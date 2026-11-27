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'शीश महल' टूरिज्म: 2 लाख का गेट, 11 लाख की झूमर 12 लाख के पर्दे... रेट लिस्ट देख उड़ जाएंगे होश
अरविंद केजरीवाल का पूर्व सरकारी आवास, जिसे BJP ने 'शीशमहल' का नाम दिया था, आज जनता के लिए खोल दिया गया है. इस आवास में हर चीज की रेट लिस्ट लगाई गई है जिसमें दो लाख का बेड और 12 लाख का झूमर शामिल है.
इस बंगले में अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री रहा करते थे. अपने कार्यकाल में उन्होंने दो बंगलों के प्लॉट को कंबाइन कर के एक बंगला बनवाया था. बीते दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था और दावा किया था कि खुद को आम आदमी का नेता बताने वाले अरविंद केजरीवाल ने आम जनता के पैसे से अपने लिए 'लग्जरी लाइफ' बनाई है. इसका नतीजा यह हुआ था कि बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल के सामने जीत दर्ज की थी और आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता से बाहर हो गई थी.
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Published at : 27 Nov 2026 11:20 AM (IST)
Tags :Arvind Kejirwal Sheesh Mahal PWD DELHI NEWS
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