गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीमलयालम फिल्म 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' की OTT रिलीज कंफर्म, कमाया था 991% प्रॉफिट

मलयालम फिल्म 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' की OTT रिलीज कंफर्म, कमाया था 991% प्रॉफिट

Bethlehem Kudumba Unit OTT Release Confirm: मलयालम की रोमांटिक फिल्म 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म हो गई है. ऐसे में चलिए बताते हैं इस मूवी को आप कब और कहां ओटीटी पर देख सकते हैं.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 27 Sep 2026 07:12 PM (IST)
Preferred Sources

Bethlehem Kudumba Unit OTT Release Date And Time: मलयालम की रोमांटिक फिल्म 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. इसे दर्शकों की ओर से अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक रिकॉर्ड्स तोड़े और बंपर कलेक्शन की. इसी के साथ ही अब इसकी ओटीटी रिलीज को भी कंफर्म कर दिया गया है. ऐसे में चलिए बताते हैं इस फिल्म को कब और कहां देख सकते हैं.

दरअसल, मलयालम रोमांटिक फिल्म 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' की ओटीटी रिलीज को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है. फिल्म का पोस्टर शेयर करके इसका ऑफिशियल ऐलान कर दिया गया है, जबकि फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर काफी से चर्चा था, जिस पर विराम लग गया है.

रिलेटेड स्टोरी >>

ओटीटी
पाकिस्तान में खूब देखी जा रही 8 इंडियन फिल्में-सीरीज, नंबर 1 पर सेरोगेसी से फादर बनने की कहानी
पाकिस्तान में खूब देखी जा रही 8 इंडियन फिल्में-सीरीज, नंबर 1 पर सेरोगेसी से फादर बनने की कहानी
ओटीटी
'राइज एंड फॉल 2' से हुआ पहला एलिमिनेशन, सिवेट तोमर हुए शो से बाहर
'राइज एंड फॉल 2' से हुआ पहला एलिमिनेशन, सिवेट तोमर हुए शो से बाहर
ओटीटी
Rise And Fall 2: 'तभी रन नहीं बन रहे...', सारा गुरपाल के फोन में क्रिकेटर्स के मैसेज देख चौंक गए वीरेंद्र सहवाग
सारा गुरपाल को मैसेज करते हैं क्रिकेटर्स, चैट्स पढ़कर हैरान रह गए वीरेंद्र सहवाग
ओटीटी
Rise And Fall 2: स्वरा भास्कर ने उगली आग, शहजाद पूनावाला को लगी 'मिर्ची', मनीष कश्यप तो बौखला गए
स्वरा भास्कर ने उगली आग, शहजाद पूनावाला को लगी 'मिर्ची', मनीष कश्यप तो बौखला गए

OTT पर कब और कहां देख सकते हैं 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट'?

मलयालम फिल्म 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' की ओटीटी रिलीज के बारे में बात की जाए तो इसे लेकर जियो हॉटस्टार मलयालम के एक्स अकाउंट से ऑफिशियल कंफर्म किया गया है. इसे थिएटर के बाद जियो हॉटस्टार पर रिलीज किया जाएगा. फिल्म गांधी जयंती के मौके पर ओटीटी पर दस्तक देने वाली है. 

यह भी पढ़ें: 'द वन' ने ओपनिंग वीकेंड में की बंपर कमाई, 2026 की 18 बड़ी फिल्मों के तोड़े रिकॉर्ड

जियो हॉटस्टार पर 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' का एक मोशन पोस्टर शेयर किया गया है, जिसके साथ इसकी रिलीज को कंफर्म किया गया है. फिल्म को 2 अक्टूबर से ओटीटी पर स्ट्रीम कर सकते हैं. इसे मलयालम समेत अन्य भाषाओं में भी देखा जा सकता है.

'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' ने कमाया था 991% प्रॉफिट

इसके साथ ही मलयालम फिल्म 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और प्रॉफिट के बारे में बात की जाए तो सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 327.27 करोड़, ओवरसीज में 137.95 करोड़ और इंडिया नेट कलेक्शन 162.16 करोड़ रहा था. 

यह भी पढ़ें: काजल राघवानी को अभी भी है खेसारी लाल से प्यार, बोलीं- 'आज भी मेरे दिल में हैं'

कोईमोई के अनुसार, फिल्म का बजट 30 करोड़ था और वर्ल्डवाइड कलेक्शन के लिहाज से फिल्म ने 991% प्रॉफिट कमाया था. इसी के साथ ही ये 2026 की मलयालम की दूसरी मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म रही. इतना ही नहीं, ये मलयालम की 2026 की नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी बन चुकी है. आपको बता दें कि ये मलयालम की रोमांटिक फिल्म है. 

