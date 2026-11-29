दिल्ली में कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. रविवार (29 नवंबर) को उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पहले ही संसद से पारित हो चुका है. अब सरकार जिस तरह परिसीमन की प्रक्रिया आगे बढ़ाना चाहती है, उस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए.

रंधावा ने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले में जल्दबाजी कर रही है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के साथ इस तरह का व्यवहार देश के लिए खतरनाक हो सकता है. कांग्रेस सांसद ने कहा कि परिसीमन और महिला आरक्षण को लागू करने के तरीके पर सभी पक्षों की राय सुनी जानी चाहिए.

यह भी पढ़ें- दिल्ली के मकान में लगी भीषण आग, हादसे में चार लोगों की मौत; 2 झुलसे

महिला आरक्षण पर पहले ही पास हो चुका है बिल

रंधावा ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पहले ही पारित हो चुका है. ऐसे में सरकार को परिसीमन की प्रक्रिया और इसे लागू करने के तरीके पर चर्चा करानी चाहिए. उन्होंने कहा कि इतने बड़े बदलाव को जल्दबाजी में आगे बढ़ाना सही नहीं है.

VIDEO | Delhi: Congress MP Sukhjinder Singh Randhawa says, "Women's reservation had already been passed. There should be a thorough discussion on delimitation and the way they are planning to carry it out. The way they brought it in such haste and how they are treating democracy, I think, is very dangerous for the country." He adds, "The Congress will win in Punjab. Amit Shah said that gangsterism will end in Punjab when the double-engine government comes to power. Does that mean gangsterism will continue in Punjab until the BJP government comes to power? I want to ask Amit Shah directly that if he says gangsterism will end only when a double-engine government comes to power, then first shut down the gangsters operating from prisons in Assam and Gujarat, where the BJP is in power. Their mobile phones, video calls, extortion activities and orders for killings are all coming from there. First stop all of that." #PunjabAssemblyElectionsWithPTI #PunjabElectionsWithPTI #PunjabPolls2027 #PunjabAssemblyElections2027 (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) — Press Trust of India (@PTI_News) November 29, 2026

परिसीमन पर विस्तार से चर्चा की मांग

कांग्रेस सांसद ने कहा कि परिसीमन का मुद्दा देश के लोकतांत्रिक ढांचे से जुड़ा है. इसलिए इस पर गंभीर चर्चा जरूरी है. उन्होंने केंद्र सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकतंत्र में सभी पक्षों को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए.

पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा

पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर रंधावा ने दावा किया कि कांग्रेस राज्य में जीत दर्ज करेगी और सरकार बनाएगी. उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर भी सवाल उठाया, जिसमें पंजाब में डबल इंजन सरकार आने पर गैंगस्टरवाद खत्म करने की बात कही गई थी.

अमित शाह से असम और गुजरात को लेकर सवाल

रंधावा ने पूछा कि क्या पंजाब में बीजेपी की सरकार आने तक गैंगस्टरवाद जारी रहेगा? उन्होंने अमित शाह से असम और गुजरात की जेलों से चल रहे गैंगस्टर नेटवर्क पर रोक लगाने की मांग की. रंधावा का आरोप है कि इन राज्यों की जेलों से मोबाइल और वीडियो कॉल के जरिए रंगदारी मांगने और अपराध की साजिश रचने की घटनाएं सामने आती हैं. उन्होंने कहा कि पहले इन गतिविधियों पर रोक लगाई जानी चाहिए.

यह भी पढ़ें- दिल्ली में ठंड और प्रदूषण की दोहरी मार, कई इलाकों में 400 पार पहुंचा AQI