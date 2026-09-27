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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वपाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की हरकत पर भड़के लोग, वीडियो पर मचा बवाल

पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की हरकत पर भड़के लोग, वीडियो पर मचा बवाल

पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ की सोशल मीडिया पर लगातार आलोचना हो रही है. कथित रूप से वायरल एक वीडियो में वह अफगान महिला पत्रकार को धमकाते नजर आ रहे हैं. हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 27 Sep 2026 06:46 PM (IST)
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पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ की सोशल मीडिया पर लगातार आलोचना हो रही है. उन्हें इन आलोचनाओं का सामना एक अफगान महिला पत्रकार के साथ हुई बातचीत के दौरान एक इशारे को लेकर हुई है. पत्रकार ने उनसे तालिबान के साथ पाकिस्तान के रिश्तों और अफगान महिलाओं के साथ हो रहे बर्ताव  को लेकर उनका रुख जानना चाहा था. यह पूरा घटनाक्रम यूएन जनरल असेंबली में 81वें सेशन के दौरान का है. 

पत्रकार ने आसिफ से पूछा कि अफगान महिलाओं के प्रति तालिबान की नीतियों को लेकर पाकिस्तान का मैसेज है. जब तालिबान पाकिस्तान का दोस्त माना जाता था, तब उनकी नीतियों पर सवाल क्यों नहीं उठाए गए है.

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क्या है वीडियो में, जिस पर हो रही आसिफ की आलोचना?

वायरल वीडियो में अफगानिस्तान की पत्रकार पूछते हुए नजर आ रही हैं कि अब तालिबान के लिए आपका क्या संदेश है, क्या उन्हें अफगान महिलाओं के प्रति अपनी नीति बदलनी चाहिए? शुरुआत में पाकिस्तान उन्हें यह क्यों नहीं सिखाया? 

इसी बीच आसिफ उन्हें रोकते हैं, और इन सवालों का सीधा जवाब नहीं देते हैं. फिर उन्होंने पत्रकार के पहनावे की ओर इशारा करते हुए कहा कि वहां इस तरह वापस मत जाना, वे वरना वे...और साथ ही उन्होंने अपनी गर्दन घुमाई और इशारा किया. हालांकि, इस वीडियो की पुष्टी नहीं की जा सकती है. 

इधर, आसिफ के इशारे के तरीके पर सोशल मीडिया यूजर्स ने आलोचना की है. उनका मानना था कि इसका मतलब यह था कि अगर पत्रकार अफगानिस्तान लौटती हैं, तो उनकी जान जा सकती है. यूजर्स ने आसिफ और उनके साथ खड़े लोगों की भी आलोचना की, क्योंकि वे उनकी बात सुनकर हंसने लगे थे. 

अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव

इधर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है. गुरुवार को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में 10 जगहों पर सटीक हवाई और ड्रोन हमले किए. सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा है कि ये हमले एक दिन पहले अफगानिस्तान से छोड़े गए ड्रोन के जवाब में किए गए थे. पाकिस्तान के अखबार की मानें तो तरार ने कहा है कि जिन जगह को निशाना बनाया गया, वे कथित तौर पर ड्रोन लॉन्च करने और उन्हें रखने के लिए इस्तेमाल की जाती थीं. उन्होंने इस कार्रवाई को सटीक और सोची समझी कार्रवाई बताया है. सात ही कहा है कि ये हमले पाकिस्तान पर हमले की कोशिशों से सीधे जुड़े पहचाने गए सैन्य ठिकानों तक ही सीमित थे. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 27 Sep 2026 06:46 PM (IST)
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