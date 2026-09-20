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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडNIA के वॉन्टेड गोपाल को यूपी ATS ने किया ढेर, वाराणसी में एनकाउंटर

NIA के वॉन्टेड गोपाल को यूपी ATS ने किया ढेर, वाराणसी में एनकाउंटर

वाराणसी में यूपी ATS की मुठभेड़ में बृजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह मारा गया. उस पर कुल 30 लाख रुपये का इनाम था और NIA के कई मामलों में वॉन्टेड था.

Written By : नितीश कुमार पाण्डेय |  Updated at : 20 Sep 2026 08:36 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश स्थित वाराणसी में यूपी एटीएस की प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय प्रस्तुति कमिटी (टीपीसी) के कमांडर बृजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता से मुठभेड़ हुई, जिसमें वह मारा गया. मुठभेड़ रामनगर थाना क्षेत्र में लंका मैदान के पास भोर के समय हुई.

जानकारी के मुताबिक, बृजेश अपने एक साथी के साथ बाइक से टेंगरा मोड़ से मुगलसराय की ओर जा रहा था. पुलिस टीम ने उसे रोकने की कोशिश की तो आरोप है कि वह बाइक से कूदकर पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगा. जवाबी कार्रवाई में गोली लगने के बाद बृजेश को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मुठभेड़ के दौरान डिप्टी एसपी विपिन राय और हेड कांस्टेबल नितेंद्र कृष्ण की बुलेटप्रूफ जैकेट पर भी गोलियां लगीं.

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झारखंड पुलिस ने दिया बयान

उधर, झारखंड पुलिस के आईजी ऑपरेशन्स और प्रवक्ता नरेंद्र सिंह ने बताया कि झारखंड पुलिस के आईजी एसटीएफ से मिली जानकारी के अनुसार, वाराणसी में आज सुबह हुई मुठभेड़ में बृजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह को मार गिराया गया.

बृजेश पर झारखंड सरकार की ओर से 25 लाख रुपये और एनआईए की ओर से 5 लाख रुपये का इनाम घोषित था, यानी उस पर कुल 30 लाख रुपये का इनाम था. वह झारखंड में प्रतिबंधित संगठन तृतीय प्रस्तुति कमिटी (टीपीसी) का प्रमुख था और एनआईए ने उसे कई मामलों में वांछित घोषित किया था.

Published at : 20 Sep 2026 08:29 AM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Police Varanasi News Up Stf CRIME NEWS JHARKHAND NEWS
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