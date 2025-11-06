JNU फिर हुआ लाल! छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट ने चारों सीटों पर दर्ज की जीत

दिल्ली की जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) के छात्रसंघ चुनाव में एक बार फिर लेफ्ट ने बाजी मार ली है. चारों पदों पर लेफ्ट के उम्मीदवारों की जीत हुई है. अध्यक्ष पद पर लेफ्ट की अदिति मिश्रा ने जीत का परचम लहराया है.

अध्यक्ष पद पर लेफ्ट पद अदिति मिश्रा ने एबीवीपी के विकास पटेल को हराया है. वहीं उपाध्यक्ष पद पर लेफ्ट की के. गोपिका ने एबीवीपी की तान्या कुमारी को पराजित किया है.

इसके अलावा महासचिव पद लेफ्ट के पर सुनील यादव ने एबीवीपी के राजेश्वर कांत दुबे को शिकस्त दी है. साथ ही संयुक्त सचिव पद पर लेफ्ट के दानिश अली ने अनुज दमारा को हराया है.

2015 के बाद से ABVP का सूखा

पिछले वर्ष एबीवीपी ने एक दशक बाद जेएनयू छात्रसंघ के सेंट्रल पैनल में संयुक्त सचिव का पद जीतकर बड़ी वापसी की थी. 2015 में एबीवीपी ने आखिरी बार यह पद जीता था, जिसके बाद कई वर्षों तक वामपंथी संगठनों ने लगातार सभी प्रमुख पदों पर कब्जा बनाए रखा और हर बार क्लीन स्वीप किया.

पिछली बार एक पद पर ABVP मिली थी जीत

पिछले साल एबीवीपी की जीत को उसके लिए एक बड़ा मनोबल माना गया था. लेकिन ताज़ा रुझान बताते हैं कि जेएनयू में वामपंथ का मजबूत आधार अभी भी कायम है. इस बार फिर सेंट्रल पैनल पर वामपंथी गठजोड़ ने स्पष्ट बढ़त बना ली है और चुनावी तस्वीर एक बार फिर उनके पक्ष में जाती दिख रही है. 2015 के बाद पहली बार मिली एबीवीपी की पिछली जीत के बावजूद, इस साल जेएनयू में वामपंथ ने एक बार फिर क्लीन स्वीप कर लिया है.