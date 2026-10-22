CJP के सौरव-रांका की बेल पर केजरीवाल हुए खुश, सलाह देते हुए बोले- 'ऐसे ही...'

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सौरव दास और आशुतोष रांका सात दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं. बुधवार (21 अक्टूबर) को उन्हें SEM ने सशर्त जमानत दी, जिसके बाद उन्हें रिहा किया गया. इसपर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया आई है. अरविंद केजरीवाल ने सौरव और आशुतोष को बधाई दी और साथ ही एक सलाह भी दी. एक्स पोस्ट में अरविंद केजरीवाल ने सौरव दास और आशुतोष रांका के लिए लिखा, "ऐसे ही देश के लिए संघर्ष करते रहें. पूरा देश आपके साथ है."

जानकारी के लिए बता दें कि सीजेपी के सौरव दास और आशुतोष रांका को बुधवार (21 अक्टूबर) को न्यायिक हिरासत से रिहा कर दिया गया. दोनों से लिखित में माफीनामा लिया गया, साथ ही शपथ पत्र भी लिखवाया गया, उसके बाद ही दोनों को जमानत मिली है. सौरव और आशुतोष ने SEM के सामने लिखित में आश्वासन दिया है कि वो दोनों जंतर-मंतर पर कानून के अनुसार शांति बनाए रखेंगे.

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सौरव दास और आशुतोष रांका नहीं करेंगे विरोध प्रदर्शन

सीजेपी के दोनों सदस्यों ने SEM ऋतु राज के सामने लिखित में वादा किया है कि वो जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे. इसके बाद 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बॉन्ड और जमानत बॉन्ड जमा कराया गया और फिर दोनों को रिहा किया गया.

तिहाड़ से बाहर आने के बाद आशुतोष रांका और सौरव दास ने खुशी जताई और अपनी टीम के साथ दिखे. मीडिया से बातचीत में उन्होंने आगे की किसी रणनीति की बात नहीं की लेकिन अब माना जा रहा है कि अभिजीत दीपके को उनकी कोर टीम का साथ वापस मिल गया है, ऐसे में आगे फिर कुछ बड़ा हो सकता है.

अगली सुनवाई 23 अक्तूबर को

SEM ने दास और रांका को सुनवाई की हर तारीख पर मौजूद होने और बॉन्ड और की शर्तों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने जांच अधिकारी को अगली सुनवाई में जमानतदारों की सत्यापन रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया. जांच कानून के अनुसार जारी रहेगी और मामले में आगे की कार्यवाही शुक्रवार (23 अक्टूबर) को दोपहर 3 बजे सूचीबद्ध की गई है.

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