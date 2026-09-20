NIA के वॉन्टेड गोपाल को यूपी ATS ने किया ढेर, वाराणसी में एनकाउंटर

उत्तर प्रदेश स्थित वाराणसी में यूपी एटीएस की प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय प्रस्तुति कमिटी (टीपीसी) के कमांडर बृजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता से मुठभेड़ हुई, जिसमें वह मारा गया. मुठभेड़ रामनगर थाना क्षेत्र में लंका मैदान के पास भोर के समय हुई.

जानकारी के मुताबिक, बृजेश अपने एक साथी के साथ बाइक से टेंगरा मोड़ से मुगलसराय की ओर जा रहा था. पुलिस टीम ने उसे रोकने की कोशिश की तो आरोप है कि वह बाइक से कूदकर पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगा. जवाबी कार्रवाई में गोली लगने के बाद बृजेश को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मुठभेड़ के दौरान डिप्टी एसपी विपिन राय और हेड कांस्टेबल नितेंद्र कृष्ण की बुलेटप्रूफ जैकेट पर भी गोलियां लगीं.

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झारखंड पुलिस ने दिया बयान

उधर, झारखंड पुलिस के आईजी ऑपरेशन्स और प्रवक्ता नरेंद्र सिंह ने बताया कि झारखंड पुलिस के आईजी एसटीएफ से मिली जानकारी के अनुसार, वाराणसी में आज सुबह हुई मुठभेड़ में बृजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह को मार गिराया गया.

बृजेश पर झारखंड सरकार की ओर से 25 लाख रुपये और एनआईए की ओर से 5 लाख रुपये का इनाम घोषित था, यानी उस पर कुल 30 लाख रुपये का इनाम था. वह झारखंड में प्रतिबंधित संगठन तृतीय प्रस्तुति कमिटी (टीपीसी) का प्रमुख था और एनआईए ने उसे कई मामलों में वांछित घोषित किया था.