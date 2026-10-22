आशुतोष रांका-सौरव दास के जेल से बाहर आने पर खुश हुईं महुआ मोइत्रा, कहा- 'अब आगे...'

कॉकरोच जनता पार्टी के दोनों प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरव दास को 21 अक्टूबर को बेल मिल गई है. दिल्ली की एसईएम कोर्ट ने दोनों को रिहाई कर दी है. सौरव और आशुतोष की रिहाई के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने रिएक्ट किया है. उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की है.

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने लिखा, लड़कों को बाहर देखकर बहुत खुशी हुई! चलिए, अब आगे बढ़ते हैं.

So glad to see the boys out! Let’s get on with it now https://t.co/yqkAnqeCRs — Mahua Moitra (@MahuaMoitra) October 21, 2026

गिरफ्तार होने पर किया था पोस्ट

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने आशुतोष रांका और सौरव दास के गिरफ्तार होने पर पोस्ट शेयर किया था. उन्होंने लिखा था, ''बॉयज मैं आपके साथ हूं. हम इन गुंडों और लुटेरों से इस देश को वापस लेंगे.''

अभिजीत दीपके ने शेयर किया पोस्ट

सौरव दास और आशुतोष रांका की रिहाई पर सीजेपी का सपोर्ट करने वालों ने खुशी जाहिर की है. दोनों के बाहर आने के बाद सभी ने पोस्ट शेयर किए हैं. अभिजीत दीपके ने सौरव और आशुतोष के साथ वीडियो कॉल के स्क्रीनशॉर्ट्स शेयर किए हैं. जिसमें दोनों हंसते हुए नजर आ रहे हैं. उन्होंने ये फोटो शेयर करते हुए लिखा, अगर निडरता का कोई चेहरा होता.’

एसईएम ने साइन करवाया शपथपत्र

SEM कोर्ट ने अपने आदेश में सीजेपी के दोनों नेताओं से शपथपत्र पर साइन करवाया है. SEM कोर्ट के आदेश में दर्ज शपथपत्र में सौरव और आशुतोष की तरफ से कहा गया, ‘हम शांति, कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक शांति को बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और आश्वासन को दोहराते हैं. हम विशेष तौर पर यह स्पष्ट करते हैं कि जब तक जंतर मंतर को कानून के तहत प्रोटेस्ट साइट के रूप में दोबारा से अधिसूचित नहीं किया जाता, तब तक हम वहां किसी भी तरह के किसी भी विरोध प्रदर्शन का आह्वान नहीं करेंगे. हम यह भी दोहराते हैं कि कोई भी प्रदर्शन संविधान के दायरे में रहकर ही किया जाएगा.’

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