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 27 Sep 2026 07:12 PM (IST)
Tags :
OTT Release
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
पाकिस्तान में खूब देखी जा रही 8 इंडियन फिल्में-सीरीज, नंबर 1 पर सेरोगेसी से फादर बनने की कहानी
पाकिस्तान में खूब देखी जा रही 8 इंडियन फिल्में-सीरीज, नंबर 1 पर सेरोगेसी से फादर बनने की कहानी
ओटीटी
'राइज एंड फॉल 2' से हुआ पहला एलिमिनेशन, सिवेट तोमर हुए शो से बाहर
'राइज एंड फॉल 2' से हुआ पहला एलिमिनेशन, सिवेट तोमर हुए शो से बाहर
ओटीटी
Rise And Fall 2: 'तभी रन नहीं बन रहे...', सारा गुरपाल के फोन में क्रिकेटर्स के मैसेज देख चौंक गए वीरेंद्र सहवाग
सारा गुरपाल को मैसेज करते हैं क्रिकेटर्स, चैट्स पढ़कर हैरान रह गए वीरेंद्र सहवाग
ओटीटी
Rise And Fall 2: स्वरा भास्कर ने उगली आग, शहजाद पूनावाला को लगी 'मिर्ची', मनीष कश्यप तो बौखला गए
स्वरा भास्कर ने उगली आग, शहजाद पूनावाला को लगी 'मिर्ची', मनीष कश्यप तो बौखला गए
Advertisement

वीडियोज

YRKKH: Kabir संग भागी Maira, खुद को कोसते हुए टूट कर बिखरे Abhira-Armaan!
Bollywood News: MrBeast के साथ ‘रामायण’ के प्रमोशन पर क्यों उठे सवाल? (27.09.26)
Rise & Fall 2: Virender Sehwag ने Hosting Debut, Cricket और नए Reality Show पर की बात
Bigg Boss 20: Rhiti Tiwari के ₹25 हजार Pocket Money Claim पर Ekam Bawa के सवाल
Amitabh Bachchan-Jaya Bachchan की शादी का राज, एक बातचीत में तय हो गया था रिश्ता
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भगवत गीता कार्यक्रम में बोले CM शुभेंदु - 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' के खिलाफ...'
भगवत गीता कार्यक्रम में बोले CM शुभेंदु - 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' के खिलाफ...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: नुजहत फातिमा ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, कहा- 'योगी जी हम आपके…'
UP: नुजहत फातिमा ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, कहा- 'योगी जी हम आपके…'
क्रिकेट
'ब्लॉकबस्टर संडे', आज दिखेगा 3 ODI का रोमांच, IND-WI के साथ ये टीम बिखेरेंगी जलवा
'ब्लॉकबस्टर संडे', आज दिखेगा 3 ODI का रोमांच, IND-WI के साथ ये टीम बिखेरेंगी जलवा
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' की एडवांस बुकिंग शुरू, अजय देवगन की फिल्म करेगी 50 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग?
'दृश्यम 3' की एडवांस बुकिंग शुरू, अजय देवगन की फिल्म करेगी 50 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग?
इंडिया
‘मुझे समुद्र में तैरना...’, EC विवाद के बीच राहुल गांधी का क्रिप्टिक पोस्ट
‘मुझे समुद्र में तैरना...’, EC विवाद के बीच राहुल गांधी का क्रिप्टिक पोस्ट
इंडिया
विपक्ष के भारी विरोध के बाद बैकफुट पर विजय सरकार! वापस लिया ये बड़ा फैसला
विपक्ष के भारी विरोध के बाद बैकफुट पर विजय सरकार! वापस लिया ये बड़ा फैसला
टेक्नोलॉजी
चीनी Smartphone Brands में कौन है सबसे दमदार? जानें किसके फोन हैं सबसे बेस्ट!
चीनी Smartphone Brands में कौन है सबसे दमदार? जानें किसके फोन हैं सबसे बेस्ट!
ट्रेंडिंग
अच्छा काम बना गुनाह! बॉस ने रोकी 30% हाइक वाली प्रमोशन, दर्द वायरल
अच्छा काम बना गुनाह! बॉस ने रोकी 30% हाइक वाली प्रमोशन, दर्द वायरल
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget