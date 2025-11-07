बिहार में जारी विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के बीच आम आदमी पार्टी (AAP) ने BJP पर बड़ा आरोप लगाया है. AAP का कहना है कि दो राज्यों के चुनावों में BJP के एक ही नेता मतदान कर रहे हैं.

AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट डालने वाले कुछ BJP नेता बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में भी मतदान करने गए. हालांकि, BJP ने इसे सिरे से खारिज करते हुए कहा कि आप झूठ फैला रही है और चुनावी हार की हताशा में ऐसे आरोप लगा रही है.

दिल्ली में भी वोट, बिहार में भी वोट- सौरभ भारद्वाज

संवाददाता सम्मेलन में सौरभ भारद्वाज ने कहा कि BJP के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा और दिल्ली BJP के पूर्वांचल मोर्चा अध्यक्ष संतोष ओझा जैसे नेताओं ने दो जगहों पर मतदान किया. भारद्वाज ने दावा किया कि निर्वाचन आयोग के डुप्लिकेट वोटरों को हटाने के बावजूद BJP नेताओं ने ‘बड़े पैमाने पर मतदाता धोखाधड़ी’ की है. उन्होंने कहा कि BJP ने इस तरह लोकतंत्र का मजाक बनाया और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न खड़ा किया.

सौरभ भारद्वाज का सोशल मीडिया पर नया दावा

AAP नेता ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए आरोप लगाया कि BJP ने संगठित तरीके से वोटरों को चिन्हित किया और उन्हें बिहार भेजा. भारद्वाज के अनुसार, “BJP के करनाल जिला अध्यक्ष स्टेशन पर मौजूद थे, ट्रेन टिकट और यात्रा की व्यवस्था बीजेपी ने की. इस वजह से बिहार की वोटिंग 75 साल में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंची.” उन्होंने कहा कि BJP ने यह सुनियोजित योजना बनाई ताकि चुनाव परिणाम अपने पक्ष में मोड़े जा सकें.

AAP झूठ फैला रही है- BJP

वहीं BJP नेताओं ने इन आरोपों को पूरी तरह झूठ बताया. सांसद राकेश सिन्हा ने कहा कि उन्होंने अपना नाम दिल्ली की मतदाता सूची से हटवाकर बिहार के बेगूसराय जिले के मानसेरपुर गांव में स्थानांतरित करा लिया था. सिन्हा ने कहा, “जो लोग संविधान में विश्वास करने वालों पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें ऐसा करने से पहले सौ बार सोचना चाहिए.”

वहीं संतोष ओझा ने कहा कि वह बक्सर विधानसभा चुनाव लड़ने की योजना के तहत अपना नाम बिहार की मतदाता सूची में दर्ज करा चुके हैं. ओझा ने कहा, “दिल्ली में हार से निराश आप नेता BJP को बदनाम करने के लिए झूठ फैला रहे हैं.”