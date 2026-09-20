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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRद्वारका में विदेशियों पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 43 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी

द्वारका में विदेशियों पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 43 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी

द्वारका जिला पुलिस ने दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया. पुलिस ने एक साथ 43 ठिकानों पर छापेमारी की और 40 विदेशी नगरिकों की जांच की.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 20 Sep 2026 10:01 AM (IST)
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राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान और उनके दस्तावेजों की जांच के लिए द्वारका जिला पुलिस ने बड़ा ऑपरेशन चलाया. पुलिस ने एक साथ 43 संदिग्ध ठिकानों पर तलाशी और वेरिफिकेशन किया. इस दौरान 40 विदेशी नागरिकों की पहचान कर उनकी जांच की गई. इनमें 30 पुरुष और 10 महिलाएं शामिल है.

ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए द्वारका जिले के सभी थानों और स्पेशल यूनिट के पुलिसकर्मियों को मिलाकर 25 टीमें बनाई गई थी. करीब 150 पुलिसकर्मी इस कार्रवाई में शामिल रहे. पुलिस टीमों ने पहले से जुटाई गई स्थानीय जानकारी, फील्ड वेरिफिकेशन और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर चिन्हित ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की.

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सबसे ज्यादा नाइजीरियाई नागरिक मिले

वेरिफिकेशन के दौरान सबसे ज्यादा 31 नाइजीरियाई नागरिक मिले. इनमें 28 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं. इसके अलावा युगांडा के 4 नागरिक (सभी महिलाएं), तंजानिया की 3 महिलाएं और आइवरी कोस्ट के 2 पुरुष नागरिक भी जांच के दायरे में आए.

वीजा खत्म, फिर भी दिल्ली में रह रहे थे

पुलिस के मुताबिक जांच का मुख्य फोकस यह पता लगाना था कि विदेशी नागरिक दिल्ली में किस आधार पर रह रहे हैं और उनके पास वैध पासपोर्ट, वीजा और दूसरे जरूरी दस्तावेज हैं या नहीं. इसी जांच में 10 विदेशी नागरिकों के अवैध रूप से रहने या वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी भारत में ठहरने की जानकारी सामने आई.

10 विदेशियों के खिलाफ निर्वासन की प्रक्रिया

जांच में सामने आए मामलों के बाद पुलिस ने 10 विदेशी नागरिकों के खिलाफ निर्वासन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कार्रवाई की है. इनमें 5 नाइजीरियाई, 4 युगांडा और 1 तंजानियाई नागरिक शामिल हैं. इन 10 लोगों में 6 महिलाएं और 4 पुरुष हैं. 

क्रिमिनल रिकॉर्ड और दस्तावेज भी जांचे गए

पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन का मकसद सिर्फ विदेशियों की गिनती या पहचान करना नहीं था. पुलिस यह भी पता लगा रही थी कि कोई विदेशी नागरिक आपराधिक गतिविधि में शामिल तो नहीं है, उनके दस्तावेज सही हैं या नहीं और वो वीजा की शर्तों का पालन कर रहा है या नहीं. नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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Published at : 20 Sep 2026 10:01 AM (IST)
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