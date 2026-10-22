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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRCJP के सौरव-रांका की बेल पर केजरीवाल हुए खुश, सलाह देते हुए बोले- 'ऐसे ही...'

CJP के सौरव-रांका की बेल पर केजरीवाल हुए खुश, सलाह देते हुए बोले- 'ऐसे ही...'

CJP के सौरव दास और आशुतोष रांका सात दिन बाद तिहाड़ जेल से सशर्त जमानत पर रिहा हो गए हैं. दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें बधाई दी और देश के लिए संघर्ष जारी रखने की सलाह दी.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 22 Oct 2026 08:17 AM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सौरव दास और आशुतोष रांका सात दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं. बुधवार (21 अक्टूबर) को उन्हें SEM ने सशर्त जमानत दी, जिसके बाद उन्हें रिहा किया गया. इसपर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया आई है. अरविंद केजरीवाल ने सौरव और आशुतोष को बधाई दी और साथ ही एक सलाह भी दी. एक्स पोस्ट में अरविंद केजरीवाल ने सौरव दास और आशुतोष रांका के लिए लिखा, "ऐसे ही देश के लिए संघर्ष करते रहें. पूरा देश आपके साथ है."

जानकारी के लिए बता दें कि सीजेपी के सौरव दास और आशुतोष रांका को बुधवार (21 अक्टूबर) को न्यायिक हिरासत से रिहा कर दिया गया. दोनों से लिखित में माफीनामा लिया गया, साथ ही शपथ पत्र भी लिखवाया गया, उसके बाद ही दोनों को जमानत मिली है. सौरव और आशुतोष ने SEM के सामने लिखित में आश्वासन दिया है कि वो दोनों जंतर-मंतर पर कानून के अनुसार शांति बनाए रखेंगे.

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सौरव दास और आशुतोष रांका नहीं करेंगे विरोध प्रदर्शन

सीजेपी के दोनों सदस्यों ने SEM ऋतु राज के सामने लिखित में वादा किया है कि वो जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे. इसके बाद 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बॉन्ड और जमानत बॉन्ड जमा कराया गया और फिर दोनों को रिहा किया गया.

तिहाड़ से बाहर आने के बाद आशुतोष रांका और सौरव दास ने खुशी जताई और अपनी टीम के साथ दिखे. मीडिया से बातचीत में उन्होंने आगे की किसी रणनीति की बात नहीं की लेकिन अब माना जा रहा है कि अभिजीत दीपके को उनकी कोर टीम का साथ वापस मिल गया है, ऐसे में आगे फिर कुछ बड़ा हो सकता है. 

अगली सुनवाई 23 अक्तूबर को 

SEM ने दास और रांका को सुनवाई की हर तारीख पर मौजूद होने और बॉन्ड और की शर्तों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने जांच अधिकारी को अगली सुनवाई में जमानतदारों की सत्यापन रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया. जांच कानून के अनुसार जारी रहेगी और मामले में आगे की कार्यवाही शुक्रवार (23 अक्टूबर) को दोपहर 3 बजे सूचीबद्ध की गई है.

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 22 Oct 2026 08:06 AM (IST)
Tags :
CJP ARVIND KEJRIWAL DELHI NEWS Ashutosh Ranka Saurav Das
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