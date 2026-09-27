मलयालम फिल्म 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' की OTT रिलीज कंफर्म, कमाया था 991% प्रॉफिट
Bethlehem Kudumba Unit OTT Release Confirm: मलयालम की रोमांटिक फिल्म 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म हो गई है. ऐसे में चलिए बताते हैं इस मूवी को आप कब और कहां ओटीटी पर देख सकते हैं.
Bethlehem Kudumba Unit OTT Release Date And Time: मलयालम की रोमांटिक फिल्म 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. इसे दर्शकों की ओर से अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक रिकॉर्ड्स तोड़े और बंपर कलेक्शन की. इसी के साथ ही अब इसकी ओटीटी रिलीज को भी कंफर्म कर दिया गया है. ऐसे में चलिए बताते हैं इस फिल्म को कब और कहां देख सकते हैं.
दरअसल, मलयालम रोमांटिक फिल्म 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' की ओटीटी रिलीज को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है. फिल्म का पोस्टर शेयर करके इसका ऑफिशियल ऐलान कर दिया गया है, जबकि फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर काफी से चर्चा था, जिस पर विराम लग गया है.
OTT पर कब और कहां देख सकते हैं 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट'?
मलयालम फिल्म 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' की ओटीटी रिलीज के बारे में बात की जाए तो इसे लेकर जियो हॉटस्टार मलयालम के एक्स अकाउंट से ऑफिशियल कंफर्म किया गया है. इसे थिएटर के बाद जियो हॉटस्टार पर रिलीज किया जाएगा. फिल्म गांधी जयंती के मौके पर ओटीटी पर दस्तक देने वाली है.
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जियो हॉटस्टार पर 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' का एक मोशन पोस्टर शेयर किया गया है, जिसके साथ इसकी रिलीज को कंफर्म किया गया है. फिल्म को 2 अक्टूबर से ओटीटी पर स्ट्रीम कर सकते हैं. इसे मलयालम समेत अन्य भाषाओं में भी देखा जा सकता है.
The entertainer everyone’s been waiting for! ❤️— JioHotstar Malayalam (@JioHotstarMal) September 27, 2026
Bethlehem Kudumba Unit, streaming from October 2 on JioHotstar.@NivinOfficial @MamithaBaiju_ @BhavanaStudios @iDileeshPothan @BhavanaRelease @PharsFilm @PicturesPVR @MythriRelease @FutureRunup @PrimarkProd#BethlehemKudumbaUnit… pic.twitter.com/WcEqPKd61K
'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' ने कमाया था 991% प्रॉफिट
इसके साथ ही मलयालम फिल्म 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और प्रॉफिट के बारे में बात की जाए तो सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 327.27 करोड़, ओवरसीज में 137.95 करोड़ और इंडिया नेट कलेक्शन 162.16 करोड़ रहा था.
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कोईमोई के अनुसार, फिल्म का बजट 30 करोड़ था और वर्ल्डवाइड कलेक्शन के लिहाज से फिल्म ने 991% प्रॉफिट कमाया था. इसी के साथ ही ये 2026 की मलयालम की दूसरी मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म रही. इतना ही नहीं, ये मलयालम की 2026 की नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी बन चुकी है. आपको बता दें कि ये मलयालम की रोमांटिक फिल्म है.