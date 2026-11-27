बोर्ड पर जानकारी दी गई है कि पुराने बंगले का प्लॉट एरिया 4564.54 स्क्वेयर मीटर था. यह एक फ्लोर में ही बना था और इसमें चार कमरे थे. एक ड्रॉइंग रूम, एक डाइनिंग हॉल और एक किचन था. अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में बंगले का साइज और कमरे सब बढ़ाया गया. नए बंगले का प्लॉट एरिया 6316.70 स्क्वेयर मीटर हुआ, फ्लोर तीन हो गईं और कमरों की संख्या भी 8 हो गई. इसके अलावा, 3 ड्रॉइंग रूम, एक डाइनिंग हॉल और दो किचन बनाए गए.