हम लोगों की गिरफ्तारी हुई है. फिर से हमारी तैयारी है और राहुल गांधी छात्रों के बीच में गए हैं तो हम तो प्रमुख रूप से लड़ रहे हैं, वो भी लड़े ठीक बात है.''

संबित पात्रा के बयान पर किया पलटवार

बीजेपी सांसद संबित पात्रा द्वारा राहुल गांधी के बयान को 'नालायक नेता' जैसा बताए जाने पर उदित राज ने पलटवार किया. उन्होंने कहा, ''उन जैसा खुद जितना बड़ा कोई नालायक हो और दूसरे को ऐसा समझे तो ये तो बड़ा छोटापन है, छिछलापन है.''

महबूबा मुफ्ती द्वारा दिल्ली के हालात की तुलना आर्टिकल 370 हटाए जाने के समय के कश्मीर से किए जाने पर उदित राज ने कहा कि दोनों जगहों की परिस्थितियां अलग हैं. उन्होंने कहा, ''वहां भी एक दौर ऐसा था कि पुलिस चप्पे-चप्पे पर रही, लेकिन वहां की परिस्थितियां अलग थीं और यहां की परिस्थितियां अलग हैं. यहां तो संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं और चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी आयोग हो गया है.''

उन्होंने एसआईआर का मुद्दा उठाते हुए कहा, ''बीस राज्यों में जो एसआईआर हुआ है. 13 करोड़ से ज्यादा वोट काटे गए हैं, किन परिस्थितियों में काटे गए हैं उनका क्या होगा. एक तरह से भाजपा को जिताने वाला आयोग हो गया, ये तो पूरे देश का मामला है.''

भाजपा और आरएसएस पर भी लगाए आरोप

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के उस बयान पर कि देश में खतरनाक स्थिति पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, उदित राज ने कहा कि लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है. उन्होंने कहा, ''जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की है, भारत कहा जाता था कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जब वही नहीं रहा, वही कमजोर हो गया है तो जो भी आवाजें उठ रही हैं वो लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए हैं.''

उन्होंने आगे कहा, ''अराजकता तो वो फैला रहे हैं. गैर संवैधानिक काम तो बीजेपी कर रही है और भाजपा, आरएसएस की योजना है कि संविधान को बदल करके इस देश के अंदर एक ऑटोक्रेसी बैठाना, मनुवाद का कब्जा हो जाए.''

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बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग

राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद राहुल गांधी के बयान और मल्लिकार्जुन खड़गे की बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग पर उदित राज ने कहा कि चुनाव बैलेट पेपर से ही होने चाहिए. उन्होंने कहा, ''बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए. जो एडवांस कंट्रीज हैं, जहां के लोग पढ़े-लिखे हैं, वोटर जागरूक हैं, जहां ईमानदारी है, जहां झूठ नहीं होता, वहां की संवैधानिक संस्थाएं बिकी नहीं होती, वहां भी ईवीएम को त्याग करके बैलेट पर उतर आए हैं तो भारत में तो बैलेट पेपर से होना ही चाहिए.''